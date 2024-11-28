Dünya Robot Olimpiyatı Türkiye Uluslararası Finali İzmir'de Başladı - Son Dakika
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Dünya Robot Olimpiyatı Türkiye Uluslararası Finali İzmir'de Başladı

Dünya Robot Olimpiyatı Türkiye Uluslararası Finali İzmir\'de Başladı

İzmir'de düzenlenen Dünya Robot Olimpiyatı Türkiye Uluslararası Finali'nin açılış törenine 90 ülkeden katılım sağlandı. Organizasyon, 'Earth Allies' temasıyla gerçekleştiriliyor.

28.11.2024 20:43  Güncelleme: 20:45
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DÜNYA ROBOT OLİMPİYATI TÜRKİYE ULUSLARARASI FİNALİ BAŞLADI İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZFAŞ ve Bilim Kahramanları Derneği (BKD) iş birliğiyle Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı Dünya Robot Olimpiyatı Türkiye Uluslararası Finali'nin açılış töreni Fuar İzmir'de düzenlendi. Açılış törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve BKD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sıddıka Semahat Demir ile yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda dernek temsilcisi katıldı. Dünya Robot Olimpiyatı Türkiye Uluslararası Finali'ne 90 ülkeden hak kazanan takımlarla yaklaşık 4 bin yarışmacı katılacak. Takımlar finalde 'RoboMission', 'Geleceğin Mucitleri', 'Geleceğin Mühendisleri' ve 'RoboSpor' klasmanlarında yarışacaklar. Türkiye'den ise 9 takım finalde yer alacak. Bu yıl 'Earth Allies' (Dünya müttefikleri) temasıyla gerçekleştirilen organizasyon 30 Kasım'da sona erecek. Törende konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Doğduğum kentin hemen yanında olan ve 10 yaşından sonra büyüdüğüm İzmir'de sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Bugün burada 90 ülkeden 564 katılımcıdan 3 bin 400 kişiyi ağırlamak ve 1400 yarışmacı ile birlikte olmak mutlulukların en büyüğü. Burada birlikte olmamızı sağlayan öncelikle organizasyonun öncülerine yürekten teşekkür ediyorum. Bu güzel temayla sizleri İzmir'de ağırlamak çok önemli. Gezdiğim bütün çalışmalarda doğal afetlerde insanlara yardım edecek ve doğayı korumak için olan projeleri çok dikkatle takip ettim ve mutlulukla inceledim" dedi.

'ÇOCUKLAR YAŞATMAK İÇİN ÇALIŞMALI'

İzmir'de 4 yıl önce meydana gelen depremde 117 kişinin hayatını kaybettiğini dile getiren Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2 yıl önce büyük depremde 50 binin üzerinde vatandaşımızı kaybettik. Doğal afetlere ve depremlere yönelik enkazdan yaralı kurtarmaya ve doğa dostu çok sayıda robotik projeyi görmek ümit vericiydi. Türkiye'nin en batısındaki ilden tüm dünyaya seslenmek isteriz ki çocuklar yaşatmak için çalışmalı ve birbiriyle yarışmamalıdır. Çocuklar asla savaşta eğitimden ve beslenmeden, ailelerinden yoksun kalmamalılar. Dünyanın dört bir yanındaki çatışmaların bitmesini, Ukrayna'daki, Filistin'deki çocukların ölmemesini Filistin'deki katliamın bir an önce durmasını ve Ukrayna'daki savaşın durmasını ümit ediyorum. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözünü söyleyerek, sözlerimi bitirmek istiyorum; 'Yurtta barış cihanda barış.'"

Yağmur ÖNGÜN/ İZMİR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Eğitim Dünya Robot Olimpiyatı Türkiye Uluslararası Finali İzmir'de Başladı - Son Dakika

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