İzmir\'de zabıta ekipleri sınava geç kalan adaylar için seferber oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) adayların huzurlu bir ortamda yarışması ve sınav merkezlerine gecikmeden yetişmesi için kent genelinde seferber oldu. 21 merkezde görev başında olan ekipler, gürültü kirliliğini önlerken, geç kalma riski yaşayan öğrencileri de ekip araçlarıyla sınav merkezlerine yetiştirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, gençlerin geleceğini şekillendirecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumunun sağlıklı şekilde tamamlanması için tüm imkanlarıyla sahadaydı. Zabıta Dairesi Başkanlığı, adayların sınav merkezlerine güvenli, huzurlu ve zamanında ulaşmalarını sağlamak için kent genelinde kapsamlı bir denetim ve koordinasyon çalışması yürüttü. Zabıta Trafik, Zabıta Denetim ile Çevre ve İmar Zabıtası Şube Müdürlüklerine bağlı personel, 21 sınav merkezinde görevlendirildi. Sınav merkezleri çevresinde trafik düzeninin sağlanması, öğrenci ve velilerin doğru yönlendirilmesi ile gürültüye neden olabilecek her türlü faaliyetin engellenmesi için ekipler görev yaptı. Özellikle araç ve yaya yoğunluğunun en üst seviyeye ulaştığı Karşıyaka Atakent Anadolu Lisesi, Süleyman Demirel Anadolu Lisesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi ve Ege Üniversitesi Kampüsü gibi kritik noktalarda zabıta ekiplerinin müdahaleleriyle trafik akışının kesintisiz sürmesi sağlandı.

Geç kalan adayların yardımına zabıta yetişti

Sınav saati yaklaşırken trafikte kalan, ulaşım sorunu yaşayan veya heyecan nedeniyle sınav merkezini bulmakta zorlanan adayların imdadına yine zabıta koştu. Farklı noktalarda sınava yetişmekte güçlük çeken çok sayıda öğrenci ve velisi, zabıta ekip araçlarına alınarak sınav binalarına ulaştırıldı. Bu zamanında müdahaleler sayesinde öğrencilerin sınav haklarını kaybetmelerinin önüne geçildi.

İnşaat çalışmaları durduruldu

Öğrencilerin dikkatlerinin dağılmaması ve sessiz bir ortamda sınavı geçirmeleri için Çevre ve İmar Zabıtası Şube Müdürlüğü ekipleri de titiz bir denetim gerçekleştirdi. Karşıyaka Örnekköy bölgesinde bir sınav merkezinin yakınındaki inşaat faaliyetinin gürültü oluşturabileceğini tespit eden ekipler, duruma anında müdahale etti. İlgili şantiye yetkilileri uyarılarak, sınav süresi boyunca tüm inşaat faaliyetleri durduruldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, sınavın bitiş anına kadar sahada hazır bulunarak, koordinasyon ve denetim faaliyetlerini kesintisiz sürdürdü. Alınan önlemler sayesinde kent genelinde sınav sürecini olumsuz etkileyecek herhangi bir aksaklığa meydan verilmedi. - İZMİR