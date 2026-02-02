MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti - Son Dakika
MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti

02.02.2026 14:00
Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönem takvimini yayımladı. Açıklanan programa göre mart ayındaki ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı günleriyle denk geliyor. Böylece öğrenciler daha az tatil yapacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurduğu çalışma takvimiyle birlikte okulların ikinci dönemine ilişkin tatil günleri kesinleşti. Takvim, özellikle mart ayındaki ara tatilin Ramazan Bayramı ile aynı döneme denk gelmesi nedeniyle dikkat çekti.

RAMAZAN BAYRAMI ARA TATİLE DENK GELİYOR

Bakanlığın planlamasına göre ikinci ara tatil 16 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 20 Mart Cuma günü sona erecek. Bu süreçte Ramazan Bayramı da tatil takvimi içine giriyor. Bayram arefesi 19 Mart Perşembe gününe denk gelirken, bayram tatili 22 Mart Pazar gününe kadar devam edecek.

RESMİ TATİLLER İKİNCİ DÖNEME YAYILIYOR

İkinci dönemde öğrencileri bekleyen diğer resmi tatiller de netleşti. Takvime göre 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çarşamba gününe, 1 Mayıs İşçi Bayramı cuma gününe, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ise salı gününe denk geliyor.

OKULLAR 26 HAZİRAN'DA TATİLE GİRİYOR

Eğitim yılının sonuna yaklaşırken Kurban Bayramı tatili 26 Mayıs Salı günü arefe ile başlayacak ve 30 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.

Okullarda dersler 26 Haziran Cuma günü tamamlanacak. Eğitim öğretim yılının ardından öğretmenler için 29 Haziran–3 Temmuz tarihleri arasında mesleki çalışma programı uygulanacak.

Açıklanan takvimle birlikte ikinci döneme ilişkin tüm tatil ve çalışma günleri netleşmiş oldu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • aykut aykut:
    her ay resmi tatil var zaten..yok 23 nisan..yok 19 mayıs...yok rüzgar esti kiremit düşer tatili..yok kar çiseledi ayağı kayar düşer tatili...çocuklar okula gitmeden karne alıyolar artık...tabi buda çocukları bahane eden öğretmenlere yarıyor 3 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
