MTÜ\'den coşkulu mezuniyet töreni

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, Malatya protokolünün geniş katılımıyla gerçekleştirildi. Öğrenciler, aileleri ve akademisyenlerin katılım sağladığı törende, mezuniyet sevincinin yanı sıra üniversitenin son yıllarda kaydettiği gelişim ve başarılar da paylaşıldı.

Battalgazi Yerleşkesinde düzenlenen törene Malatya Vali Yardımcısı Talat Tabur, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Yeşilyurt Kaymakamı Hasan Hüseyin Uzan, Yeşilyurt Belediye Başkan Vekili Erkan Dikenli, MTÜ Geliştirme Vakfı (MATÖV) mütevelli heyet üyeleri, il protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise konuşmasında, Malatya Turgut Özal Üniversitesinin 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın adını taşıyan genç bir üniversite olarak 8 yılı geride bıraktığını belirterek, bu kısa sürede önemli mesafeler katedildiğini söyledi. İkizce'de güzel bir kampüsün inşa edildiğini ifade eden Er, başta Rektör Prof. Dr. Recep Bentli olmak üzere üniversitenin gelişiminde emeği geçen akademisyenlere teşekkür etti.

Mezun öğrencilere seslenen Başkan Er, alınan diplomaların yalnızca bir meslek unvanı kazandırmadığını, aynı zamanda büyük bir sorumluluk yüklediğini vurguladı. Meslek bilgisi ve yeteneğin yanında merhamet, vicdan ve insanlığın da büyük önem taşıdığını ifade eden Er, gençlerden görev yapacakları yerlerde büyüklerine anne ve babalarına gösterdikleri saygıyla, gençlere ise kardeşlerine gösterdikleri sevgiyle yaklaşmalarını istedi.

Öğrencilik yıllarının insan hayatının en güzel dönemlerinden biri olduğunu belirten Er, mezunlara umutlu, azimli, kararlı ve dirençli olmaları tavsiyesinde bulundu. "Kararlılık ve azim başarı getirir. Yeter ki istekli olun." diyen Er, mezuniyetin yalnızca öğrencilerin değil, ailelerin ve ülkenin de beklentisi olduğunu ifade etti.

Konuşmasında beyin göçü konusuna da değinen Başkan Er, devletin gençlere önemli yatırımlar yaptığını belirterek, gençlerin ülkelerine değer katacak bireyler olarak yetişmelerinin büyük önem taşıdığını söyledi. Türkiye adına umutlu olunacak çok sayıda gelişme bulunduğunu dile getiren Er, gençlerden geleceklerini inşa ederken ülkelerine olan aidiyetlerini korumalarını istedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak gençlere yönelik önemli yatırımlar yaptıklarını da belirten Er, Malatya'da 4 milyar liralık gençlik yatırımı gerçekleştirdiklerini söyledi. Şehrin yeniden ayağa kalktığını ifade eden Er, gençlik, spor ve kültür alanlarında yapılan çalışmalarla geleceğin Malatya'sını inşa ettiklerini vurguladı. KPSS, yüksek lisans, doktora ve ALES'e hazırlanan gençler için 7/24 hizmet verecek güvenli, modern ve donanımlı bir kütüphane kazandırdıklarını belirten Er, "Biz siz gençleri çok önemsiyoruz. Sizin bundan sonra alacağınız daha çok yol var" ifadelerini kullandı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli ise konuşmasında, genç bir üniversite olmalarına rağmen eğitimden bilimsel üretime, fiziki altyapıdan dijital dönüşüme kadar birçok alanda önemli mesafe kat ettiklerini söyledi.

Yeşilyurt Yerleşkesinin yeni merkez kampüs kimliğiyle hızla geliştiğini belirten Bentli, son yıllarda tamamlanan rektörlük binası, nizamiye girişleri, konferans salonu, öğrenci yaşam alanları ve derslik yatırımlarının üniversiteye yeni bir vizyon kazandırdığını ifade etti. Yapımına başlanan Merkezi Derslik B Blok ile ihale sürecindeki yeni kütüphane ve yaklaşık 20 dönümlük üniversite meydanı projesinin tamamlanmasıyla öğrencilerin eğitim, bilim, kültür ve sosyal yaşam imkanlarının daha da güçleneceğini kaydetti.

Bentli, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından üniversiteye kazandırılacak 2 bin kişilik öğrenci yurdunun da kampüsün gelişiminde önemli bir dönüm noktası olacağını belirterek, modern yaşam alanlarıyla öğrencilerin barınma imkanlarının önemli ölçüde artırılacağını söyledi.

Üniversitenin akademik büyümesini de değerlendiren Bentli, bugün 6 fakülte, 2 yüksekokul, 9 meslek yüksekokulu, enstitüsü, araştırma merkezleri, 12 bini aşan öğrencisi ve 500'ün üzerinde akademik personeliyle bölgesine değer üreten güçlü bir yükseköğretim kurumu haline geldiklerini ifade etti.

Yükseköğretim Kurulu kararıyla kurulan Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulunun yapay zeka, siber güvenlik, robotik ve yeni nesil bilişim alanlarında nitelikli insan kaynağı yetiştireceğini belirten Bentli, bunun üniversitenin geleceğe dönük en önemli yatırımlarından biri olduğunu vurguladı.

Bilimsel üretimde yakalanan yükselişe dikkat çeken Bentli, Web of Science kapsamındaki yayın sayılarında önemli artış sağlandığını, TÜBİTAK projeleri, TEKNOFEST ve proje yarışmalarında elde edilen başarıların üniversitenin araştırma kültürünü güçlendirdiğini söyledi.

Bu kapsamda 2025 yılında TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri kapsamında 114 proje destek almaya hak kazanırken, Malatya Turgut Özal Üniversitesi öğrenci başına düşen proje sayısında Türkiye genelinde 7'nci sırada yer aldı. Bu yıl ise 548 proje başvurusu ile öğrencilerin araştırma ve proje geliştirme kültürüne gösterdiği ilginin daha da arttığı belirtildi.

Bentli, üniversitenin kendi imkanlarıyla geliştirdiği dijital sistemlerin eğitimden yönetime kadar birçok alanda verimliliği artırdığını, kalite güvence sistemi ve akreditasyon çalışmalarıyla eğitimde sürdürülebilir niteliği güçlendirmeye devam ettiklerini ifade etti.

Konuşmasında mezunlara da seslenen Bentli, bilgiyi vicdanla buluşturan, çalışkan, dürüst ve topluma fayda sağlayan bireyler olmalarının en büyük temennileri olduğunu belirterek, Malatya Turgut Özal Üniversitesi mezunlarının ülkenin geleceğine değer katacağına inandığını söyledi.

Bu yılki mezuniyet töreni, üniversite adına ayrı bir gurura da sahne oldu. Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Tıp Fakültesinin ilk mezunlarını vererek sağlık alanındaki eğitim yolculuğunda önemli bir eşiği geride bıraktı.

Programda üniversite birincisi, Doğa Bilimleri ve Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü mezunu Uğur Günaydın da mezunlar adına konuştu. Günaydın, eğitim sürecini birincilikle tamamlamış olmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyduğunu belirterek, mezuniyetin yalnızca bir tören olmadığını; yıllar süren emeklerin, fedakarlıkların, umutların ve hayallerin karşılığının alındığı anlamlı bir gün olduğunu ifade etti. Diplomaların sadece akademik bir başarı belgesi değil, aynı zamanda sabrın, disiplinin ve azmin bir göstergesi olduğunu vurgulayan Günaydın, bu süreçte kendilerine rehberlik eden hocalarına ve başarılarının görünmeyen kahramanları olarak nitelendirdiği ailelerine teşekkür etti. Mezun arkadaşlarına da seslenen Günaydın, "Bugün sadece mezun olmuyoruz; aynı zamanda hayatımızın yeni bir sayfasını açıyoruz." diyerek, Malatya Turgut Özal Üniversitesi mezunlarının bulundukları her yerde çalışkanlıkları, dürüstlükleri ve üretkenlikleriyle fark oluşturacağına inandığını söyledi. Konuşmasını, "Bugün bir dönemi kapatıyoruz; ancak hayallerimizden, öğrenme arzumuzdan ve üretme heyecanımızdan asla mezun olmuyoruz" sözleriyle tamamladı.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri ve ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarından mezun olan öğrenciler diplomalarını alırken, tören geleneksel kep atma seremonisiyle sona erdi. Binlerce öğrencinin aynı anda kep atmasıyla yaşanan coşku, aileler ve davetliler tarafından uzun süre alkışlandı. - MALATYA