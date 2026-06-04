Çeşme'de Uluslararası Bilim Fuarı Başladı - Son Dakika
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Çeşme'de Uluslararası Bilim Fuarı Başladı

Çeşme\'de Uluslararası Bilim Fuarı Başladı
04.06.2026 16:13
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1923 IMSEF Fuarı, 17 ülkeden 236 projenin katılımıyla Çeşme'de başladı. Gençler bilimsel projelerini sergiliyor.

İZMİR'in Çeşme ilçesinde düzenlenen 1923 IMSEF Uluslararası Matematik, Bilim ve Mühendislik Fuarı başladı. 17 ülkeden 236 projenin başvurduğu organizasyonda lise öğrencileri, bilimsel projeleriyle yarışacak.

Çeşme ilçesinde, 1923 Kültür, Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı öncülüğünde düzenlenen 1923 IMSEF Uluslararası Matematik, Bilim ve Mühendislik Fuarı, açılış programıyla başladı. Bir otelde gerçekleştirilen organizasyon, Türkiye'nin ve dünyanın farklı ülkelerinden lise öğrencilerini bilimsel projeleriyle bir araya getirdi. 'Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları' doğrultusunda gençleri küresel sorunlara bilimsel çözümler üretmeye teşvik eden fuara bu yıl 17 ülkeden 236 proje başvurusu yapıldı. Fizik, kimya, biyoloji, enerji ve mühendislik ile bilgisayar ve matematik olmak üzere beş ana kategoride yarışacak projeler, alanında uzman akademisyenlerden oluşan jüri tarafından değerlendirilecek.

'Cumhuriyet değerlerine sahip gençler yetiştirmek için' amacıyla düzenlenen açılış programında konuşan 1923 IMSEF Başkanı Ümit Karademir, organizasyonun yalnızca bilimsel rekabetten ibaret olmadığını belirterek gençlerin etik değerlere sahip, sorumluluk bilinci yüksek bireyler olarak yetişmesine katkı sunmayı hedeflediklerini ifade etti. 1923 Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı İlker Beyhan ise cumhuriyetin aydınlanma ideallerini, eleştirel aklı ve bilimin ışığını rehber edindiklerini belirterek, demokratik değerlere sahip genç bireylerin yetişmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

ÇEŞME, BİLİM TURİZMİNDE DE ÖNE ÇIKIYOR

Bu yıl Çeşme'de düzenlenen organizasyonun, ilçenin uluslararası bilim ve eğitim etkinlikleri açısından görünürlüğünü artırması bakımından önem taşıdığı belirtildi. Genellikle yaz turizmiyle öne çıkan Çeşme'nin, bilim odaklı organizasyonlarla yılın farklı dönemlerinde de uluslararası bir buluşma noktası olma yolunda ilerlediği ifade edildi. Organizasyonun, Çeşme'nin marka değerine ve nitelikli turizm çeşitliliğine katkı sunmasının yanı sıra gençlerin bilimsel çalışmalarını uluslararası ölçekte paylaşabilecekleri bir platform oluşturduğu kaydedildi.

BİLİMSEL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK

1923 IMSEF kapsamında proje sergileri ve bilimsel panellerin yanı sıra kültürel etkinlikler de gerçekleştirilecek. Katılımcılar, Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi ziyaretleriyle İzmir'in tarihi ve kültürel değerlerini yakından tanıma fırsatı bulacak.

MILSET, ICYS, TISF, CASTIC, MOSTRATEC ve LIYSF gibi uluslararası bilim organizasyonlarıyla iş birlikleri bulunan fuarda dereceye giren projeler, Türkiye'yi uluslararası platformlarda temsil etme hakkı kazanacak.

1923 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Berk Hızlıateş, 'Geleceği Birlikte İnşa Edelim' mottosuyla düzenlenen 1923 IMSEF 2026'nın, gençlerin bilimsel üretimlerini paylaşabildiği ve kültürlerarası etkileşimi güçlendiren uluslararası bir buluşma olarak Çeşme'de devam ettiğini ifade etti.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Eğitim, Çeşme, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Çeşme'de Uluslararası Bilim Fuarı Başladı - Son Dakika

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