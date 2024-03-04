Batman\'da sadece 1 öğrencisi olan okulda eğitim veren öğretmenin fedakarlığı

BATMAN'ın Sason ilçesindeki 1 derslikli Kaşyayla Gidornik İlkokulu'nda, sadece 3'üncü sınıf öğrencisi İsmail Bozkurt (8) eğitim görüyor. 30 nüfuslu mezra, ilçeye 2 saat uzaklıkta olduğu için okulun lojmanında kalan ücretli öğretmen Pınar Aktaş (28), sabahları okulun sobasını yakıp işe başladığını belirterek, "İsmail geldikten sonra dersimizi işliyoruz. Tek öğrenciye eğitim vermek farklı bir duygu. Öğrencimin okul arkadaşıyım. Teneffüslerde badminton, satranç, futbol tarzı oyunları oynuyoruz" dedi.
Sason ilçesi Kaşyayla köyünün 5 hane ve 30 nüfuslu Güneycik mezrasında 2015'te açılan 1 derslikli Kaşyayla Gidornik İlkokulu'nda, kış şartlarının sert geçmesi ve merkeze doğru yaşanan göçler nedeniyle öğrenci sayısı zamanla azaldı. Okulda, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında eğitim gören sadece 3'üncü sınıf öğrencisi İsmail Bozkurt kaldı. Mezranın ilçeye 2 saat uzaklıkta olması nedeniyle okulun lojmanında kalan ücretli öğretmen Pınar Aktaş, kış aylarının soğuk geçtiği mezrada, sabahları sobayı yakarak işe başlıyor. İsmail'in hem tek öğretmeni hem de okuldaki tek arkadaşı olan Aktaş, teneffüs saatlerini bahçede çeşitli oyunlarla değerlendiriyor.
'AİLE GİBİ OLDUK'
Öğretmen Pınar Aktaş, "Köye geldiğimde 2 saatlik bir mesafenin olduğunu gördüm. Okula geldiğimde de farklı bir şaşkınlık içerisindeydim. Okulda sadece 1 öğrenci vardı. Daha öncelerde görev yaptığım okullarda kalabalık sınıflar vardı. Tabii ki o da farklı bir deneyim ama bir öğrencinin olması çok farklı bir deneyim. Eğitim konusunda daha farklı üzerine düştüm. Eğitiminden kesinlikle geri çekilmedim, daha çok önem verdim. Öğrencimin hem öğretmeni hem okul arkadaşıyım. Öğrencimle badminton, satranç, futbol tarzı oyunları oynuyoruz. Teneffüslerimizi bu şekilde değerlendirebiliyoruz. Ders işlerken eğlenceli hale getirmeye çalışıyorum. Okuldan soğumamasını sağlıyorum. Sabah sobayı yakıyorum. İsmail'in gelmesini bekliyorum. O geldikten sonra dersimizi işliyoruz. Bazen olumsuz hava koşulları olabiliyor. O zaman da evine giderek ona ders veriyorum. Orada eksikliğini tamamlamaya çalışıyorum. İsmail neşeli, çalışkan, söylenenleri çabuk kavrayabilen bir öğrenci. İleride güzel bir yerde olacağını düşünüyorum. Burada tek öğretmen olduğum için önem veriliyor. Biz birer aile gibi olduk. Öğretmenden ziyade abla da oldum, arkadaş da oldum. Bu sayede aileyle de çok samimi olduk" diye konuştu.
'BİR ÖĞRENCİMİZİ DAHİ KAYBEDECEK DURUMUMUZ YOK'
Zor bir coğrafyada kalan öğretmen Pınar Aktaş'ın büyük fedakarlık yaptığını ifade eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysi Bozkurt da "Burası bizim narin okullarımızdan bir tanesi. Doğayla iç içe. Ancak şu özelliği var; tek öğrencisi olan bir okulumuz. Milli Eğitim Bakanlığımızın geçen sene çıkartmış olduğu yönetmelik dahilinde, tek öğrenci dahi olsa biz tüm okullarımızı fırsat eşitliği dahilinde öğretmen görevlendirip, kendilerine gerekli eğitim hizmetlerini sunuyoruz. Geleceğin nesillerini yetiştirmede, bir öğrencimizi dahi kaybedecek durumumuz yok. Etrafı dağlarla çevrili, kış şartlarının çok ağır geçtiği bu bölgemizde bir kadın öğretmenimizin tek başına burada bulunup, bu hizmeti icra etmesi gerçekten kolay bir şey değil" ifadelerini kullandı.
'OKULUMU VE ÖĞRETMENİMİ ÇOK SEVİYORUM'
Büyüyünce polis olmak istediğini söyleyen İsmail Bozkurt da "Okulumu ve öğretmenimi çok seviyorum. Tek öğrenci olmama rağmen sıkılmıyorum. Çünkü öğretmenimle hem ders yapıyoruz hem de oyun oynuyoruz. Öğretmenim bana çok iyi davranıyor. Benim 2 tane yavru keçim var. Okul bittikten sonra keçilerimin yanına gidiyorum. Onlarla oynuyorum" dedi.
Son Dakika › Eğitim › Batman'da sadece 1 öğrencisi olan okulda eğitim veren öğretmenin fedakarlığı - Son Dakika
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