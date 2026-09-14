BTÜ, özel bireylere kent yaşamı eğitimi verecek projeyi hayata geçiriyor

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), özel bireylerin şehir yaşamında daha bağımsız ve güvenli hareket edebilmelerini desteklemek amacıyla yeni bir eğitim projesi hayata geçiriyor. Proje kapsamında katılımcılara yön bulmadan toplu taşıma kullanımına, karşıdan karşıya güvenli geçişten ihtiyaç duyduğunda yardım istemeye kadar günlük yaşam becerilerinde yardımcı olunacak.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) yürütücülüğünde hazırlanan "Zihinsel Engelli Bireylere Yönelik Kent Okuryazarlığı ve Güvenli Mekansal İletişim Eğitimi Projesi", Özel Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Proje ile özel bireylerin kent yaşamında karşılaştıkları günlük durumlarla daha bağımsız şekilde başa çıkabilmelerine katkı sunulması hedefleniyor. Katılımcılara şehir içinde yön bulma, harita ve sembolleri tanıma, güvenli yaya davranışı, toplu taşıma kullanımı ve ihtiyaç duyduklarında doğru şekilde yardım isteme gibi günlük yaşamın temel becerileri uygulamalı olarak öğretilecek.

Şehirde daha güvenli ve bağımsız hareket edebilecekler

Birçok kişi için günlük yaşamın sıradan bir parçası olan otobüse binmek, doğru yönü bulmak veya karşıdan karşıya güvenli şekilde geçmek, özel bireyler için önemli bir öğrenme sürecini gerektirebiliyor. BTÜ tarafından geliştirilen proje, bu noktadan hareketle katılımcıların yalnızca teorik bilgi edinmelerini değil, öğrendikleri becerileri gerçek yaşamda kullanabilmelerini amaçlıyor. Eğitimler önce kontrollü ortamlarda gerçekleştirilecek, ardından katılımcılar öğrendiklerini gerçek kent yaşamında uygulama fırsatı bulacak. Harita ve rota kartları, görsel semboller, piktogramlar ve günlük yaşam senaryoları kullanılarak gerçekleştirilecek eğitimlerde, bireylerin öğrendikleri becerileri farklı ortamlarda da kullanabilmeleri desteklenecek.

Öğrenilenler gerçek hayatta uygulanacak

Projenin en önemli yönlerinden biri, eğitimin sınıf ortamı dışına taşınacak olması. Katılımcılar, kent içinde karşılaşabilecekleri gerçek durumlar üzerinden uygulamalar yaparak şehir yaşamına ilişkin deneyim kazanacak. Böylece bireylerin bir noktadan diğerine güvenli şekilde ulaşma, çevresindeki yönlendirme işaretlerini anlama, toplu taşıma araçlarını kullanma ve ihtiyaç duyduğunda doğru kişilerden yardım isteme becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Aileler ve eğitimciler için de rehberler hazırlanacak

Proje yalnızca katılımcılarla sınırlı kalmayacak. Aileler, öğretmenler ve uygulayıcılar için de eğitim ve rehber materyalleri hazırlanacak. Bu sayede geliştirilen eğitim modelinin proje sürecinin ardından da farklı kurumlarda ve farklı şehirlerde uygulanabilmesi amaçlanıyor. Uzun vadede özel bireylerin kent yaşamına daha etkin katılımını destekleyecek yaygınlaştırılabilir bir eğitim modelinin oluşturulması hedefleniyor.

Proje yürütücülüğünü Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinem Tapkı üstlenirken, araştırma ekibinde Doç. Dr. Ebru Kamacı Karahan ve Öğretim Görevlisi Dr. Ceyda Taşçıoğlu Canpolat yer alıyor. Projeye ayrıca Bursa Teknik Üniversitesinden Suat Cömert ve Milli Eğitim Bakanlığından Gül Şahin uzman olarak katkı sunarken, Bursa Büyükşehir Belediyesinde Şehir ve Bölge Plancısı olarak görev yapan Semih Çakmak ise eğitmen olarak projede yer alıyor.

"Toplumla ve şehirle bütünleşen üniversite vizyonu ile üretiyoruz"

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, BTÜ'nün toplumla ve şehirle bütünleşen üniversite vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Üniversitelerin ürettikleri bilgi ve geliştirdikleri projelerle içinde bulundukları şehrin ve toplumun ihtiyaçlarına çözüm sunması büyük önem taşıyor. Bursa Teknik Üniversitesi olarak toplumla ve şehirle bütünleşen üniversite vizyonumuz doğrultusunda, bilimsel ve akademik çalışmalarımızı toplumsal faydaya dönüştürmeyi öncelikli görüyoruz. Özel bireylerin kent yaşamına daha güvenli ve bağımsız şekilde katılımını desteklemeyi amaçlayan bu projemiz de bu anlayışın önemli bir örneğini oluşturuyor. Akademisyenlerimizin farklı disiplinlerin bilgi birikimini bir araya getirerek geliştirdiği projenin, özel bireylerin günlük yaşamını kolaylaştırmasının yanı sıra daha kapsayıcı ve erişilebilir şehirlerin oluşturulmasına da katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.