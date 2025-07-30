Bahçeşehir Üniversitesi'nden Girişimci Gençler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Eğitim

Bahçeşehir Üniversitesi'nden Girişimci Gençler

Bahçeşehir Üniversitesi\'nden Girişimci Gençler
30.07.2025 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BAU Hub desteğiyle üniversite öğrencileri girişim kurarak başarı elde etti, devlet desteği aldılar.

ÜNİVERSİTE eğitimi devam ederken girişimci olan gençler, hayallerini Bahçeşehir Üniversitesi'nin (BAU) destekleriyle gerçeğe dönüştürdü. BAU Hub'ın kuluçka programı ve mentörlük desteğiyle iş fikirlerini geliştiren ve şirket kuran öğrenciler, hem ulusal hem de uluslararası alanda başarı elde etti.

Son yıllarda üniversite öğrencilerinin eğitimleri sürerken iş kurmalarını sağlayan start-up programları dikkat çekiyor. Bunlar arasında ticarileştirilebilir girişim fikirlerini, okurken kurdukları işleriyle hayata geçiren Bahçeşehir Üniversitesi öğrencileri de yer aldı. BAU Hub Kuluçka Merkezi'nin desteğiyle şirketlerini kuran öğrencilerin girişimlerini her geçen gün büyüttüğü aktarıldı.

GARANTİ BELGESİNİ DİJİTALLEŞTİRDİLER, DEVLET DESTEĞİ ALDILAR

Garanti belgelerinin dijital ortamda saklanmasını sağlayan (e-Garanti) Kamil Kınacı ve Sinan Peksoy, BAU Hub'ın sağladığı mentörlük katkısıyla 2021 yılında TÜBİTAK'tan 200 bin TL devlet hibesi aldığı bildirildi. Kınacı ve Peksoy şunları söyledi: "BAU Hub ile tanışmamız, benzer hedef ve ilgi odağına sahip girişimlerle bir araya gelmemizi sağladı. Bu tanışma yalnızca bir networking imkanı değil, aynı zamanda gerçek iş birliklerine dönüştü. Ayrıca, müşterilerimizle yaptığımız toplantılarda da yanımızda olarak ürün doğrulama süreçlerinde bize değerli geri bildirimlerle rehberlik ettiler."

GENETİK POTANSİYELİ KEŞFEDEN GİRİŞİM

Genetik analizle bireylerin spor yatkınlıklarını tespit eden ve Fenerbahçe, Göztepe gibi kulüplerle çalışan girişimi Uniqgene kurucusu Yasemin Ük, MBA (İşletme yönetimi yüksek lisansı) sürecinde geliştirdiği girişimiyle uluslararası açılım yaptı. Ük, "BAU Hub bana sadece rehberlik etmedi; aynı zamanda cesaret verdi, potansiyelimi fark etmemi sağladı" dedi.

3 D TEKNOLOJİSİYLE 3 GİRİŞİM

Mühendislik ve girişimciliği harmanlayan çok yönlü bir üretim vizyoneri olarak 3D yazıcı teknolojileri alanında öncü olan İlker Vardarlı da yolu BAU Hub'dan geçenler arasında yer alıyor. Vardarlı, tasarımcılara, ajanslara ve AR-GE firmalarına dijital üretim çözümleri sunduğu girişimini (3Durak) 2015'te kurdu. Ardından çocuklara arkeolojisi sevgisini eğitici kazı kutularıyla aşılayan girişimini (Arkerobox) hayata geçiren Vardarlı'nın son girişimi (3DFigür) ile de yapay zeka destekli kişiye özel figür üretimine olanak sağladı. Vardarlı, "İyi bir fikriniz varsa mutlaka peşinden gidin. Kuracağınız bir girişimle hayatınızı bambaşka bir yere götürebilirsiniz. Mentör desteğiyle bu fikir sizi bambaşka yerlere taşıyabilir" diye konuştu.

DİJİTAL PAZARLAMA TEKNOLOJİSİNDE İDDİALI GİRİŞİM

Mustafa Fikret Uğur ise Telegram ve Discord gibi kapalı platformlarda otomatik ve yüksek performanslı reklam verilmesini sağlayan dijital pazarlama teknolojisi geliştiren girişimini (Magfi) markalaştırdı. Uğur, öğrenci girişimciliğinin potansiyeline dikkat çekerek BAU Hub ve mentör desteğiyle yola çıktığını söyledi.

GİRİŞİMCİLİK ÜNİVERSİTE SIRALARINDA BAŞLIYOR

Bahçeşehir Üniversitesi BAU Hub ve BUG Lab TEKMER Müdürü Seda Satır, bu genç girişimcilerin başarılarının tesadüf olmadığını söyledi. BAU'da iş kurmak isteyen öğrencileri mentörlük yapan Satır, öğrencilerin eğitimleri devam ederken iş kurabilecekleri start-up fırsatlarına dikkat çekti. Satır " Microsoft, Apple, Google gibi devler de üniversite sıralarında doğdu. Biz, öğrencilerimize benzer fırsatları yaratıyoruz. Girişimcilik yalnızca fikirle değil, o fikri ticarileştirecek doğru ekosistemle mümkün olur" dedi.

TÜBİTAK, KOSGEB ve global uluslararasılaştırma vizyonu ile ekosistemde yer alan kuruluşlardan sağlanan desteklerle öğrencilerin iş fikirlerinin hayata geçmesi için çalıştıklarını belirten Satır, bugüne kadar kurulan şirketlerin bu modelin ne kadar işe yaradığının göstergesi olduğunu söyledi.

Kaynak: DHA

Bahçeşehir Üniversitesi, Teknoloji, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Bahçeşehir Üniversitesi'nden Girişimci Gençler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaptığı rezillik ayyuka çıkınca tuvalete saklandı: Seninle görüşeceğim oğlum Yaptığı rezillik ayyuka çıkınca tuvalete saklandı: Seninle görüşeceğim oğlum
Sıfır mobilya aldığını düşünen evli çift, koltuğun kumaşını yırtınca şoke oldu Sıfır mobilya aldığını düşünen evli çift, koltuğun kumaşını yırtınca şoke oldu
Yerli otomobillerde ÖTV indirimi ile fiyatlar düşüyor Yerli otomobillerde ÖTV indirimi ile fiyatlar düşüyor
Çatalca’da kum ocağında göçük: 2 işçi balçık içinde kaldı Çatalca'da kum ocağında göçük: 2 işçi balçık içinde kaldı
Dev markalara üretim yapan Boy-Bo Grubu konkordato ilan etti Dev markalara üretim yapan Boy-Bo Grubu konkordato ilan etti
Giden gidene Beşiktaş’ta bir ayrılık daha, genç futbolcunun sözleşmesi feshedildi Giden gidene! Beşiktaş'ta bir ayrılık daha, genç futbolcunun sözleşmesi feshedildi
CHP lideri Özgür Özel, Terörsüz Türkiye Komisyonu için şartını açıkladı CHP lideri Özgür Özel, Terörsüz Türkiye Komisyonu için şartını açıkladı
Bakan Yumaklı: 4 ilde yangınlar kontrol altında, sadece Bursa’da devam ediyor Bakan Yumaklı: 4 ilde yangınlar kontrol altında, sadece Bursa'da devam ediyor
Orman yangınları sürerken sendika greve hazırlanıyor Orman yangınları sürerken sendika greve hazırlanıyor
Bruce Lee’nin gerçek ölüm nedeni 50 yıl sonra ortaya çıktı Bruce Lee'nin gerçek ölüm nedeni 50 yıl sonra ortaya çıktı!
10 orman işçisinin şehit olduğu alan Araçlar küle dönmüş, yerde sürükleme izleri 10 orman işçisinin şehit olduğu alan! Araçlar küle dönmüş, yerde sürükleme izleri

09:58
8.8’lik depreme uzmanından ezber bozan yorum: Dünyanın 2’nci büyük depremi sayılabilir
8.8'lik depreme uzmanından ezber bozan yorum: Dünyanın 2'nci büyük depremi sayılabilir
07:56
8.8’lik depremin ardından ilk tsunami dalgaları iki ülkeye ulaştı İşte o anlar
8.8'lik depremin ardından ilk tsunami dalgaları iki ülkeye ulaştı! İşte o anlar
14:37
İzmit’te Bizans Dönemi Su Kanalı Bulundu
İzmit'te Bizans Dönemi Su Kanalı Bulundu
14:32
Mezarlıkta kavga: Cenazeyi öylece bırakıp birbirlerine girdiler
Mezarlıkta kavga: Cenazeyi öylece bırakıp birbirlerine girdiler
14:30
Dini nikahlı eşinin katlettiği İlayda’nın son görüntüleri
Dini nikahlı eşinin katlettiği İlayda'nın son görüntüleri
14:29
Yıllardır çözülemeyen sır Bu kahvehaneye gelen mışıl mışıl uyuyor
Yıllardır çözülemeyen sır! Bu kahvehaneye gelen mışıl mışıl uyuyor
14:28
Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı
Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı
14:15
Zincir markette yürekleri sızlatan görüntü
Zincir markette yürekleri sızlatan görüntü
14:13
Güzellik Kraliçesi, çocuğunun gözü önünde kartel üyeleri tarafından öldürüldü
Güzellik Kraliçesi, çocuğunun gözü önünde kartel üyeleri tarafından öldürüldü
14:00
AVM tuvaletinde gizlice kadınların görüntülerini kaydetti
AVM tuvaletinde gizlice kadınların görüntülerini kaydetti
13:43
Beşiktaş Belediyesi işçileri maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bıraktı
Beşiktaş Belediyesi işçileri maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bıraktı
13:37
10 orman işçisinin şehit olduğu alan Araçlar küle dönmüş, yerde sürükleme izleri
10 orman işçisinin şehit olduğu alan! Araçlar küle dönmüş, yerde sürükleme izleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2025 10:51:17. #7.11#
SON DAKİKA: Bahçeşehir Üniversitesi'nden Girişimci Gençler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.