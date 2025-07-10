MEB-AGS ve ÖABT Sınav Tarihleri Açıklandı - Son Dakika
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Eğitim

MEB-AGS ve ÖABT Sınav Tarihleri Açıklandı

MEB-AGS ve ÖABT Sınav Tarihleri Açıklandı
10.07.2025 13:18
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ÖSYM, Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) 13 Temmuz 2025'te yapılacağını duyurdu. MEB-AGS'ye 411 bin, ÖABT'ye ise 307 bin aday başvurdu. Her iki oturum da 81 ilde 103 sınav merkezinde gerçekleştirilecek ve sınav sonuçları 13 Ağustos'ta açıklanacak.

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) 13 Temmuz Pazar günü yapılacağını duyurdu.

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamaya göre; 8-20 Mayıs 2025 tarihleri arasında başvuruları alınan MEB-AGS ile ÖABT, 13 Temmuz 2025 tarihinde iki oturum olarak gerçekleştirilecek. Akademi Giriş Sınavı, saat 10.15'te başlayacak ve adaylara çoktan seçmeli 80 soru sorulacak, 110 dakika cevaplama süresi verilecek. Saat 14.45'te başlayacak olan ÖABT'de de adaylara 50 çoktan seçmeli soru sorulacak ve alanlarına göre 90 dakika ya da 70 dakika cevaplama süresi verilecek. Her iki oturum da 81 il ve KKTC/Lefkoşa dahil 103 sınav merkezinde uygulanacak. Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri saat 10.00'a kadar açık bulundurulacak.

'MEB-AGS'YE 411 BİN, ÖABT'YE 307 BİN ADAY BAŞVURDU'

AGS ve ÖABT ile ilgili detay paylaşan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "MEB-AGS uygulamasına 411 bin 805 aday başvurdu. Adayların 314 bin 150'si kadınlardan, 97 bin 655'i de erkeklerden oluşuyor. Sınava başvuran 962 engelli aday için uygun sınav koşulları oluşturuldu, engel durumlarına göre çalışma yapıldı. Şehit ve gazi yakını 1734 adaydan sınav başvuru ücreti alınmadı. MEB AGS'de 1035 bina, 18 bin 090 salon kullanılacak. Sabah gerçekleştirilecek olan AGS uygulamasına tüm adaylar katılacak. ÖABT uygulamasına ise 307 bin 376 aday başvurdu. Adayların 239 bin 883'ü kadınlardan, 67 bin 493'ü de erkeklerden oluşuyor. Sınava başvuran 615 engelli aday için uygun sınav koşulları oluşturuldu, engel durumlarına göre çalışma yapıldı. Şehit ve gazi yakını 1293 adaydan sınav başvuru ücreti alınmadı. 813 binada gerçekleştirilecek uygulamada 13 bin 931 salon kullanılacak" dedi.

'SINAV SONUÇLARI 13 AĞUSTOS'TA İLAN EDİLECEK'

Akademi Giriş Sınavı'nın ilk defa uygulanacağını ifade eden ÖSYM Başkanı Ersoy, şunları kaydetti: "İki oturum halinde gerçekleştireceğimiz uygulamaya öğretmen adayları katılacak. Atamalar, öğretmenlik mesleğine kaynak teşkil eden en az lisans düzeyinde yükseköğretim programlarının birinden mezun ve MEB Akademi tarafından verilecek hazırlık eğitiminde başarılı olanlar arasından seçilecek. Sabah gerçekleştirilecek AGS uygulaması; sözel ve sayısal yetenek, tarih, Türkiye coğrafyası, eğitimin temelleri ve Türk milli eğitim sistemi ile mevzuatı (anayasa, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu) konularını kapsayacak. Öğleden sonra uygulanacak testlerde ise adaylara alanlarına göre sorular yöneltilecek. Biyoloji, coğrafya, fen bilimleri/fen ve teknoloji, fizik, ilköğretim matematik, kimya/kimya teknolojisi, matematik, okul öncesi, rehberlik, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, tarih, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi/imam hatip lisesi meslek derslerinin öğretmen adaylıkları için AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak MEB-AGS puanı belirlenecek. Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Rusça ve İngilizce öğretmenliği adaylıkları için ise AGS ve Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS veya eYDS) esas alınacak. Buna göre, AGS puanının yüzde 50'si ile YDS puanının yüzde 50'sinin toplanmasıyla adayların MEB-AGS puanı hesaplanacak. Yabancı dil alanında puan hesaplaması yapılırken adayların aynı yıl ve AGS'den önce girdikleri YDS veya e-YDS puanlarından en yüksek olan sınav notu kullanılacak. ÖABT ya da YDS uygulanması planlanmayan diğer öğretmen adaylıkları için de MEB-AGS puanı, sadece AGS ile oluşturulacak. MEB-AGS puanları, sonuçların açıklanmasından itibaren, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olacak. Sınav sonuçları 13 Ağustos'ta ilan edilecek."

Kaynak: DHA

Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim, ÖSYM, ÖABT, Son Dakika

Son Dakika Eğitim MEB-AGS ve ÖABT Sınav Tarihleri Açıklandı - Son Dakika

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