Girişimcilerin Büyük Hataları Etkinliği 5 Aralık\'ta İstanbul Kültür Üniversitesi\'nde

Eğitim

İKÜ Tasarım Fabrikası ile Branding Türkiye'nin iş birliğiyle düzenlenecek olan Girişimcilerin Büyük Hataları etkinliği, 5 Aralık'ta "Zengin Kalkışı" ana temasıyla girişimcilik ekosistemini bir araya getirmeye hazırlanıyor. Serinin üçüncü etkinliğinde Branding Türkiye Kurucusu Mürsel Ferhat Sağlam ve YouthSide İş Geliştirme Yöneticisi Enes Yiğit bilgi ve deneyim paylaşımında bulunacak.

GİRİŞİMCİLERİN BÜYÜK HATALARI ETKİNLİĞİ 5 ARALIK'TA

Girişimcilik odaklı podcast serisi ve kitap olarak Mürsel Ferhat Sağlam tarafından hazırlanıp 2023'te yayınlanan Girişimcilerin Büyük Hataları, 2024 yılında Branding Türkiye ve İstanbul Kültür Üniversitesi Tasarım Fabrikası iş birliğiyle etkinlik serisi olarak ekosistemle buluşuyor. Toplamda 12 bölümden oluşan serinin her bölümünde bir ana tema çerçevesinde konferans, panel ve/veya girişim sunumu yer alıyor. Etkinliğin son kısmında düzenlenecek olan serbest networking aşamasında ise katılımcılar, etkinliğe katılan ekosistem paydaşlarıyla tanışma ve iş birliği yapma fırsatı bulacaklar.

ETKİNLİK PROGRAMI

Konferans, girişim sunumu ve networking olmak üzere üç bölümden oluşan etkinliğin programı şöyle:

Bölüm 1: Konferans – Mürsel Ferhat Sağlam (Branding Türkiye – Kurucu)

Konferans – Mürsel Ferhat Sağlam (Branding Türkiye – Kurucu) Bölüm 2: Girişim Sunumu – Enes Yiğit (YouthSide – İş Geliştirme Yöneticisi)

Girişim Sunumu – Enes Yiğit (YouthSide – İş Geliştirme Yöneticisi) Bölüm 3: Networking

ETKİNLİK DETAYLARI

İçerik ve konsept açısından Türkiye'de bir ilk olan Girişimcilerin Büyük Hataları etkinlik serisinin İstanbul Kültür Üniversitesi bünyesinde gerçekleşecek olan üçüncü etkinliğine dair detaylar şöyle:

Organizasyon: Branding Türkiye & İKÜ Tasarım Fabrikası

Tarih/ Saat: 5 Aralık 2024/ 15.30 – 17.30

Mekan: İstanbul Kültür Üniversitesi – Bakırköy Yerleşkesi/ Ataköy Binası – Tasarım Fabrikası

Ulaşım/Adres: Ataköy 7-8-9-10, E5 Karayolu Üzeri Ataköy Yerleşkesi, 34158 Bakırköy – Yenibosna

Ücret: Etkinlik ücretsizdir.

Kayıt: Zorunludur.

Kontenjan: Sınırlıdır.

ETKİNLİĞE NASIL KAYIT OLUNUR?

İstanbul Kültür Üniversitesi'nde düzenlenen Girişimcilerin Büyük Hataları etkinliğinin üçüncü bölümü olan "Zengin Kalkışı"na katılarak hem girişimcilikle ilgili merak ettiklerinizi öğrenebilir hem de startup ekosisteminde yer alan girişimcilerle network yapma fırsatı bulabilirsiniz. Etkinliğe katılarak ayrıca İKÜ Tasarım Fabrikası tarafından verilecek olan **"Dijital Katılım Belgesi"**ne sahip olabilirsiniz. Tüm bunlar ve daha fazlası için etkinliğe kaydolabilirsiniz.

DESTEKÇİLER

Branding Türkiye ve İKÜ Tasarım Fabrikası tarafından gerçekleştirilen, İstanbul Kültür Üniversitesi'nin stratejik partner olduğu Girişimcilerin Büyük Hataları – Pollyannacılık etkinliği, ekosistem paydaşları tarafından da destekleniyor. İşte serinin medya ve destek partnerleri: Haberler.com, SonDakika.com, TechInside, Medya Takip Merkezi, Medya Bilgi Rehberi, Kurumsal İletişim 2.0, Technologic, TeknoTalk, StartupTeknoloji, Fikirleri Dönüştürme Atölyesi, 1Fikir1Marka, Goog Digital, Haber Galerisi, Startup Gazetesi, WP Okulu, Franchise Market Türkiye, PR Atölye Dergisi, 9 Eylül Gazetesi, Dijital Markalaşma Sohbetleri, BiHaber.tr, KIPS Türkiye, Ajans Paradise, Hani Kurumsaldık, Imesta Coffee, 6N Magazin.