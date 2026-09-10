Kocaeli\'de YKS ve LGS derececileri valilik töreninde ödüllerini aldı

Kocaeli'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS)'de Türkiye derecesi yapan öğrenciler, başarılarının ardından düzenlenen törende ödüllerini aldı. YKS sayısal Türkiye 19'uncusu Aslı Amba, İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi'ni, Türkiye 252'ncisi Gonca Duru Tütünoğlu ise Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi'ni kazanırken, öğrenciler sınava hazırlık süreçlerini anlattı.

Kocaeli'de YKS ve LGS'de dereceye giren öğrenciler, başarılarının ardından valilik tarafından düzenlenen törende ödüllendirildi. Törende öğrencileri ve ailelerini tebrik eden Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, elde edilen derecelerin yıllara yayılan emek ve fedakarlığın sonucu olduğunu belirtti. Aktaş, gençlerin bundan sonraki eğitim hayatlarında da çalışmalarını sürdürmeleri gerektiğini vurguladı.

"Yıllara yayılan bir emek ve çalışmanın sonucunda kazanılmış başarı var"

Elde edilen derecelerin uzun yıllara yayılan emeğin sonucu olduğunu belirten Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, "Gençlerimiz bu başarıyı elde edebilmek için uykularından fedakarlık etti. Boş zamanlarında daha eğlenceli işler yapabilecekken ders çalıştılar. Aileleriyle geçirecekleri vakitleri kütüphanelerde geçirdiler. Hem Liseye Geçiş Sınavı'na hem de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giren gençlerimiz yıllarını vererek bu başarıyı elde etti. Yüz binlerce yaşıtlarının arasında LGS'de 500 tam puan alarak, YKS'de ise ilk bine girerek farklarını ortaya koydular. Gençlerimiz için hedefler bitmiyor. Bugün LGS'de 500 tam puan almanız ya da YKS'de ilk bine girmiş olmanızla iş bitmiyor. Asıl süreç, özellikle üniversiteye başlayacak gençlerimiz için şimdi başlıyor. Eğitiminizin sonunda atılacağınız hayatta başarılı olabilmek için bu süre boyunca kendinizi çok iyi şekilde yetiştirmeniz gerekiyor" dedi.

"Çalışmalarınıza ara vermeden devam edin"

LGS'de tam puan alan öğrencilere çalışmalarını sürdürmeleri yönünde tavsiyelerde bulunan Aktaş, "LGS'de 500 tam puan alan kardeşlerimiz, YKS'de ilk bine giren öğrencilerimizin yerinde olabilmek için lise hayatlarında çalışmalarına ara vermeden devam etmeliler. İnşallah dört yıl sonra onlar da ilk bine giren gençler arasında olacaklardır. Üniversiteyi bitirince işimiz bitecek mi? Asıl işimiz orada başlayacak. Üniversiteyi kazanıp diplomamızı alana kadar yaptıklarımız büyük ölçüde kendimiz için. Ancak üniversiteyi bitirip iş hayatına, hayata atıldığımız zaman ailelerimiz, çevremiz, ülkemiz, devletimiz ve insanlık için bir şeyler yapma fırsatı elde edeceğiz. Velilerinizin ve öğretmenlerinizin verdiği emekler de sizlerin hayata atıldığınızda insanlığa daha fazla katkı sağlamanız, insanlara destek olmanız ve yeniliklere imza atmanız için veriliyor" ifadelerini kullandı.

"Dünyada çığır açacak gelişmelere imza atacaksınız"

Gençlerin yalnızca mesleki alanda değil, sosyal ve insani yönden de kendilerini geliştirmeleri gerektiğini vurgulayan Aktaş, "Belki birçoğunuzun arasından bilim insanları çıkacak, doktorlar çıkacak. Sadece kendi mesleğinizi yapmayacaksınız; dünyada çığır açacak gelişmelere imza atacaksınız. Bu çığırları açan, buluşlara imza atan insanlar da sizlerden farklı değil. Onlar da sizler gibi bu sınavlardan, bu merhalelerden geçerek kendilerini iyi yetiştiren insanlar. O yüzden gerek lisedeyken gerek üniversitedeyken kendinizi milli, dini ve örfi geleneklerimize uygun şekilde; vatanına, milletine, memleketine, insanlığa, doğruluğa, hakka ve hukuka riayet eden bireyler olarak yetiştirmeniz çok önemli. Kendi eğitim programlarınızın yanında sözel ve sosyal anlamda da kendinizi geliştirmeniz, geleceğe yapacağınız katkılar açısından sizleri daha üst bir seviyeye çıkaracak ve çıtanızı yükseltecektir. Bu anlamda sizlere olan güvenimiz tam. Sizler zaten bu güveni hak edecek sonuçları şimdiden elde etmeyi başardınız. Umarım bundan sonraki başarılarınız da insanlığa sağlayacağınız katkılar ve desteklerle taçlanarak devam eder" diye konuştu.

YKS Türkiye 19'uncusu başarı sürecini anlattı

TÜBİTAK Fen Lisesi'nin ilk mezunlarından Aslı Amba, "Bu sene YKS'de sayısal alanda 19'uncu oldum. İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi'ne yerleştim. Aynı zamanda bilgisayar olimpiyatçısıyım. Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatları'nda hem gümüş hem de bronz madalyam var. Bilim olimpiyatları zorlu bir süreç. YKS çalışmaya biraz geç, 12'nci sınıfın başlarında başladım. Ama buna rağmen süreci iyi yönettiğimi düşünüyorum. Okulumun da bu konuda bana çok desteği oldu. Kısa zamanım olduğu için en başta Milli Eğitim'in kaynaklarından yararlanmayı hedefledim. Yine zaman kısıtlı olduğu için stratejik bir yol izlemem gerekiyordu. Bunun dışında olimpiyatlardan dolayı zaten sınava girmeye alışkındım. Dolayısıyla çok fazla sınav stresi yaşamadım. Önerebileceğim şey şu olur; ben görünürde geç başladım ama geç de olsa bir şekilde hallettim. Elinizden geleni yapmayı bırakmayın diyebilirim" dedi.

"Sonuç aldığınız zaman hepsine değiyor"

Sayısal alanda Türkiye 252'ncisi olan Gonca Duru Tütünoğlu, sınava hazırlık sürecinin hem zorlu hem de öğretici geçtiğini belirterek, "Ben Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp bölümünü kazandım. Sayısal alanda 252'nci oldum. Bu süreç benim için hem zorlu hem de çok öğreticiydi. Hayatım açısından hem disiplin hem de çalışma mantığı konusunda çok şey kazandığımı düşünüyorum. Herkes için çok yorucu bir süreç ama sonuç aldığınız zaman hepsine değiyor. Tabii ki heyecan var. Hepimizin hayatında çok büyük değişiklikler oluyor. Şehir değiştirenler var, hiç bilmediğimiz bir yere adım atıyoruz. Çok heyecanlıyım ama aynı zamanda umutluyum. Bu sürece giren tüm arkadaşlarıma çok başarı ve bol şans diliyorum" diye konuştu.