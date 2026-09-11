BARÜ'lü iki takım TEKNOFEST 2026'da finalist olarak yarıştı - Son Dakika
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BARÜ'lü iki takım TEKNOFEST 2026'da finalist olarak yarıştı

BARÜ\'lü iki takım TEKNOFEST 2026\'da finalist olarak yarıştı
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Bartın Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu iki takım, TEKNOFEST 2026 kapsamındaki yarışmalarda finalist olarak mücadele etti. Savaşan İHA Yarışması'nda 1032 takımın başvurduğu kategoride ilk 42 arasına giren Tunga Saye Takımı ile 3 bini aşkın başvuru arasından ilk 20'ye kalan Robotaksi takımı, Bartın Üniversitesi'ni temsil etti.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) öğrencileri Türkiye'nin Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2026 kapsamında farklı kategorilerde düzenlenen yarışmalarda finalist olarak yer aldı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde Türkiye'nin en büyük teknoloji ve havacılık organizasyonu TEKNOFEST 2026 farklı kategorilerde gerçekleştirilen yarışmalarıyla devam ediyor. Gençlerin yenilikçi fikirlerini desteklemek ve öğrencileri teknoloji üretmeye teşvik etmek amacıyla düzenlenen organizasyonda Bartın Üniversitesi (BARÜ) öğrencileri, geliştirdikleri yenilikçi projeleriyle finalist olarak yarıştı.

BARÜ'lüler teknoloji ve mühendislik alanındaki çalışmalarını finale taşıdı

Siirt Havalimanı'nda gerçekleştirilen Savaşan İHA Yarışması'nın final etabında BARÜ Havacılık ve Uzay Kulübü öğrencilerinin oluşturduğu Tunga Saye Takımı, Türkiye genelinden 1032 takımın başvurduğu kategoride ilk 42 takım arasına girmeyi başardı. Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünden Arş. Gör. Şuheda Kaltakkıran'ın danışmanlığındaki takım, geliştirdiği İHA teknolojisiyle finalistler arasında yer aldı. Öğrenciler, BARÜ'de edindikleri teorik bilgileri İHA tasarımı, yazılım, elektronik sistemler ve otonom uçuş teknolojileri üzerinde uygulama fırsatı buldu.

Türkiye'nin otonom araç teknolojilerindeki yetkinliğini geliştirmek hedefiyle düzenlenen Robotaksi-Hazır Araç Kategorisinde ise BARÜ'nün Bilim ve Teknoloji Kulübü öğrencileri 3 bini aşkın başvuru arasından 20 takım içerisine girerek final etabında yarışmaya hak kazandı. Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Ersin Alaybeyoğlu danışmanlığında çalışan BARÜ'lüler, Kocaeli Bilişim Vadisi Kampüsünde gerçekleştirilen finalde, araçların şehir içi ulaşım senaryolarındaki yeteneklerini sergiledi.

"İki takımımızın finalist olarak yarışmasından gurur duyuyoruz."

BARÜ'den iki takımın TEKNOFEST 2026'da finalist olarak yarışmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya, "Bilim ve teknoloji tutkunu öğrencilerimizin kendilerini geliştirmelerini, yenilikçi fikirlerini projelere dönüştürmelerini ve ülkemizin teknoloji hamlesine katkı sunmalarını önemsiyoruz. TEKNOFEST 2026'da iki takımımızın finalist olarak yarışması bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Öğrencilerimizi bu başarılarından dolayı gönülden tebrik ediyor, akademik danışmanları Doç. Dr. Ersin Alaybeyoğlu ile Arş. Gör. Şuheda Kaltakkıran'a emekleri için teşekkür ediyorum. Bartın Üniversitesi olarak kurduğumuz Milli Teknoloji Atölyesi ile öğrencilerimizin projelerini geliştirmelerine, takım çalışmalarını sürdürmelerine ve teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürmelerine destek olmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Teknofest, Havacılık, Teknoloji, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim BARÜ'lü iki takım TEKNOFEST 2026'da finalist olarak yarıştı - Son Dakika

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