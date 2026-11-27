Erzincan'da ortaokul öğrencilerine balık ekmek dağıtıldı.

Ulalar Ortaokulunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenen etkinliğe Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte öğrencilere hazırlanan balık ekmekler ikram edildi; böylece balık tüketiminin önemine dair farkındalık oluşturulması hedeflendi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, Türkiye'nin su ürünleri üretiminde önemli ülkeler arasında bulunduğunu belirterek ülkenin hem iç tüketimini karşıladığını hem de önemli miktarda su ürünleri ihracatı yaptığını ifade etti.

Koçaker, Erzincan'ın balık yetiştiriciliğinde de önemli bir potansiyele sahip olduğunu aktararak kentte faaliyet gösteren 19 yetiştiricilik işletmesinde yıllık yaklaşık 120 milyon yavru balık ve 3 bin ton porsiyonluk balık üretildiğini kaydetti.

Balığın omega-3 yağ asitleri ve D vitamini açısından zengin bir besin olduğunu vurgulayan Koçaker, sağlıklı beslenme için haftada en az iki kez balık tüketilmesini tavsiye ettiklerini belirtti.

Koçaker, bu yıl kentteki iç göletlere 1 milyon 200 bin yavru balık bırakıldığını belirterek, sportif balıkçılığın desteklenmesi amacıyla da çalışmalar yürüttüklerini sözlerine ekledi.