Eğitimde Yeni Model: İngilizce Öğretiminin Revizyonu

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin , "Öğrettiğimiz şey şu; yıllarca bir sürü sınava girdik. Ortalama bir İngiliz vatandaşının bilmediği gramatik kuralları, çocuklara test sınavında sorduk. Bu şekilde dil öğrettiğimizi varsaydık. Bu mantığı değiştirmemiz lazım" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Eğitici Eğitimi çalışmaları kapsamında Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli İngilizce Öğretim Programı Eğitici Eğitimi Kursu'na katıldı. 64 ilden öğretmenlerin katılımıyla 4 gün sürecek olan eğitimde, İngilizce öğretmenlerine Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli İngilizce Öğretim Programı tanıtılacak. Programda ilk olarak Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan tanıtım videosu izletildi.

Bakan Tekin, eğitimde hayata geçirilen yeni uygulamalarda, öğretmenleri de sürecin içerisine dahil etmek istediklerini, teknik düzenlemelerden hukuki düzenlemelere ve öğretim programlarına kadar her sürece öğretmenleri dahil etmeye çabaladıklarını belirtti. Vatandaşların, yabancı dil eğitimi noktasında eleştirileri olduğunu belirten Bakan Tekin, "Problem ne öğretmenimizde ne materyalimizde ne de ayırdığımız zamanda. Bizim çocuklara ne öğreteceğimizle ilgili bir sorunumuz var. Öğrettiğimiz şey şu; yıllarca bir sürü sınava girdik. Ortalama bir İngiliz vatandaşının bilmediği gramatik kuralları, çocuklara test sınavında sorduk. Bu şekilde dil öğrettiğimizi varsaydık. Bu mantığı değiştirmemiz lazım. 2'ncisi ölçme değerlendirmeyle ilgili bir sorunumuz var. Bunları ben kendi tespitlerim olarak söylemiyorum. Müsteşarken, 'Nerede hata yapıyoruz sorusunu' bilim insanlarına bir araştırma konusu haline dönüştürdük. Oradaki verileri, ben biraz daha basitleştirerek sizlerle paylaşıyorum. Ölçme değerlendirmeyle ilgili hatamız var. Biz çocuklarımıza yaptığımız test sınavında o kadar detay ve gündelik hayattan uzak bir ölçme değerlendirme sistemi uyguluyoruz ki çocuklarımız İngilizceden ya da herhangi bir yabancı dili öğrenmekten imtina ediyorlar, korkuyorlar" diye konuştu.

'KENDİSİNİ YABANCI DİLLE İFADE EDERKEN DE RAHAT ETSİN'

Ana dilini 300-500 kelime ile konuşan çocuklardan 2 bin kelime ile yabancı dil konuşmasının beklendiğini aktaran Bakan Tekin, "2023 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na döndüğümüzde bir uygulama daha başlattık ve dedik ki; 'Çocuklarımızın hem diğer derslerde hem yabancı dil derslerinde akademik becerilerini artırabilmek için hem de toplumsal hayatta, toplumla, ailesiyle barışık kendisini daha iyi ifade edebilen bireyler olarak yetişmesi için ana dil becerilerini yani Türkçe becerilerinin de gelişmesi gerekiyor.' Bugünkü toplantımızın konusu, kendisini yabancı dille ifade ederken de rahat etsin. 2023 yılı yaz aylarında başladığımızda ilk yaptığımız şeylerden bir tanesi, Türkçe ve Türk Dili Edebiyatı dersleriyle alakalı çocuklarımızın hem geçme notunu 70'e çıkardık hem de o derslerin ölçme değerlendirme mekanizmalarının da dört temel beceri üzerinden yapılmasını sağladık. Şimdi bu kadar düzenleme yaptık. Eksik kaldığımız yer İngilizce, daha doğrusu yabancı dil programlarının bu söylediğimiz eksiklikleri giderecek şekilde revize edilmesiydi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile bunu yaptık" ifadelerini kullandı.