Dünya Kadınlar Günü'nde zirvedeki kadınlara ödülleri takdim edildi - Son Dakika
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Dünya Kadınlar Günü'nde zirvedeki kadınlara ödülleri takdim edildi

Dünya Kadınlar Günü\'nde zirvedeki kadınlara ödülleri takdim edildi

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde, Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Konfederasyonu (TÜMBİKON) ve Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) işbirliğiyle mesleklerinde üstün başarılar gösteren 16 seçkin kadına plaketleri takdim edildi.

11.03.2024 15:00  Güncelleme: 15:26
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8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, TÜMBİKON (Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Konfederasyonu) ve TÜMBİFED (Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu) ve Üsküdar Üniversitesi işbirliğiyle ZİRVEDEKİ KADINLAR ÖDÜL-PLAKET TÖRENİ ile anıldı. Bu kapsamda, kendi alanlarında ilk olan ya da mesleklerinde ve hayatlarında üstün başarılar gösteren, 16 seçkin kadına, 9 Mart 2024 Cumartesi günü Üsküdar Üniversitesi Merkez Kampüsü Nermin Tarhan Konferans Salonunda gerçekleştirilen törende, ödül-plaketleri takdim edildi.

Dünya Kadınlar Günü'nde zirvedeki kadınlara ödülleri takdim edildi

"ESAS OLAN HİÇBİR KONUDA AYRIMCILIK YAPILMAMASI"

Sunuculuğunu ve Proje Koordinatörlüğünü Mesut Şenol'un üslendiği, Kadınlar Platformları Başkanı olarak Ayşe Çebi'nin önderliğinde ve daha pek çok akademisyen ve STK yetkilisinin katkısıyla hazırlanan törenin açılışında konuşan Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazife Güngör ise, hiçbir konuda ayrımcılık yapılmamasının esas olduğunu, herkesin dünyaya insan olma misyonuyla geldiğini belirttikten sonra, bunun kadın ya da erkek olmaktan öte, bilinçli bir insan olma yönünde değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

"KADINA KARŞI ŞİDDETLE MÜCADELE ETMEK ZORUNDAYIZ"

TÜMBİKON Genel Başkanı ve TBMM 28. Dönem Milletvekili Cevdet Akay, parlamentoda sivil toplum ve kadın haklarını savunan bir milletvekili olduğunu, kadın hareketinin olduğu yerde umut ve sevgi yeşerdiğini ifade etti.Cevdet Akay, "Şiddet, ölüm, taciz gibi olaylar kadınlarımızın başına geliyor. Hatta bunlar en yakınlarından, eşinden-ailesinden geliyor. Bununla da mücadele etmek zorundayız" diyerek sözlerini tamamladı.

TÜMBİFED Genel Başkanı Mehmet Hüsrev, kadınların aile ve toplum hayatında büyük bir önem taşıdığını, cennetin annelerin ayağı altında olduğunu her zamankinden daha fazla hissetmemiz gerektiğini söyledi. Hüsrev, ayrıca ailede kadının ve erkeğin birbirlerine karşı saygı ve sevgi dolu tavırlarla davranması halinde, onların yetiştirecekleri evlatların daha hayırlı olacağını belirttikten sonra sözlerine, "Şehit analarını bu anlamlı günde saygıyla ve sevgiyle anıyoruz" diyerek son verdi.

Dünya Kadınlar Günü'nde zirvedeki kadınlara ödülleri takdim edildi

ÇEŞİTLİ KONULARDA SUNUMLAR YAPILDI

Zirvedeki Kadınlar Günü'nün konferans sunumlarının ilkini yapan Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nilüfer Narlı, "21. Yüzyılda Kadın ve Liderlik" konusunda ayrıntılı bilgiler vererek, dünyada ve Türkiye'de kadının karar mercilerinde yer alması bakımından yaşanan sıkıntıları ve çözüm yollarını dile getirdi.

İkinci konferans sunumunu ise Shopsa Online E-Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan yaptı. Konuşmasında, e-ticaret ortamının herkese ve özellikle de üretici kadınlara yeni iş olanakları açtığını, kendilerinin bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Anadolu'nun çeşitli kentlerindeki kadınlara yönelik iş kurma becerisi kazandıracak sertifikalı kurslar açtıklarını ve girişimci kadınları desteklediklerini anlattı.

ZİRVEDEKİ KADINLAR ÖDÜLLERİ TAKDİM EDİLDİ

Daha sonra alanında üstün başarılı kadınlara plaketlerini üniversite ve STK üst düzey yöneticileri takdim etti. TÜMBİKON ve TÜMBİFED'in ilk kurucu paydaşları olan TÜMBİAD Genel Başkanı Prof. Dr. Recep Yıldızhan, RİBİAD Genel Başkanı Erol Aykut, DİYAR-DER Genel Başkanı Avukat Vahit Kaya, GÜYAD Genel Başkanı Tahsin Söğüt, ödüllerin takdimi sırasında yaptıkları konuşmalarda, toplumda kadının yerinin ve öneminin doğru ve iyi bir şekilde anlaşılması gerekliliği üzerinde durup, rol modeli olarak görülmeleri gereken Zirvedeki Kadınlar Ödüllerini alan kişileri kutladı.

Dünya Kadınlar Günü'nde zirvedeki kadınlara ödülleri takdim edildi

Ödül Plakete layık görülen Zirvedeki 16 kadın şu isimlerden oluşuyor;

Ayla Algan (yerine kızı Sevi Algan), Demet Sabancı Çetindoğan, Demet Taner, Deniz Ülke Arıboğan, Esin Çelebi Bayru (yerine kızı Arzu Bayru Kumcuoğlu), İlkin Aydın (Yerine Doç. Dr. Aylin Tutgun Ünal), İoanna Kuçuradi, Lale Belkıs, Muazzez İlmiye Çığ (yerine Sedat Ferhat Alanbay), Nermin Abadan Unat (yerine Mesut Şenol), Nilüfer Narlı, Sakine Eruz, Semra Ünal, Suna Keskin, Tülin Barshan ve Türkan Kafadar.

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Son Dakika Eğitim Dünya Kadınlar Günü'nde zirvedeki kadınlara ödülleri takdim edildi - Son Dakika

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