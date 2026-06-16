MCBÜ Mezuniyet Coşkusu

Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde mezuniyet coşkusu üç farklı yerleşkede yaşandı. Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Akhisar Yerleşkesi ile Gördes Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen törenlerde öğrenciler diplomalarını alarak yeni hayatlarına ilk adımı attı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde (MCBÜ) 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı mezuniyet heyecanı üç farklı yerleşkede düzenlenen törenlerle yaşandı. Şehzadeler Yerleşkesi'nde Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Akhisar Yerleşkesi'nde Tütün Eksperliği Yüksekokulu ile Meslek Yüksekokulu ve Gördes Meslek Yüksekokulu öğrencileri diplomalarını alarak meslek hayatlarına uğurlandı.

Şehzadeler Yerleşkesi Spor Bilimleri Fakültesi Çim Saha'da gerçekleştirilen Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mezuniyet Töreni'ne Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, rektör yardımcıları, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törende konuşan fakülte birincisi Gamze Unus, farklı yollardan gelen öğrencilerin ortak hedeflerde buluştuğunu belirterek, eğitim sürecinde yalnızca bilgi ve deneyim değil, önemli değerler de kazandıklarını söyledi. Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Murat Taş ise öğrencilerin sanat, tasarım ve mimarlık alanlarında ülkeye değer katacak bireyler olarak yetişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Rektör Prof. Dr. Rana Kibar da mezuniyetin bir veda değil, yeni bir başlangıç olduğunu ifade ederek, öğrencilerin bilgi, beceri ve estetik bakış açılarıyla geleceğe önemli katkılar sunacaklarına inandığını söyledi.

Akhisar'da çifte mezuniyet sevinci

MCBÜ Akhisar Yerleşkesi'nde ise Tütün Eksperliği Yüksekokulu ile Akhisar Meslek Yüksekokulu öğrencileri mezuniyet coşkusu yaşadı.

Törene katılan Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, mezuniyetin uzun ve emek dolu bir sürecin ardından gelen önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, öğrencilerin bilgi, beceri ve sorumluluk bilinciyle meslek hayatına adım attıklarını ifade etti.

Akhisar Meslek Yüksekokulu birincisi Süleyman Çağırkan, üniversite hayatının kendilerine önemli bilgi ve deneyimler kazandırdığını belirtirken, Tütün Eksperliği Yüksekokulu birincisi Serhat Yıldırım ise eğitim süresince yalnızca mesleki bilgi değil, sorumluluk ve disiplin anlayışını da öğrendiklerini vurguladı.

Dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından mezunlara diplomaları takdim edildi ve tören geleneksel kep atma seremonisiyle sona erdi.

Gördes'te 250 öğrenci mezun oldu

Gördes Meslek Yüksekokulu'nun 31. Dönem Mezuniyet Töreni ise Gördes Yerleşkesi etkinlik alanında gerçekleştirildi. Törende 250 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı.

Programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çetin, Gördes MYO Müdürü Prof. Dr. Selim Duramaz, ilçe protokolü, akademik ve idari personel ile öğrencilerin aileleri katıldı.

Okul birincisi Zeynep Güner, mezunlar adına yaptığı konuşmada üniversite yıllarında edindiği bilgi, deneyim ve dostlukların önemine değinerek ailesine ve akademisyenlere teşekkür etti.

Gördes MYO Müdürü Prof. Dr. Selim Duramaz ise mezuniyetin yalnızca bir bitiş değil, yeni başlangıçların kapısı olduğunu belirterek öğrencilerin etik değerlerden ayrılmadan meslek hayatlarında başarılı olacaklarına inandığını söyledi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çetin de mezun öğrencileri tebrik ederek üniversite eğitiminin yalnızca mesleki bilgi değil, aynı zamanda sorumluluk bilinci ve eleştirel düşünme becerisi kazandırdığını ifade etti.

Üç farklı yerleşkede gerçekleştirilen törenlerde dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri ve ödülleri verilirken, mezunlar diplomalarını aldıktan sonra kep atarak üniversite hayatlarına veda etti. MCBÜ'de yaşanan mezuniyet coşkusu, öğrenciler ve aileleri için unutulmaz anlara sahne oldu. - MANİSA