İstanbul Nişantaşı Üniversitesi dünyanın ilk 1000 üniversitesi arasında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi dünyanın ilk 1000 üniversitesi arasında

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi dünyanın ilk 1000 üniversitesi arasında
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, Times Higher Education (THE) 2027 Dünya Üniversiteleri Sıralaması’nda 801–1000 bandında yer alarak dünyanın ilk 1000 üniversitesi arasına girdi. Üniversite, araştırma kalitesinde 76,9 puanla Türkiye’de 1’inci ve dünyada 430’uncu, uluslararası görünümde ise 72,2 puanla Türkiye’de 2’nci ve dünyada 419’uncu oldu.

Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan 2027 Dünya Üniversiteleri Sıralaması’nda Türkiye’den değerlendirilen 124 üniversitenin 13’ü ilk 1000’e girdi. Bunların 7’sini devlet, 6’sını vakıf üniversiteleri oluşturdu. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, sıralamaya ilk kez dahil olan 19 Türk üniversitesi arasında ilk 1000’e giren tek üniversite oldu.

THE’nin öğretim, araştırma ortamı, araştırma kalitesi, sanayi ve uluslararası görünüm olmak üzere beş temel boyutta gerçekleştirdiği değerlendirmede İstanbul Nişantaşı Üniversitesi’nin en güçlü performansı araştırma kalitesinde gerçekleşti. Üniversite, genel sıralama puanının yüzde 30’unu oluşturan bu kategoride 76,9 puanla Türkiye’de ilk sırayı alırken, dünya genelinde 430’uncu oldu. Uluslararası öğrenci ve akademisyen oranları ile uluslararası ortak yayınların değerlendirildiği uluslararası görünüm kategorisinde ise 72,2 puanla Türkiye’de 2’nci, dünyada 419’uncu sırada yer aldı.

‘’YILLARDIR YAPTIĞIMIZ YATIRIMLARIN SONUCU’’

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Kurucu Başkanı Levent Uysal, ilk 1000’de yer almalarının uzun vadeli yatırımların sonucu olduğunu belirterek, “Üniversitemizi kurarken en büyük hedefimiz, gençlerimize dünya standartlarında eğitim olanakları sunan, bilim ve teknolojiyle gelişen ve uluslararası akademik dünyayla güçlü bağlar kuran bir üniversite oluşturmaktı. Bugün dünyanın ilk 1000 üniversitesi arasında yer almak, bu vizyon doğrultusunda yıllardır yaptığımız yatırımların çok değerli bir sonucu. Akademik kadromuza, araştırma altyapımıza, teknolojimize ve öğrencilerimizin geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi.

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi dünyanın ilk 1000 üniversitesi arasında

‘’ARAŞTIRMA KALİTESİNDEKİ SONUÇ ÖNEMLİ BİR MOTİVASYON’’

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayşegül Komsuoğlu da sonuçların araştırma ve uluslararasılaşma çalışmalarının karşılığı olduğunu söyledi.

Komsuoğlu, “Dünyanın ilk 1000 üniversitesi arasında yer almak bizim için önemli bir eşik. Araştırma kalitesinde Türkiye’de birinci, uluslararası görünümde Türkiye’de ikinci sırada yer almamız son yıllarda yürüttüğümüz çalışmaların çok değerli bir karşılığı. Önümüzdeki dönemde güçlü araştırma ekiplerini, disiplinler arası çalışmaları, ulusal ve uluslararası fonlara erişimi ve öğrencilerimizin araştırmaya katılımını daha da geliştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Üniversite, yeni dönemde öğrencilerin araştırma süreçlerine daha erken katılmasına, uluslararası akademik iş birliklerinin artırılmasına ve sektörle ortak çalışmaların geliştirilmesine odaklanacak. Harvard Medical School ve Brigham and Women’s Hospital bağlantılı araştırmacıların mentorluğunda yürütülen öğrenci araştırma programının yanı sıra, 7+1, 6+2 ve 3+1 uzun dönem iş yeri deneyimi ve staj modellerinin de bu yaklaşım doğrultusunda geliştirilmesi hedefleniyor.

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, THE sıralamasındaki ilk katılımında elde ettiği 801–1000 bandındaki konumunu, araştırma kapasitesini ve uluslararası akademik iş birliklerini daha ileri taşımak için yeni dönem hedeflerinin başlangıç noktası olarak değerlendiriyor.

"BAŞARI ELDE EDEN TÜM ÜNİVERSİTELERE BAŞARILARININ DEVAMINI DİLİYORUZ"

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, THE 2027 Dünya Üniversiteleri Sıralaması’nda Türkiye’den ilk 1000’de yer alan Koç Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Sabancı Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Abdullah Gül Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstinye Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi’ni de tebrik ederek, Türkiye’nin yükseköğretimde uluslararası görünürlüğüne katkı sağlayan tüm üniversitelere başarılarının devamını diledi.

İstanbulTürkiyeEğitimDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir kötü haber daha Türkiye 31. sıraya düştü Bir kötü haber daha! Türkiye 31. sıraya düştü
Erman Toroğlu’ndan MHK yorumu: Hep beraber istifa edecekler Erman Toroğlu'ndan MHK yorumu: Hep beraber istifa edecekler
Türkiye’nin 54 yıllık seramik devi konkordato ilan etti Türkiye'nin 54 yıllık seramik devi konkordato ilan etti
Bir rezil görüntü daha Ormanlık alanda kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdiler Bir rezil görüntü daha! Ormanlık alanda kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdiler
A Milli Takım’ın yıldızı kadrodan çıkarıldı A Milli Takım'ın yıldızı kadrodan çıkarıldı
AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe daha AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha
Doğubayazıt’taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı Doğubayazıt'taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı
Polis memurunu şehit eden katil cezaevinden çıkamadı Polis memurunu şehit eden katil cezaevinden çıkamadı
Hasan Şaş’ın test sonucu belli oldu İfadesiyle çelişti Hasan Şaş'ın test sonucu belli oldu! İfadesiyle çelişti
180 yolcuyu taşıyan uçakta korkunç şüphe Son anda engellendi 180 yolcuyu taşıyan uçakta korkunç şüphe! Son anda engellendi
13:42
Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli’nin uyuşturucu test sonucu belli oldu Biri pozitif
Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli’nin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Biri pozitif
13:20
İsrail’e giden uçakta infial yaratacak görüntü Kaptan pilotu defalarca bıçaklamış
İsrail'e giden uçakta infial yaratacak görüntü! Kaptan pilotu defalarca bıçaklamış
13:13
Dilan Polat gözaltına alındı İfade sırasında fenalaştı
Dilan Polat gözaltına alındı! İfade sırasında fenalaştı
13:13
Türk futbolunda ortalık yangın yeri Emniyet, VAR odasına girdi
Türk futbolunda ortalık yangın yeri! Emniyet, VAR odasına girdi
11:35
ABD ordusu, Irak’tan çekilme sürecini tamamladı
ABD ordusu, Irak’tan çekilme sürecini tamamladı
11:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı “hukuki düzenlemelerin” detayları Savcılara yeni yetki gündemde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı “hukuki düzenlemelerin” detayları! Savcılara yeni yetki gündemde
11:28
UEFA’dan Fatih Terim’e görev
UEFA'dan Fatih Terim'e görev
11:09
180 yolcuyu taşıyan uçakta korkunç şüphe Son anda engellendi
180 yolcuyu taşıyan uçakta korkunç şüphe! Son anda engellendi
10:39
AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe daha
AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha
10:38
Montella’nın kredisi tükendi: Ya 4 puan ya elveda
Montella'nın kredisi tükendi: Ya 4 puan ya elveda!
09:59
Silahlı saldırı kamerada Husumetlisini köprü üzerinde öldürdü
Silahlı saldırı kamerada! Husumetlisini köprü üzerinde öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 14:14:02. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul Nişantaşı Üniversitesi dünyanın ilk 1000 üniversitesi arasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei