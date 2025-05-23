Buca'da Çevreci Projelerle Bilim Fuarı - Son Dakika
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Eğitim

Buca'da Çevreci Projelerle Bilim Fuarı

Buca\'da Çevreci Projelerle Bilim Fuarı
23.05.2025 12:05
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Necla-Tevfik Karadavut Lisesi, çevreci projeleri ile TÜBİTAK Bilim Fuarı'na ev sahipliği yaptı.

İZMİR'in Buca ilçesindeki Necla-Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, çevreci projeleri ile TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları'na ev sahipliği yaptı. Fuarda okulun 9'uncu sınıf öğrencisi Mevlüt Alökmen'in (15) geliştirdiği elektrikli arabalardaki bataryaların hem kullanım ömrünü uzatmasını hem de ısının yeniden enerjiye dönüşmesini sağlayan cihaz ile 11'inci sınıf öğrencisi olan Mehmet Akif Kılıç'ın (16) geliştirdiği otomatik sulama sistemi ile su tasarrufu projeleri dikkat çekti.

Buca Necla-Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, çevreci projeleri ile TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları'na ev sahipliği yaptı. İzmir İl Müdürlüğü'nün de gözlemci olarak katıldığı fuarda, öğrenciler Ar-Ge çalışmaları ile geri dönüşüm ve çevreci projeler geliştirdi. 9'uncu sınıf öğrencisi Mevlüt Alökmen, elektrikli arabalardaki bataryaların hem kullanım ömrünü uzatmasını hem de ısının yeniden enerjiye dönüşmesini sağlayan cihaz geliştirdiklerini söyledi.

'ATIK ISIYI TEKRARDAN ENERJİYE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ'

Alökmen, "Elektrikli arabalardaki bataryaların şarj olurken ya da kullanılırken ısınmasından dolayı ömürleri bitiyor ya da verimliliğini kaybediyor. Bu nedenle kullanıcılar bataryaları durmadan değiştirmek zorunda kalıyor. Bu hem çevre için hem de kullanıcı için olumsuz bir durum. Bizim yaptığımız sistemle bataryaları 'peltier' denilen malzeme sayesinde soğutuyoruz. Soğuttuğumuzda bataryaların ömrünü uzatıyoruz, verimliliğini arttırıyoruz. Aynı zamanda kullandığımız atık ısılarını geri dönüştürebiliyoruz. Atık ısıyı tekrardan enerjiye dönüştürüyoruz. Bu da aracın şarj süresini uzatmış oluyor. Hedefim, bu sistemi hayata geçirmek ve daha çok elektrikli arabaların kullanımının artmasını sağlamak" dedi.

'GÜNEŞ SAYESİNDE DURMADAN ÇALIŞABİLİYOR'

11'inci sınıf öğrencisi olan Mehmet Akif Kılıç ise otomatik sulama sistemi ile su tasarrufu adına proje geliştirdiklerini söyledi. Kılıç, "Otomatik sulama sistemi ile dijital ekranımızı kendimiz tasarladık. Aynı zamanda da sistemin sürdürebilirliğini arttırmak için güneş enerjisinden faydalandık. Harcadığı enerjinin daha fazlasını güneş sayesinde karşılayarak durmadan çalışabiliyor. Kendi ekranımızda kaç günde bir sulanacağını, nasıl sulanacağını ayarladıktan sonra kaydedip otomatik çalışmasını sağlayabiliyoruz. Günümüzde su sıkıntısı yaşanıyor ve bahçelerde kullanılan suyun çok fazla boşa harcandığını görüyorum. 'Bu durumun önüne nasıl geçebilirim' diye düşündüm. Bu projeyi önerdim" diye konuştu.

PROJELER TEKNOFEST'E TAŞINIYOR

Meslek lisesi olmasının yanı sıra proje okulu olduklarını ve faydalı model patent çalışmaların olduğunu söyleyen okul müdürü İsmet Aslan, "Aslında bu projelerde öğrencilerimiz derste öğrendiklerini uyguluyorlar. All in one bilgisayar, ses sistemleri gibi katma değerli bazı ürünlerimizi üretip satıyoruz. Ayrıca TÜBİTAK Bilim Şenliği 4006 projesi ile öğrenciler çeşitli projelerini TEKNOFEST'e kadar taşıyor. Projelerde küresel ve yerel zorluklar, günün ihtiyaçlarına ne uygunsa öğrenci ve öğretmenlerimizle birtakım araştırmalar ve çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalar bazen tarımla, hayvanlarla ya da çevre ile ilgili olabiliyor. Günümüzde su ve küresel ısınma gibi toplumsal sorunlar var. Biz de hem enerji ile ilgili hem su ile ilgili daha verimli kullanılmasına ve evlerde balkonlarda tarım yapılmasına olanak sağlayan bir sulama sistemi; kendi enerjisini kendi üreten onunla ilgili bir çalışma yaptık. Aynı zamanda elektrikli otomobillerin, pillerinin geri dönüşümü ile ilgili birtakım çalışmalar var" dedi.

'ÇÖZÜM MERKEZİ GİBİ ÇÖZÜM ÜRETİYORUZ'

Daha önce patentini aldıkları ses sistemi cihazı ürettiklerini söyleyen Aslan, "Bu ses sistemi kendi enerjisini depoluyor ve depoladığı enerjiyi kullanıyor. Özellikle dijital akıllı kürsü. Yazılımı tamamen öğretmen ve öğrencilerimize ait. Umuyoruz ki bu projelerden faydalı model, patent olacak şekilde birtakım güzel sonuçlar ortaya çıksın. Sanayide ulaşan birtakım zorluklara biz anında öğretmen ve öğrencilerimizle çözüm merkezi gibi çözüm üretiyoruz. En azından doğru yolu gösteriyoruz. Çözüm adına, bir günün ihtiyaçlarına ne uygunsa öğrenci ve öğretmenlerimizle birtakım araştırmalar ve çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Anadolu Lisesi, Teknoloji, Tübitak, Eğitim, Çevre, İzmir, Buca, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Buca'da Çevreci Projelerle Bilim Fuarı - Son Dakika

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