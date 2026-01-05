Duyar duymaz ayağa kalktı, İstiklal Marşı\'na eşlik etti

Sakarya'daki bir özel okulda yaşanan olay, millî değerlere bağlılığın çocukların dünyasında nasıl yer ettiğini gösteren anlamlı bir örnek oldu.

İSTİKLAL MARŞI'NI DUYAR DUYMAZ AYAĞA KALKTI

Sabah saatlerinde yapılan İstiklâl Marşı töreni öncesinde okulun mescidinde uyuyakaldığı belirtilen ortaokul öğrencisi Ahmet Eymen Bekar, marşın sesini duyar duymaz ayağa kalktı. Yanında kimse olmamasına rağmen tek başına saygı duruşunda bulunan Ahmet Eymen, İstiklâl Marşı'na tören alanındaki arkadaşları gibi eşlik etti.

O ANLAR KAMERADA

Öğrencinin hiçbir yönlendirme olmadan sergilediği bu davranış güvenlik kameralarına yansıdı. Okul yönetimi tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede geniş yankı buldu. Binlerce kullanıcı, Ahmet Eymen'in tutumunu "sessiz ama güçlü bir vatan sevgisi" olarak yorumlayarak ailesi ve öğretmenlerine teşekkür mesajları gönderdi.