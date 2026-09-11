Denizli OSB ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında aile desteği protokolü imzalandı

Denizli Valiliği öncülüğünde yürütülen "Üreten Eller Güçlü Aileler Projesi" kapsamında, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Maarif Modeli Aile Okulu Konferansları çerçevesinde Denizli Organize Sanayi Bölgesi ile Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Çalışanların ve ailelerinin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sunmayı, aile bağlarını güçlendirmeyi ve toplumsal dayanışmayı desteklemeyi amaçlayan protokol, Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan ile Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu tarafından imzalandı. Denizli OSB Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene, Denizli OSB Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Proje kapsamında, Denizli OSB'de çalışanların ve ailelerinin ihtiyaçlarına yönelik çok yönlü eğitim ve farkındalık faaliyetleri gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu kapsamda; aile içi iletişim, çocuk ve ergen gelişimi, değerler eğitimi, dijital okuryazarlık, bağımlılıkla mücadele, psikolojik dayanıklılık, sağlıklı yaşam ve finansal okuryazarlık gibi birçok başlıkta çalışmalar yürütülecek. Proje ile çalışanların ve ailelerinin sosyal ve kişisel gelişimlerinin desteklenmesi, aile bağlarının güçlendirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor.

"Güçlü aileler, güçlü bireyler; güçlü bireyler, güçlü bir toplum oluşturur"

Törende konuşan Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan, projenin eğitim ve sanayi iş birliğinin sosyal boyutunu güçlendiren önemli bir çalışma olduğunu belirterek, bireyin gelişiminin ailesinden ve içinde bulunduğu sosyal çevreden bağımsız düşünülemeyeceğine dikkat çekti. Dr. Emre Çalışkan, proje kapsamında gerçekleştirilecek eğitim ve farkındalık faaliyetlerinin çalışanlar ve aileleri üzerinde kalıcı ve olumlu etkiler oluşturacağına inandığını ifade etti.

"Sanayinin en önemli gücü insandır"

Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu, konuşmasında sanayinin yalnızca üretim, ihracat, teknoloji ve istihdamdan ibaret olmadığını vurgulayarak, sanayinin en önemli gücünün insan olduğunu ifade etti. "İnsanımızın güçlü olması ise yalnızca iş hayatındaki başarısıyla değil; ailesiyle, sosyal yaşamıyla, değerleriyle ve geleceğe duyduğu güvenle mümkündür." diyen Selim Yaymanoğlu, Denizli OSB olarak bölgede çalışan binlerce emekçinin yalnızca çalışma hayatına değil, yaşamın her alanındaki gelişimine ve mutluluğuna katkı sunmayı önemsediklerini belirtti.

Selim Yaymanoğlu, "Üreten Eller Güçlü Aileler Projesi"nin çalışanlar ve aileleri için çok kıymetli bir çalışma olduğunu ifade ederek şöyle konuştu: "Proje kapsamında aile içi iletişimden çocuk ve ergen gelişimine, değerler eğitiminden dijital okuryazarlığa, bağımlılıkla mücadeleden psikolojik dayanıklılığa, sağlıklı yaşamdan finansal okuryazarlığa kadar birçok önemli konuda eğitim ve farkındalık faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Özellikle günümüzde aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi, çocuklarımızın sağlıklı bir ortamda yetişmesi ve çalışanlarımızın sosyal hayatta da desteklenmesi büyük önem taşımaktadır. Çünkü biliyoruz ki; güçlü aileler, güçlü bireyleri; güçlü bireyler ise güçlü bir toplumu oluşturur."

Eğitime yapılan yatırımlara yeni bir halka

Denizli OSB'nin eğitim alanındaki çalışmalarına da değinen Başkan Selim Yaymanoğlu, DOSTEK Koleji, DOSTEM Mehmet Abdülkadir Uslu Mesleki Eğitim Merkezi ve PAÜ Denizli OSB Meslek Yüksekokulu başta olmak üzere hayata geçirilen eğitim yatırımlarıyla gençlerin geleceğine katkı sunmaya gayret ettiklerini söyledi. Selim Yaymanoğlu, bugün imzalanan protokolle bu yaklaşımı daha da genişlettiklerini belirterek, "Eğitime ve gelişime bakış açımızı yalnızca öğrencilerimizle sınırlı tutmuyor; çalışanlarımızı ve onların ailelerini de bu sürecin önemli bir parçası olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğünün bilgi ve tecrübesi ile Denizli OSB'nin imkanlarının bir araya gelmesinin, bölgede çalışanlar ve aileleri için değerli sonuçlar ortaya çıkaracağına inandığını ifade eden Selim Yaymanoğlu, projenin hazırlanmasında ve hayata geçirilmesinde emeği bulunan başta Denizli Valisi olmak üzere Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, yöneticilere ve tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Başkan Yaymanoğlu, konuşmasını "İmzaladığımız protokolün Denizli'mize, sanayicilerimize, çalışanlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" sözleriyle tamamladı.