Manisa\'da 2 bin 434 okul servis aracı yeni dönemde denetlenecek

Manisa'da 2026-2027 eğitim-öğretim yılında ders başı yapacak yaklaşık 270 bin öğrencinin huzuru ve güvenliği için okul çevrelerinde alınacak asayiş, trafik ve dijital güvenlik tedbirleri geniş katılımlı toplantıda masaya yatırıldı.

Manisa'da 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla alınacak güvenlik ve trafik tedbirleri ile eğitim altyapısı, okul güvenliği, rehberlik hizmetleri, dijital güvenlik ve eğitim başarısına yönelik çalışmalar, düzenlenen toplantıda kapsamlı şekilde değerlendirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen 2026-2027 Eğitim ve Öğretim Tedbirleri Toplantısı Valilik Koordinasyonunda Emniyet, Jandarma, Milli Eğitim birimleri, okul müdürleri ve okul aile temsilcileri katıldı.

Toplantıda İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında uygulanacak asayiş ve trafik tedbirleri ile 2025-2026 eğitim ve öğretim döneminde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında sunumlar yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen sunumda ise okul güvenliği kapsamında yürütülen faaliyetler ve yeni eğitim döneminde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Manisa'da bin 176 okul ve kurumda eğitim sürüyor

Manisa'da il genelinde 1.176 okul ve kurumda 270 bin 12 öğrencinin eğitim gördüğü, 20 bin 438 öğretmenin görev yaptığı ve 11 bin 867 sınıfın bulunduğu ifade edildi.

Yeni eğitim döneminde öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verecek eğitim ortamlarının oluşturulması, sınıf kapasitesinin geliştirilmesi ve mevcut okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceği kaydedildi.

Bu kapsamda 2025 yılı içerisinde 252 sınıf kapasiteli 15 okulun hizmete alındığı, 13 okulun yapımının devam ettiği, 17 okulun ise ihale ve proje aşamasında bulunduğu belirtildi.

Manisa'nın deprem riski de dikkate alınarak eğitim binalarının güvenliğine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü, güçlendirilmesi gereken yapılarda güçlendirme, güçlendirilmesi mümkün olmayan yapılarda ise yıkım ve yeniden yapım süreçlerinin uygulandığı bildirildi.

Okul çevrelerinde güvenlik tedbirleri artırılacak

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan sunumda, il merkezinde bulunan 96 okulun tamamında güvenlik kamerası bulunduğu ve okulların risk durumlarına göre gerekli güvenlik tedbirlerinin planlandığı belirtildi.

İl merkezindeki 96 okulda 71 Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi görevlendirilirken, okul giriş ve çıkış saatlerinde güvenliğin sağlanması amacıyla 59 ekip ve 118 personelin görev yapacağı ifade edildi.

İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda 14 Eylül-5 Ekim 2026 tarihleri arasında il genelindeki okul ve çevrelerinde yoğunlaştırılmış güvenlik uygulamalarının 142 ekip ve 397 personelin katılımıyla sürdürüldüğü bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da yeni eğitim döneminde il genelindeki 507 okulda toplam 531 bahçe görevlisinin görev yapacağı aktarıldı.

2 bin 434 servis aracı denetlenecek

Toplantının önemli gündem başlıklarından birini öğrenci servisleri ve okul çevrelerindeki trafik güvenliği oluşturdu.

İl genelinde kayıtlı 2 bin 434 okul servis aracının bulunduğu belirtilirken, yeni eğitim döneminde araçların yanı sıra sürücü ve rehber personelin mevzuatta belirtilen şartlara uygunluğunun titizlikle denetleneceği ifade edildi.

Öğrencilerin emniyet kemeri kullanımı, servis araçlarının teknik yeterlilikleri, araç takip sistemleri ve araçlarda bulunması gereken güvenlik donanımlarının denetimlerde öncelikli olarak kontrol edileceği bildirildi.

Emniyet ve jandarma sorumluluk bölgelerinde yürütülecek çalışmaların koordineli şekilde sürdürülerek öğrencilerin okula ulaşımından okuldan çıkışına kadar güvenli bir ulaşım ortamının sağlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

Çocukların suç ve bağımlılıklardan korunmasına yönelik çalışmalar sürüyor

Çocukların ve gençlerin suçtan, bağımlılıklardan ve dijital ortamların olumsuz etkilerinden korunmasına yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin yeni eğitim döneminde de titizlikle sürdürüleceği belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2025-2026 eğitim ve öğretim döneminde siber güvenlik, siber zorbalık, güvenli internet kullanımı, teknoloji bağımlılığı ve yasa dışı bahis gibi konularda 41 bin 730 kişiye bilgilendirme ve farkındalık çalışması yapıldığı ifade edildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu maddeler ve bağımlılıkla mücadele konusunda 156 faaliyet gerçekleştirilerek 114 bin 235 kişiye ulaşıldığı bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca ise 310 okulda bin 850 öğretmen ve 5 bin 100 öğrenciye okul güvenliği, akran zorbalığı, suçtan korunma ve kişisel güvenlik konularında bilgilendirme yapıldığı aktarıldı.

Siber suçlarla mücadele kapsamında da 21 okulda 613 öğretmen ve 24 bin 150 öğrenciye siber farkındalık, siber zorbalık, güvenli internet, dijital bağımlılık ve sosyal medya kullanımı konularında eğitim verildiği belirtildi.

Rehberlik ve dijital güvenlik çalışmaları güçlendirilecek

Yeni eğitim döneminde öğrencilerin dijital becerilerinin geliştirilmesi, eğitim teknolojilerinin bilinçli kullanılması ve güvenli internet bilincinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceği ifade edildi.

Siber güvenlik, siber zorbalık, güvenli internet ve sosyal medya kullanımı konularındaki farkındalık çalışmalarının öğrencilerin yanı sıra öğretmen ve velileri de kapsayacak şekilde sürdürülmesinin planlandığı bildirildi.

Eğitimde sürekli izleme ve kurumlar arası iş birliği

Toplantıda eğitim başarısının yalnızca sınav sonuçlarıyla değil; öğrencilerin akademik gelişimleri, devamsızlık durumları, rehberlik hizmetleri, okul iklimi ve sosyal gelişimleriyle birlikte değerlendirilmesinin önemine dikkat çekildi.

Okulların ihtiyaçlarının düzenli olarak takip edilmesi, sahadan elde edilen verilerin analiz edilmesi ve tespit edilen sorunların ilgili kurumlara aktarılması suretiyle çözüm süreçlerinin yakından izleneceği belirtildi.

Toplantının sonunda 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında öğrencilerin güvenliği, eğitim kalitesinin artırılması ve okulların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla görev yapan öğretmenlere, okul yöneticilerine, eğitim çalışanlarına, emniyet ve jandarma personeline, kamu kurumlarının çalışanlarına, okul aile birliklerine ve eğitim sürecine katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür edildi.

2026-2027 eğitim ve öğretim döneminde de aynı iş birliği ve koordinasyon anlayışıyla hareket edilerek öğrencilerin güvenli, sağlıklı, huzurlu ve nitelikli bir eğitim ortamında öğrenim görmeleri için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.