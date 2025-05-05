İbn Haldun Üniversitesi Misafirhanesi Açıldı

İBN Haldun Üniversitesi Ramazan Bülbül Misafirhanesi'nin açılış törenine katılan İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, "İbn Haldun Üniversitesi olarak biz tabii dünyaya değer katmayı hedefleyen bir kurumuz. Akademik, sosyal bilimlerdeki akademik çalışmaların ülkemizdeki seviyesini dünya çapında bir noktaya taşımayı hedefliyoruz" şeklinde ifade etti.

İbn Haldun Üniversitesi bünyesinde inşa edilen Ramazan Bülbül Misafirhanesi, bugün düzenlenen törenle açıldı. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanvekili Necmeddin Bilal Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ile iş insanları Ramazan Bülbül ile Devran Bülbül katıldı. Açılışı yapılan misafirhanenin 57 oda, 12 araçlık kapalı otopark ve bin 215 metrekare peyzaj alanından oluştuğu öğrenildi.

'ÜNİVERSİTEMİZE ÇOK CİDDİ KATKI SAĞLAYACAK'

Törende konuşan İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanvekili Necmeddin Bilal Erdoğan, "İbn Haldun Üniversitesi olarak biz tabii dünyaya değer katmayı hedefleyen bir kurumuz. Akademik, sosyal bilimlerdeki akademik çalışmaların ülkemizdeki seviyesini dünya çapında bir noktaya taşımayı hedefliyoruz. Bu sebeple üniversitemizde çalışan akademisyenlerimizin çalışma şartlarının iyi olması, yurt dışından yabancı misafirlerimizi üniversitemizde belli programlar için ağırladığımızda bu tür imkanlarımızın olması, ümit ediyorum ki üniversitemize çok ciddi katkı sağlayacak. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

'BU ESERİN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM'

İstanbul Valisi Davut Gül, "Öncelikle bu eserin hayırlı olmasını diliyorum. Özellikle kurumsal firmaların, ekonomik anlamda belli bir eşiği geçen kişilerin eğitime, sanata, spora, kültüre yapacağı katkılar aslında kendi pozisyonlarını da belirlemiş oluyor. Herkesin müze kurma ihtimali, herkesin üniversite açma ihtimali olmadığına göre medeniyetimizin önemli bir değeri olan vakıfların kurduğu bu tür eserlere verilen katkı bir anlamda bu eksikliği gidermiş olur. Ben Bülbül ailesini tebrik ediyorum. Başta Devran Bülbül'ü, babasına, kardeşlerine, ailecek hayır hasenat konusunda her anlamda ellerini uzatıyorlar. Milli eğitime yaptığı katkılar var. Sosyal hizmetlere yaptığı katkılar var. Allah sayılarınızı arttırsın. Allah helalinden hayırlı kazançlar nasip etsin. Buranın da İbn Haldun Üniversitemize, öğretim görevlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum" dedi.

'AKADEMİSYENLERİMİZİN İSTANBUL GİBİ BÜYÜK BİR ŞEHİRDE YAŞAMLARINI KOLAYLAŞTIRACAĞIZ'

İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan ise, "İbn Haldun Üniversitesi mütevelli heyetimizin tasarladığı ve hedef koyduğu gibi Türkiye'de sosyal bilimler alanındaki bir boşluğu doldurmak için kuruldu. Bu hedefe uygun olarak da aslında üniversite eğitimi hakikaten bir maraton. Sabırla, emekle, istikrarla, gayretle, çabayla, cehle yapılması gereken bir görev. Bugün açılışını yaptığımız bu bina, bu üniversitenin misyonunu yerine getirmeye de çok önemli bir boşluğu dolduracak. Biz burada ve uluslararası öğretim üyelerini ve yine bizim kendi akademisyen adaylarımızı burada ağırlayacağız. Onların burada İstanbul'da, İstanbul gibi büyük bir şehirde yaşamlarını kolaylaştıracağız. Ama aynı zamanda onların kendi aralarındaki etkileşimine dair de bir mekan inşa etmiş olacağız" dedi.