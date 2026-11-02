Fırat Üniversitesi Senatosu, Elazığ OSB'de üniversite-sanayi iş birliği için toplandı - Son Dakika
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Fırat Üniversitesi Senatosu, Elazığ OSB'de üniversite-sanayi iş birliği için toplandı

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Fırat Üniversitesi Senatosu, Elazığ OSB\'de üniversite-sanayi iş birliği için toplandı
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Fırat Üniversitesi Senatosu üniversite-sanayi iş birliği için Elazığ OSB'de Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş başkanlığında toplandı. Toplantıda akademik ve idari faaliyetler, hedefler ve gelecek planlamaları ele alındı; sanayi ihtiyaçlarıyla buluşacak akademik birikim hedeflendi.

Fırat Üniversitesi Senatosu, üniversite-sanayi iş birliğini geliştirmek amacıyla Elazığ OSB'de toplandı.

Fırat Üniversitesi Senato Toplantısı, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek ve Elazığ'ın üretim potansiyelini akademik bilgi ve bilimsel çalışmalarla buluşturmak amacıyla Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) gerçekleştirildi. Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, üniversitenin akademik, bilimsel ve idari faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Üniversitenin mevcut çalışmaları, hedefleri ve gelecek döneme yönelik planlamaları ele alındı. Senato toplantısının Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirilmesi, üniversite ile sanayi arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi. Toplantıyla, üniversitenin akademik birikiminin sanayinin ihtiyaçlarıyla buluşturulması, bilimsel çalışmaların üretime ve ekonomik değere dönüştürülmesi konusunda farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, toplantıya ilişkin yaptığı değerlendirmede; "Üniversitelerin en önemli sorumluluklarından biri, sahip oldukları akademik bilgi ve bilimsel birikimi toplumun ve üretim sektörünün hizmetine sunmaktır. Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirdiğimiz senato toplantımızı, üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi açısından son derece kıymetli buluyoruz. Sanayimizin ihtiyaçlarını yerinde görmek, üniversitemizin bilgi ve araştırma kapasitesini daha fazla üretimle buluşturmak ve şehrimizin ekonomik gelişimine katkı sunacak ortak projeleri artırmak istiyoruz. Fırat Üniversitesi olarak Elazığ'ın üretim, istihdam ve sanayi potansiyeline katkı sağlayacak her türlü iş birliğine önem veriyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
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