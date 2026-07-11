Berkay Arıkan LGS\'den Tam Puan Aldı

LİSELERE Geçiş Sistemi (LGS) sınavında tüm sorulara doğru cevap vererek 500 tam puan alan adaylardan biri Berkay Arıkan (15), "Az, öz çalıştım. Ailem beni çok zorlamadı. Yanlışlarımı analiz edip onlardan daha çok soru çözdüm" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavda tüm sorulara doğru cevap veren Erbaa Hakimiyet-i Milliyet Ortaokulu öğrencisi Berkay Arıkan 500 puan alarak, tam puan alan 452 adaydan biri oldu. Reyhan ve Mustafa Arıkan çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Arıkan'ın hayali Kabataş Erkek Lisesi'ne gitmek.

ÖĞRETMENLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Berkay Arıkan, kendisinin masa başında oturup saatlerce çalışan biri olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Ben normalin aksine aşırı fazla çalışmadım. Az, öz çalıştım ben. Ailem beni çok zorlamadı. Yanlışlarımı analiz edip, onlardan daha çok soru çözdüm. Baksak muhtemelen biten kitap sayısı dört, beşi geçmeyecek. Belki o kadar bile değil. Ben az, öz çalışmayı tercih ettim. Aşırı fazla soru çözmektense zaten soru tiplerinin sayısı sınırlı onun yerine yanlışlara odaklanmak düzenli tekrar yapmak çok daha mantıklı bir hareket olacak. Şu anda aklımda birinci olarak Kabataş Erkek Lisesi var. Yurt dışına çıkabilme imkanları en çok orayı beğendim. Öğretmenlerime başta çok teşekkür etmek isterim. Dört sene boyunca yardımları çok dokundu. Ailem de özellikle beni çok zorlamadılar. Beni çok sıkmadılar. Muhtemelen de başarının sebeplerinden birisi de o."