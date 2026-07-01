Kurumsal Dünyada Yeni Bir Perspektif: İnsan Kaynakları, Koçluk ve Psikoterapinin Kesişiminde Bir Yaklaşım - Son Dakika
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Kurumsal Dünyada Yeni Bir Perspektif: İnsan Kaynakları, Koçluk ve Psikoterapinin Kesişiminde Bir Yaklaşım

Kurumsal Dünyada Yeni Bir Perspektif: İnsan Kaynakları, Koçluk ve Psikoterapinin Kesişiminde Bir Yaklaşım
01.07.2026 20:14
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Şirketlerde çalışan gelişimi ve liderlik süreçlerine yönelik yaklaşımlar son yıllarda önemli bir dönüşüm geçiriyor. Standart eğitim programları, sınıf içi gelişim uygulamaları ve tek tip liderlik modelleri yerini giderek daha bireysel, ilişki temelli ve derinlemesine gelişim yaklaşımlarına bırakıyor.

İnsan kaynakları, liderlik gelişimi, profesyonel koçluk ve psikoterapi alanlarını bir araya getiren uzmanlardan biri olan Arzu Özer, kurumsal deneyimini psikolojik bakış açısıyla birleştirerek çalışan ve yönetici gelişimine farklı bir perspektif sunuyor.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji lisansının ardından Endüstri ve Örgüt Psikolojisi yüksek lisansını tamamlayan Özer, yaklaşık on dört yıl boyunca uluslararası şirketlerde insan kaynakları, liderlik gelişimi ve çalışan deneyimi alanlarında görev aldı. Bu süreçte farklı ölçeklerdeki organizasyonlarda çalışan gelişimi, yönetici destek programları ve liderlik süreçleri üzerine çalışmalar yürüttü.

Kurumsal kariyerinin ardından profesyonel koçluk alanında uluslararası sertifikasyonlarını tamamlayan Özer, soİNSn yıllarda ise dört yıllık bütünleştirici psikoterapi eğitimini tamamlayarak çalışmalarını daha derin bir psikolojik perspektifle sürdürmeye başladı. İşlem çözümleme (transaksiyonel analiz), mindfulness uygulamaları, grup çalışmaları ve bireysel gelişim yaklaşımları üzerine aldığı uzun soluklu eğitimler, bugün yürüttüğü çalışmaların temelini oluşturuyor.

"BİR YÖNETİCİMİN YAŞADIĞI GÜÇLÜK BAZEN YALNIZCA LİDERLİK PROBLEMİ DEĞİLDİR"

Özer’e göre kurumlarda yaşanan birçok zorluk yalnızca performans, yetkinlik veya iletişim eksikliğiyle açıklanamıyor. Liderlikte yaşanan zorlanmalar, ekip ilişkilerindeki çatışmalar, tükenmişlik, motivasyon kaybı veya karar alma güçlükleri çoğu zaman bireyin daha derin deneyimleriyle ve ilişki örüntüleriyle bağlantılı olabiliyor.

“Bir yöneticinin yaşadığı güçlük bazen yalnızca bir liderlik problemi değildir. Çalışanın yaşadığı zorlanma da çoğu zaman yalnızca performans konusu değildir. İnsan davranışını anlamak için bazen geçmiş deneyimlere, ilişki örüntülerine ve kişinin kendisiyle kurduğu ilişkiye de bakmak gerekir.”

Bu yaklaşım doğrultusunda yürüttüğü bireysel ve grup çalışmalarında Özer, koçluğun hedef ve aksiyon odaklı yapısını psikoterapinin ilişki, farkındalık ve içgörü boyutuyla bir araya getiriyor. Böylece çalışanların ve yöneticilerin yalnızca beceri geliştirmesi değil, aynı zamanda kendi düşünme biçimlerini, ilişki kurma tarzlarını ve liderlik yaklaşımlarını da yeniden değerlendirebilmeleri hedefleniyor.

"GERÇEK DÖNÜŞÜM BİREYİN KENDİ DENEYİMİNE TEMAS ETTİĞİ ALANLARDA ORTAYA ÇIKIYOR"

Kurumsal yaşamda gerçek dönüşümün yalnızca eğitim salonlarında değil, bireyin kendi deneyimine temas ettiği alanlarda ortaya çıktığını vurgulayan Özer, geleceğin çalışan gelişimi anlayışının daha kişiselleştirilmiş, daha bütüncül ve insanın psikolojik boyutunu da dikkate alan modeller üzerine kurulacağını ifade ediyor.

İnsan kaynakları geçmişi, profesyonel koçluk deneyimi ve psikoterapi eğitimini aynı çatı altında buluşturan bu yaklaşım, kurumlarda çalışan deneyimi ve liderlik gelişimine yönelik yeni bir perspektif sunuyor.

Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Kurumsal Dünyada Yeni Bir Perspektif: İnsan Kaynakları, Koçluk ve Psikoterapinin Kesişiminde Bir Yaklaşım - Son Dakika

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