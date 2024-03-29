Muş Belediyesi, Öğrencilere Yönelik Düzenlenen Deneme Sınavlarında Başarılı Olanları Ödüllendirdi!

Muş Belediyesi tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesi öğrencilere yönelik düzenlenen deneme sınavlarında derece elde eden öğrenciler belirlendi. Başarılı öğrencileri ödüllendirmek amacıyla Sunay Mahallesi Şehit Polis Murat Yılmaz Bilgi Evi ve Sosyal Tesis Kompleksi'nde tören düzenlendi. Belediye Başkanı Feyat Asya ve başarılı öğrencilerin yanı sıra programa; İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Metin Aksu, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Muş Şube Başkanı Mahir Barışan, veliler ile davetliler katıldı.
Eğitim-öğretim ile geleceğin teminatı olan öğrencilere her fırsatta destek olma gayreti içerisinde olan Belediye Başkanı Feyat Asya, programda yaptığı konuşmasında, "Geleceğimizin teminatı siz değerli öğrenci kardeşlerimizi önemsiyoruz. Bu yüzden sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. En önemlisi böylesi başarılara imza attığınız günlerde, sizlerle gurur duyuyoruz. Başarılarınızın daimini temenni ederek, eğitim-öğretim hayatınızda hedef edindiğiniz yere gelmeniz için dua ediyoruz" şeklinde konuştu.
"ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA GAYRET GÖSTERDİK"
Gençlere hizmet vermenin kendileri için büyük bir gurur olduğunu söyleyen Başkan Asya, "Büyük bir heyecanla beklediğiniz YKS ve LGS sınavları öncesi, sizler için deneme sınavı hazırladık. Bu sınav ile sizleri hedefinize bir adım daha yaklaştırmak istedik. Her zaman öğrenci kardeşlerimize yönelik, eğitim-öğretime yönelik destek noktasın elimizden geleni yapmaya gayret gösterdik. Bugünden sonrada Allah nasip ederse desteklerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.
ÖĞRENCİLERE DESTEK SÜRECEK
Sınavda başarı elde eden öğrencilere desteklerinin süreceğinin altını çizen Başkan Asya, "YKS ve LGS sınavlarına girecek olan öğrencilerimizin sınavı kazanmaları ve iyi bir okula gitmeleri şartıyla, desteğimizi devam ettireceğiz. İlk 10'a giren öğrenciler, inşallah Türkiye'nin ilk 100'üne girerler. İnşallah her biriniz hayalinizdeki, gönlünüzdeki okullarınıza gidersiniz. Bizler bu şehrin belediye başkanı ve hizmetkarı olarak her zaman desteğimizle yanınızda olduğumuzu belirtmek istiyorum" dedi.
"BU DÖNEM ZİRVESİNİ YAŞAYACAĞIZ"
Seçim yılı dolayısıyla istismarlara neden vermemek amacıyla eğitim-öğretim noktasında birçok faaliyete kısıtlama getirdiklerini söyleyen Başkan Asya, "Öğrencilerimizin geleceği aydınlık, bahtları güzel olsun. Allah onları umduklarına nail, korktuklarından emin eylesin. Buradan bir kez daha taahhüt ve beyan ediyorum ki; eğitim, kültür, sosyal belediyeciliğin bu dönem sizlerle birlikte zirvesini yaşayacağız. Çünkü bu şehir artık her geçen gün, bir önceki güne oranla hamdolsun yaşanabilir bir şehir ivmesini kazanıyor" sözlerini kullandı.
Başkan Asya, konuşmaları sonrasında beraberindeki heyet ile birlikte sırasıyla başarılı öğrencileri tebrik ederek, ödüllerinin takdimini yaptı.
Son Dakika › Eğitim › Muş Belediyesi, Öğrencilere Yönelik Düzenlenen Deneme Sınavlarında Başarılı Olanları Ödüllendirdi! - Son Dakika
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