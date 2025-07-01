Boğaziçi Üniversitesi\'nde değişiklik! 2 fakülte kapatıldı

Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Boğaziçi Üniversitesi'nde Fen Edebiyat Fakültesi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi kapatıldı, 2 yeni fakülte açıldı.

Kapatılan Fen Edebiyat Fakültesi'nin yerine Fen Fakültesi ve İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi adıyla iki yeni fakülte kuruldu.

İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar doğrultusunda kapatılan, yeni açılan ve ismi değiştirilen diğer fakülteler:

Yeni kurulan fakülte ve enstitüler:

Altınbaş Üniversitesi'nde Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ankara Bilim Üniversitesi'nde Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ile İslamofobi Araştırma Enstitüsü, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi, Boğaziçi Üniversitesi'nde Fen Fakültesi ve İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Düzce Üniversitesi'nde Turizm Fakültesi, Hitit Üniversitesi'nde İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nde Spor Bilimleri Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde Spor Bilimleri Fakültesi, Samsun Üniversitesi'nde Yabancı Diller Yüksekokulu, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde Spor Bilimleri Fakültesi.

Kapatılan fakülte ve yüksekokullar:

Altınbaş Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, İstanbul Esenyurt Üniversitesi ile Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra İşletme Fakültesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu.

Adı değiştirilen enstitü ve fakülteler:

Akdeniz Üniversitesi'ne bağlı Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü'nün adı, "Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli ve İleri Sağlık Araştırmaları Enstitüsü" olarak değiştirildi. Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin adı "Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi" olarak, İstanbul Topkapı Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin adı ise "Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi" olarak güncellendi.