EduTalks Etkinliği 18 Kasım'da İstinye Üniversitesi'nde! - Son Dakika
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Eğitim

EduTalks Etkinliği 18 Kasım'da İstinye Üniversitesi'nde!

EduTalks Etkinliği 18 Kasım\'da İstinye Üniversitesi\'nde!

Branding Türkiye ve 1Fikir1Marka partnerliğiyle düzenlenen EduTalks Etkinlik Serisinin üçüncüsü, "Üniversite Buluşmaları" temasıyla 18 Kasım'da İstinye Üniversitesi'nde gerçekleşecek. Bu etkinlik kapsamında sektör profesyonelleri, uzmanlar ve yöneticiler, üniversite öğrencileri ve girişimcilerle buluşacak.

14.11.2024 11:01
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Bütünleşik Pazarlama Mecrası Branding Türkiye ile Deneyimsel Pazarlama Ajansı 1Fikir1Marka partnerliğinde hayata geçirilen ve "Üniversite Buluşmaları" ana temasına sahip olan EduTalks etkinlik serisinin üçüncüsü, İstinye Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek.

ETKİNLİĞE KAYDOLUN

EduTalks Etkinliği 18 Kasım'da

Bütünleşik pazarlama çatısı altında 100'den fazla olgu, kavram ve konuya dair fikir, fayda ve farkındalık odaklı üniversite etkinlikleri düzenlemek ve bu bağlamda bir topluluk oluşturmak misyonuyla kurulan EduTalks'ın üçüncüsü İstinye Üniversitesi'nde düzenlenecek! 18 Kasım 2024 tarihinde gerçekleşecek etkinlikte, alanında uzman isimler konferans ve paneller aracılığıyla bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. Ayrıca, bir startup tarafından girişim sunumu yapılacak ve etkinliğin sonunda serbest networking imkanı sunulacak.

EDUTALKS KONUŞMACILARI

Üniversiteli gençlere iş dünyası hakkında bilişsel farkındalık kazandırmayı hedefleyen EduTalks'ın 18 Kasım 2024 tarihindeki üçüncü etkinliğinde konuşma yapacak isimler şöyle:

Mürsel Ferhat Sağlam (Branding Türkiye – Kurucu)

Ercan Ulusoy (1Fikir1Marka – Kurucu)

Ekrem Karataş (Seolog – Kurucu)

Doç. Dr. Deniz Akbulut (İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı Başkanı)

Dr. Salih Apaydın (İstinye Üniversitesi – Öğretim Üyesi)

Yasin Poyraz (TeknoDC – CEO)

Etkinlikte konferans ve panellere ek olarak, bilişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren TeknoDC'nin CEO'su Yasin Poyraz da girişimcilik hikayelerini ve TeknoDC'nin gelecek vizyonunu üniversitelilerle paylaşacak.

EduTalks Etkinliği 18 Kasım'da İstinye Üniversitesi'nde!

DESTEKÇİLERİ

Ekosistem paydaşları tarafından desteklenen EduTalks'ın üçüncü etkinliğine İstinye Üniversitesi ev sahipliği yapacak.

Bu bağlamda Branding Türkiye ve 1Fikir1Marka organizasyonuyla gerçekleşecek bu etkinliğin stratejik partneri İstinye Üniversitesi olurken, etkinliği destekleyenler arasında Fikirleri Dönüştürme Atölyesi, Seolog, Imesta Coffee, Turadent ve TeknoDC de yer aldı. 18 Kasım'daki etkinliğin medya ve destek partnerleri ise şunlardır: Haberler.com, TechInside, BiHaber.tr, Medya Takip Merkezi, SonDakika.com, StartupTeknoloji, Franchise Market Türkiye, TeknoTalk, Hani Kurumsaldık, Haber Galerisi, Technologic, Medya Bilgi Rehberi, Goog Digital, Startup Gazetesi, Imesta Coffee, KIPS, 6N Magazine, PR Atölye Dergisi ve 9 Eylül Gazetesi.

BİLGİ VE KAYIT

Etkinlik, başta üniversite öğrencileri ve girişimciler olmak üzere genel katılıma açık ve ÜCRETSİZ gerçekleşecek. Sınırlı kontenjan olduğu için kayıt zorunludur. Etkinliğe dair detaylar ve kayıt formu aşağıdaki gibidir:

Tarih ve Saat: 18 Kasım 2024 – 13.00 – 16.00

Mekan: İstinye Üniversitesi Vadi İstanbul Kampüsü

Salon: H Blok – Konferans Salonu

Adres: Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad. (Vadi İstanbul 4A) Blok No: 3H Sarıyer/İSTANBUL

Ulaşım: Türkiye'nin ilk havarayını kullanarak Seyrantepe Metro İstasyonu'ndan yapacağınız aktarma ile Vadi Kampüsü'ne kolayca ulaşabilirsiniz. (Detaylı yol tarifi için İstinye Üniversitesi'nin web sitesini ziyaret edebilirsiniz.)

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Eğitim, Son Dakika

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