Çekmeköy\'de okulda bıçaklanarak öldürülen öğretmeni öğrencileri anlattı

ÇEKMEKÖY'de öğrenci F.S.B. (17) tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden Fatma Nur Çelik (44) için okulunda tören düzenlendi. Tören öncesi öğretmenler ve öğrenciler Fatma Nur Çelik'i anlattı.

Olay dün saat 11.00 sıralarında Çekmeköy Taşdelen'de bulunan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11'inci sınıf öğrencisi F.S.B., öğretmenler Fatma Nur Çelik ve Z.A. ile öğrenci S.K.'yi yanında bulundurduğu bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli F.S.B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Ağır yaralı olarak Sancaktepe İlhan Varank Şehir Hastanesi'ne kaldırılan öğretmen Fatma Nur Çelik, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

'UMUTLA BEKLEDİK'

Öğretmen Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybetmesinin ardından okulda tören düzenlendi. Okul öğretmeni Harun Demirel, "Kendi halinde, öğrencilerin de sevdiği bir öğretmen arkadaşımızdı. Biz öğretmen odasına gittiğimiz zaman sohbet muhabbet ettiğimiz bir öğretmenimizdi. Sesi güzel, gönlü güzel bir öğretmenimizdi. Böyle talihsiz bir olay maalesef canım hocamızı, bizim canımızı aldı. Söylenecek çok söz var ama sözün bittiği yerdeyiz. Yapacak hiçbirşey yok. Dün hastane sürecinde orada kapıda bile beklerken hep umutla bekledik, 'İyi haber gelecek' diye bekledik ama maalesef işte saat 17:30-18:00 civarı üzücü haberi aldık" dedi.

'DAHA ÖNCE TUTANAK VE RAPOR TUTULMUŞ'

Öğretmen Demirel, "Disiplinlik bir durum değil, onun psikolojik bir sorunu vardı. Daha öncesinden rehber hocalarımızla görüşmeler, bunlarla ilgili tutanaklar, raporlar oluşturulmuş; hastaneye sevkiyle alakalı görüşler rapor haline getirilmiş. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde de 8 gün kalmış. Sonrasında velisinin isteği üzerine, imzasıyla 20 Şubat'ta da oradan çıkartılmış. Sonuçta bu çocuk hala bu okulun öğrencisiydi. Bu olumsuz durumlara rağmen tasdiknamesini veremiyoruz, kaydını silemiyoruz. Mecbur listelerde adı var. Sadece bu psikolojik sorunlarıyla ilgili rehber öğretmenin görüşmeleriyle ilgili tutanaklar var" ifadelerini kullandı.

'ÇOK DEĞERLİ BİR HOCAMIZDI; HER YERDE ONUN İZİ VAR'

Öğretmen Demirel, "Zeynep hocamız dün akşam taburcu oldu onda tek dikiş vardı. Yine diğer öğrencimiz de hastanede hala tedavisi devam ediyor. Onlarda herhangi bir kritik durum sözkonusu değil, daha iyi şimdi. Bizim itibarımızın yok olduğu konusunda her öğretmen aynı fikirde. Bir öğrenciyle bir diyalog kuramıyoruz, sıkıntılı problemli öğrencileri bir üst kurula sevk edemiyoruz. Bizim bu çocukları okulda tutmamız yönünde hep çabalarımız varken kendi güvenliğimizi kendimiz sağlıyoruz. Gerektiği zamanlarda sınıflarda arama yaparak, konuşarak kendi güvenliğimizi kendimiz sağlıyoruz. Çok değerli bir hocamızdı; kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Bu süreçten sonra da bu okulda buna da alışmak da çok zor. Her yerde onun izi var" dedi.

'DİSİPLİN KURULU'NDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNANLARA KİN BESLEMİŞ'

Öğrenci Ali Hamza Daş üzüntülerini dile getirerek, "Biyoloji dersimize giriyordu. Genelde kafa dengi bir insandı. Yaptığı şakalarla olsun, davranışlarıyla olsun bizi sürekli güldüren bir hocaydı. Seviyorduk, çok kafa dengiydi. Bir hatası da olmadı. Şu ana kadar bize karşı hep yumuşaktı. Böyle şeyleri gerektirecek birşey olmadığını da düşünüyorum. Daha önce şahit olduğum birşey yok ama disiplin kurulunda ve 3 kişinin ismini söylemiş. Can güvenliğimizin tehlike altında olduğunu söylemiş; ona rağmen önlemini almamışlar. Çocuk da uzaklaştırması olduğu halde elini kolunu sallayarak okula girebildi. Bana çok saçma geliyor. Kapıya 2 öğrenci dikip burayı beklemeleri çok saçma. Güvenlik boşuna mı duruyor. Kapıya nöbetçi olarak 2 öğrenci koyuyorlar. Öğrenci ne yapabilir ki başka birine.Güvenliğin durması gereken yerde 2 öğrenci bekliyor, çok saçma. Normalde güvenlik var ama bizce görevini tam yerine getiremiyor. Uzaklaştırma aldığı halde elini kolunu sallayarak okula gelebiliyor. Gerçekten çok saçma. Bir de ailesinin de çok fazla bir dikkatsizliği var. Hastanede yattığı halde imzayla çıkarıyorlar. Bir çocuğun böyle bir durumdayken nasıl onu kontrol etmeden direkt okula yollayabiliyorlar, anlayamıyorum. Raporu falan varmış şizofren hastasıymış. Dört hocaya zarar verecekmiş. İlk önce hocaların hangi sınıfta olduğuna listelerden bakıyor, sonra biyoloji hocasına gidiyor. Önce hocayı koltuk altı tarafından bıçaklamış. Sonra koridorda arkadaşımı görmüş, onu kovalamış. Sonra Barbaros hoca bıçağı tutmaya çalışmış, eli kesilmiş öyle biliyorum. Şeyda hocanın kapsına dayanıp tekmelemiş. Diğer hocamız da omzundan bıçaklanmış. Şeyda hoca kapıyı kilitleyip kendini korumaya çalışmış. Fatma Nur Hoca omzundan bıçaklanmış. Ayırmaya çalışan bir çocuk da bıçaklanıp akciğeri hava toplamış, çocuğa tüp takmışlar. Ameliyattan çıktı durumu iyi. Disiplin kurulunda suç duyurusunda bulunanlara kin beslemiş, o yüzden bu saldırıyı gerçekleştirmiş. Bu okuldakilerin hepsini bizim iyiliğimizi isteyen, çok cana yakın hocalar. Hiçbirinden birşey görmedim. Hepsi cana yakın, sevecen, bizim yüzümüzü güldüren hocalar. Bir sıkıntıları olduğunu düşünmüyorum. Saçma sapan tipler yüzünden kötüye gidiyoruz" dedi.

'CİĞERİMİZ YANDI'

Veli Fatma Yeni, "Hocayı tanıyorum, oğlumun geçen seneki öğretmeniydi. Çok naif, çok kibar bir öğretmendi. Türkiye olarak ciğerimiz yandı. Bu olayın unutulmasını istemiyoruz ve yaralanan öğrencimiz bizim çocuğumuz da olabilirdi. Güvenliklerin artırılmasını istiyoruz. Polislerin resmi giyinmesini istiyoruz. Bir okula 1-2 polis değil, birçok polisin verilmesini istiyoruz. Öğretmenlerimizin hayatından da endişe ediyoruz" diye konuştu. Bir başka veli Şener Yılmaz ise, "Bir güneşimiz daha söndü, hepimizin başı sağ olsun. Acımız büyük" dedi.Öğrenci Rukiye Melek Karakuşlu ise, "Fatma Nur Hoca 3 yıl dersime girdi. Bu sene görmediğimiz için giremedi. Çok güzel anılarımız oldu, çok iyi bir hocaydı. Çok güzel, çok eğlenceli, iyi bir hocaydı zaten. Kimsenin böyle birşey yapacağı hiç aklımıza gelmezdi" ifadelerini kullandı.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDE DE ÖĞRETMENLER TOPLANDI

Diğer yandan öğretmenler tramvay yolundan yürüyerek İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önüne geldi. Öğretmenler yürüyüşün ardından oturma eylemi de yaptı.