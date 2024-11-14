EduTalks Etkinliği 18 Kasım\'da İstinye Üniversitesi\'nde!

Bütünleşik Pazarlama Mecrası Branding Türkiye ile Deneyimsel Pazarlama Ajansı 1Fikir1Marka partnerliğinde hayata geçirilen ve "Üniversite Buluşmaları" ana temasına sahip olan EduTalks etkinlik serisinin üçüncüsü, İstinye Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek.
EduTalks Etkinliği 18 Kasım'da
Bütünleşik pazarlama çatısı altında 100'den fazla olgu, kavram ve konuya dair fikir, fayda ve farkındalık odaklı üniversite etkinlikleri düzenlemek ve bu bağlamda bir topluluk oluşturmak misyonuyla kurulan EduTalks'ın üçüncüsü İstinye Üniversitesi'nde düzenlenecek! 18 Kasım 2024 tarihinde gerçekleşecek etkinlikte, alanında uzman isimler konferans ve paneller aracılığıyla bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. Ayrıca, bir startup tarafından girişim sunumu yapılacak ve etkinliğin sonunda serbest networking imkanı sunulacak.
Üniversiteli gençlere iş dünyası hakkında bilişsel farkındalık kazandırmayı hedefleyen EduTalks'ın 18 Kasım 2024 tarihindeki üçüncü etkinliğinde konuşma yapacak isimler şöyle:
Mürsel Ferhat Sağlam (Branding Türkiye – Kurucu)
Ercan Ulusoy (1Fikir1Marka – Kurucu)
Ekrem Karataş (Seolog – Kurucu)
Doç. Dr. Deniz Akbulut (İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı Başkanı)
Dr. Salih Apaydın (İstinye Üniversitesi – Öğretim Üyesi)
Yasin Poyraz (TeknoDC – CEO)
Etkinlikte konferans ve panellere ek olarak, bilişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren TeknoDC'nin CEO'su Yasin Poyraz da girişimcilik hikayelerini ve TeknoDC'nin gelecek vizyonunu üniversitelilerle paylaşacak.
Ekosistem paydaşları tarafından desteklenen EduTalks'ın üçüncü etkinliğine İstinye Üniversitesi ev sahipliği yapacak.
Bu bağlamda Branding Türkiye ve 1Fikir1Marka organizasyonuyla gerçekleşecek bu etkinliğin stratejik partneri İstinye Üniversitesi olurken, etkinliği destekleyenler arasında Fikirleri Dönüştürme Atölyesi, Seolog, Imesta Coffee, Turadent ve TeknoDC de yer aldı. 18 Kasım'daki etkinliğin medya ve destek partnerleri ise şunlardır: Haberler.com, TechInside, BiHaber.tr, Medya Takip Merkezi, SonDakika.com, StartupTeknoloji, Franchise Market Türkiye, TeknoTalk, Hani Kurumsaldık, Haber Galerisi, Technologic, Medya Bilgi Rehberi, Goog Digital, Startup Gazetesi, Imesta Coffee, KIPS, 6N Magazine, PR Atölye Dergisi ve 9 Eylül Gazetesi.
Etkinlik, başta üniversite öğrencileri ve girişimciler olmak üzere genel katılıma açık ve ÜCRETSİZ gerçekleşecek. Sınırlı kontenjan olduğu için kayıt zorunludur. Etkinliğe dair detaylar ve kayıt formu aşağıdaki gibidir:
Tarih ve Saat: 18 Kasım 2024 – 13.00 – 16.00
Mekan: İstinye Üniversitesi Vadi İstanbul Kampüsü
Salon: H Blok – Konferans Salonu
Adres: Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad. (Vadi İstanbul 4A) Blok No: 3H Sarıyer/İSTANBUL
Ulaşım: Türkiye'nin ilk havarayını kullanarak Seyrantepe Metro İstasyonu'ndan yapacağınız aktarma ile Vadi Kampüsü'ne kolayca ulaşabilirsiniz. (Detaylı yol tarifi için İstinye Üniversitesi'nin web sitesini ziyaret edebilirsiniz.)
Son Dakika › Eğitim › EduTalks Etkinliği 18 Kasım'da İstinye Üniversitesi'nde! - Son Dakika
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