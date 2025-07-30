Bahçeşehir Üniversitesi\'nden Girişimci Gençler

ÜNİVERSİTE eğitimi devam ederken girişimci olan gençler, hayallerini Bahçeşehir Üniversitesi'nin (BAU) destekleriyle gerçeğe dönüştürdü. BAU Hub'ın kuluçka programı ve mentörlük desteğiyle iş fikirlerini geliştiren ve şirket kuran öğrenciler, hem ulusal hem de uluslararası alanda başarı elde etti.

Son yıllarda üniversite öğrencilerinin eğitimleri sürerken iş kurmalarını sağlayan start-up programları dikkat çekiyor. Bunlar arasında ticarileştirilebilir girişim fikirlerini, okurken kurdukları işleriyle hayata geçiren Bahçeşehir Üniversitesi öğrencileri de yer aldı. BAU Hub Kuluçka Merkezi'nin desteğiyle şirketlerini kuran öğrencilerin girişimlerini her geçen gün büyüttüğü aktarıldı.

GARANTİ BELGESİNİ DİJİTALLEŞTİRDİLER, DEVLET DESTEĞİ ALDILAR

Garanti belgelerinin dijital ortamda saklanmasını sağlayan (e-Garanti) Kamil Kınacı ve Sinan Peksoy, BAU Hub'ın sağladığı mentörlük katkısıyla 2021 yılında TÜBİTAK'tan 200 bin TL devlet hibesi aldığı bildirildi. Kınacı ve Peksoy şunları söyledi: "BAU Hub ile tanışmamız, benzer hedef ve ilgi odağına sahip girişimlerle bir araya gelmemizi sağladı. Bu tanışma yalnızca bir networking imkanı değil, aynı zamanda gerçek iş birliklerine dönüştü. Ayrıca, müşterilerimizle yaptığımız toplantılarda da yanımızda olarak ürün doğrulama süreçlerinde bize değerli geri bildirimlerle rehberlik ettiler."

GENETİK POTANSİYELİ KEŞFEDEN GİRİŞİM

Genetik analizle bireylerin spor yatkınlıklarını tespit eden ve Fenerbahçe, Göztepe gibi kulüplerle çalışan girişimi Uniqgene kurucusu Yasemin Ük, MBA (İşletme yönetimi yüksek lisansı) sürecinde geliştirdiği girişimiyle uluslararası açılım yaptı. Ük, "BAU Hub bana sadece rehberlik etmedi; aynı zamanda cesaret verdi, potansiyelimi fark etmemi sağladı" dedi.

3 D TEKNOLOJİSİYLE 3 GİRİŞİM

Mühendislik ve girişimciliği harmanlayan çok yönlü bir üretim vizyoneri olarak 3D yazıcı teknolojileri alanında öncü olan İlker Vardarlı da yolu BAU Hub'dan geçenler arasında yer alıyor. Vardarlı, tasarımcılara, ajanslara ve AR-GE firmalarına dijital üretim çözümleri sunduğu girişimini (3Durak) 2015'te kurdu. Ardından çocuklara arkeolojisi sevgisini eğitici kazı kutularıyla aşılayan girişimini (Arkerobox) hayata geçiren Vardarlı'nın son girişimi (3DFigür) ile de yapay zeka destekli kişiye özel figür üretimine olanak sağladı. Vardarlı, "İyi bir fikriniz varsa mutlaka peşinden gidin. Kuracağınız bir girişimle hayatınızı bambaşka bir yere götürebilirsiniz. Mentör desteğiyle bu fikir sizi bambaşka yerlere taşıyabilir" diye konuştu.

DİJİTAL PAZARLAMA TEKNOLOJİSİNDE İDDİALI GİRİŞİM

Mustafa Fikret Uğur ise Telegram ve Discord gibi kapalı platformlarda otomatik ve yüksek performanslı reklam verilmesini sağlayan dijital pazarlama teknolojisi geliştiren girişimini (Magfi) markalaştırdı. Uğur, öğrenci girişimciliğinin potansiyeline dikkat çekerek BAU Hub ve mentör desteğiyle yola çıktığını söyledi.

GİRİŞİMCİLİK ÜNİVERSİTE SIRALARINDA BAŞLIYOR

Bahçeşehir Üniversitesi BAU Hub ve BUG Lab TEKMER Müdürü Seda Satır, bu genç girişimcilerin başarılarının tesadüf olmadığını söyledi. BAU'da iş kurmak isteyen öğrencileri mentörlük yapan Satır, öğrencilerin eğitimleri devam ederken iş kurabilecekleri start-up fırsatlarına dikkat çekti. Satır " Microsoft, Apple, Google gibi devler de üniversite sıralarında doğdu. Biz, öğrencilerimize benzer fırsatları yaratıyoruz. Girişimcilik yalnızca fikirle değil, o fikri ticarileştirecek doğru ekosistemle mümkün olur" dedi.

TÜBİTAK, KOSGEB ve global uluslararasılaştırma vizyonu ile ekosistemde yer alan kuruluşlardan sağlanan desteklerle öğrencilerin iş fikirlerinin hayata geçmesi için çalıştıklarını belirten Satır, bugüne kadar kurulan şirketlerin bu modelin ne kadar işe yaradığının göstergesi olduğunu söyledi.