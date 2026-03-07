Kağıthane'de lise öğrencilerinin tekmeli yumruklu kavgası: Seni mermi manyağı yapacağım - Son Dakika
Kağıthane'de lise öğrencilerinin tekmeli yumruklu kavgası: Seni mermi manyağı yapacağım

07.03.2026 09:20
Kağıthane Hasbahçe'de bir grup kız ve erkek öğrenci arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga anı cep telefonu kamerasına yansırken, özel güvenlik görevlisi öğrenciler arasındaki kavgayı uzun süre ayırmaya çalıştı. Kavgaya karışan öğrencilerden biri 'Seni mermi manyağı yapacağım' şeklinde tehditler savururken, bir kız öğrenci ise 'Senin burnunu kırarım demedim mi ben sana' dediği duyuldu. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 3 Mart Salı günü saat 21.30 sıralarında Merkez Mahallesi Eyüpsultan Caddesi'ndeki Hasbahçe'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kızlı erkekli lise öğrencilerinin bulunduğu iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Erkekler birbirlerine küfür ve hakaret ederken, kızlar ise birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Bu sırada parkta bulunan bazı öğrenciler ise "Bu ne" sözleriyle duruma tepki göstererek kavgadan kaçtı.

GÜVENLİK KIZ ÖĞRENCİLERİ UZUN SÜRE AYIRMAYA ÇALIŞTI

Kavgayı gören özel güvenlik görevlisi "Dağılın" diyerek taraflara müdahale etti. Bu sırada tekme ve yumruklarla birbirlerine saldıran kız öğrencilerden biri diğerinin saçını çekmeye başladı. Araya giren güvenlik görevlisi kız öğrencileri ayırmak için uzun süre uğraştı. Kavganın sona ermesinin ardından öğrenciler parktan ayrıldı; ancak taraflar arasında bu kez de tehdit ve hakeretler başladı.

'SENİ MERMİ MANYAĞI YAPACAĞIM'

Taraflar paktan çıktıktan sonra erkek öğrencilerden biri kavga ettiği kişiye "Seni mermi manyağı yapacağım" sözleriyle tehditte bulundu. Kız öğrencilerden birinin ise parkta kalan diğer kişiye "Senin burnunu kırarım demedim mi ben sana" dediği duyuldu. Kavgaya karışan öğrencilerden bir grup daha sonra parktan ayrıldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

