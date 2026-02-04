Ehliyet alacaklara müjde: Geçme notu düşürüldü, tanınan sınav hakkı sayısı artırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Eğitim

Ehliyet alacaklara müjde: Geçme notu düşürüldü, tanınan sınav hakkı sayısı artırıldı

Ehliyet alacaklara müjde: Geçme notu düşürüldü, tanınan sınav hakkı sayısı artırıldı
04.02.2026 19:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SRC belgesi almak isteyen ticari araç sürücüleri için sınav sistemi köklü şekilde değiştirildi. 1 Mayıs'tan itibaren sınavlar kurs merkezleri yerine ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacak, kamyon ve otobüs şoförlerinin yanı sıra motokuryeler de uygulamaya dahil edilecek. Yeni düzenlemeyle uygulamalı sınav kaldırılırken yalnızca teorik bilgi ölçülecek, geçme puanı 70'ten 60'a düşürülecek ve adaylara tanınan sınav hakkı sekize çıkarılacak.

Ticari araç kullanacak sürücüler için zorunlu olan SRC belgesi sınavlarında önemli bir değişikliğe gidildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan "Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim Kursları" yönetmeliğiyle birlikte sınav sistemi merkezi yapıya taşındı.

SINAV YETKİSİ ÖSYM'YE DEVREDİLİYOR

Yeni düzenlemeye göre 1 Mayıs'tan itibaren SRC belgesi almak isteyen adayların sınavlarını kurs merkezleri değil, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) gerçekleştirecek. Kamyon ve otobüs şoförlerinin yanı sıra motokuryeler de artık bu merkezi sınav kapsamına dahil edildi.

Ehliyeti alacaklara müjde: Geçme notu düşürüldü, tanınan sınav hakkı sayısı artırıldı

UYGULAMALI SINAV KALDIRILDI, BAŞARI BARAJI DÜŞÜRÜLDÜ

Merkezi ortak sınavda yalnızca teorik bilgiler ölçülecek. Daha önce uygulanan pratik sınavlar sistemden çıkarıldı. Yazılı sınavda başarı için gereken puan da 70'ten 60'a indirildi. Adaylar 60 ve üzeri puan almaları halinde sınavı geçmiş sayılacak.

Ehliyeti alacaklara müjde: Geçme notu düşürüldü, tanınan sınav hakkı sayısı artırıldı

SINAV HAKLARI ARTIRILDI

Kursiyerlere tanınan sınav hakkı 4'ten 8'e yükseltildi. Hastalık, hamilelik ve askerlik gibi gerekçeleri belgeleyen adaylara kayıt dondurma imkanı sağlanacak. Eğitim ve sınav süreçlerinin ise her dönem için en geç bir yıl içinde tamamlanması gerekecek.

Ehliyeti alacaklara müjde: Geçme notu düşürüldü, tanınan sınav hakkı sayısı artırıldı

KURS KONTENJANLARINDA DÜZENLEME

Motokuryelerin de sisteme dahil edilmesiyle oluşabilecek yoğunluğu önlemek amacıyla kurs sayıları nüfus esasına göre artırıldı. Kurs ücretlerinin ise valilik bünyesinde oluşturulan komisyonlar tarafından her yıl ocak ayında belirleneceği bildirildi.

Teknoloji, Ulaşım, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Ehliyet alacaklara müjde: Geçme notu düşürüldü, tanınan sınav hakkı sayısı artırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Hakki Devran Hakki Devran:
    Bu neyin müjdesi? Daha çok trafik canavarı aramuza katılacak. 0 0 Yanıtla
  • mustafa acar mustafa acar:
    Verdiğiniz başlıkla konuyla ilgisi hep yanıltıcı.Bunu artık düzeltin lütfen 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Isınmak için yaktığı ateş 5 aracı küle çevirdi Isınmak için yaktığı ateş 5 aracı küle çevirdi
İsrail’de istihbarat şefinin kardeşi Gazze’ye sigara kaçırırken yakalandı İsrail'de istihbarat şefinin kardeşi Gazze'ye sigara kaçırırken yakalandı
Eski Irak Başbakanı Maliki: Adaylıktan ancak Koordinasyon Çerçevesi’nin isteği üzerine çekilirim Eski Irak Başbakanı Maliki: Adaylıktan ancak Koordinasyon Çerçevesi'nin isteği üzerine çekilirim
Gianni Infantino: Rusya’nın yasağı kalkmalı Gianni Infantino: Rusya'nın yasağı kalkmalı
Geri döndü Tolga Ciğerci’nin yeni takımı şaşırttı Geri döndü! Tolga Ciğerci'nin yeni takımı şaşırttı
Selçuk İnan’dan Milan Skriniar’a tepki: Ahlak sınırlarını aştı Selçuk İnan'dan Milan Skriniar'a tepki: Ahlak sınırlarını aştı
Libya’nın devrik lideri Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü Libya'nın devrik lideri Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü
Trump faturayı kesti, Harvard’dan 1 milyar dolar istiyor Trump faturayı kesti, Harvard'dan 1 milyar dolar istiyor

20:20
Youssef En-Nesyri Fenerbahçe’ye veda etti
Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'ye veda etti
20:11
Konyaspor’da Çağdaş Atan dönemi sona erdi
Konyaspor'da Çağdaş Atan dönemi sona erdi
19:53
Bakan Şimşek’ten Justin Bieber paylaşımı
Bakan Şimşek'ten Justin Bieber paylaşımı
19:36
Ünlü sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı
Ünlü sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı
19:14
Kante’den Fenerbahçe taraftarına ilk mesaj
Kante'den Fenerbahçe taraftarına ilk mesaj
18:56
ABD-İran görüşmeleri çıkmaza girdi: Balistik füze konusu da konuşulmalı
ABD-İran görüşmeleri çıkmaza girdi: Balistik füze konusu da konuşulmalı
18:40
Mersin’de piyasa değeri 603 milyon TL olan kaçak ilaç ele geçirildi
Mersin'de piyasa değeri 603 milyon TL olan kaçak ilaç ele geçirildi
18:09
Bill Gates’ten Epstein itirafı: Onunla vakit geçirmek büyük bir hataydı
Bill Gates'ten Epstein itirafı: Onunla vakit geçirmek büyük bir hataydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 20:26:36. #7.11#
SON DAKİKA: Ehliyet alacaklara müjde: Geçme notu düşürüldü, tanınan sınav hakkı sayısı artırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.