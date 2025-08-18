Midyat\'ta Yaz Kursu ile Geleceğe Hazırlık

MARDİN'in Midyat ilçesinde Fen Lisesi'nde açılan Destekleme ve Yetiştirme Kursu'nda 10'u diğer okullardan 100 öğrenci, gönüllü öğretmenlerin verdiği derslerle üniversite sınavına hazırlanıyor. Okul Müdürü Ramazan Aykat, kursla ilgili olarak "Yaz tatilinden feragat ederek öğrencilerimizin geleceği için çalışıyoruz. Hedefimiz, Midyat'tan Türkiye'nin en başarılı üniversitelerine gençler göndermek" dedi.

Midyat Fen Lisesi'nde yaz tatilinde Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteğiyle açılan Destekleme ve Yetiştirme Kursu'nda 10'u diğer okullardan gelen 100, 12'nci sınıf öğrencisi, Türk dili ve edebiyatı, matematik, biyoloji ve fizik derslerinde gönüllü öğretmenler tarafından verilen eğitimlerle üniversite sınavına şimdiden hazırlanıyor. Öğretmenler tatil yapmak yerine ilçenin üniversite sınavlarında başarı oranını artırmak ve öğrencilerin hedeflerine ulaşmalarına katkı sunmak amacıyla haftanın 5 günü 08.00-17.00 arasında, sabahları ders anlatımı, öğleden sonraları ise etüt çalışmaları gerçekleştiriyor.

'BURADA EN BÜYÜK FEDAKARLIĞI ÖĞRETMENLERİMİZ VERİYOR'

Okul Müdürü Ramazan Aykat, kursla ilgili olarak, "Yaptığımız bu fedakarlıklar ne bizim ne öğrencilerimizin gözüne gelmiyor. Tabi ki burada en büyük fedakarlığı öğretmen arkadaşlarımız veriyor. Çünkü yaz olması, tatil olması, aile ile zaman geçirmeleri yerine bunların hepsini bir kenara bırakıp öğrencilerimiz ile ilgilenmeleri, ülkenin geleceği ile ilgilenmeleri bizleri ayrıca mutlu ediyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Biz öğrencilerimizin bu kurslarda konu eksikliklerinin büyük bir kısmını giderdiğimizi, sınav başarısına ciddi şekilde etki ettiğini görüyoruz. ve bu anlamda biz bu kursları her sene daha da geliştirerek önem vermeye devam ediyoruz. Şu an 100 öğrencimiz bu eğitim kapsamında eğitim alıyor. 5 öğretmenimiz ve tüm idaremiz şu an görevinin başında" diye konuştu.

'KAZANACAĞIMIZI BİLEREK BURAYA GELİYORUZ'

Öğrencilerden Raperin Hiva Kocal, "Çok sıcak ve öğretmenlerimiz ve biz de tatilimizden ve huzurumuzdan biraz fedakarlık yapmak zorunda kalıyoruz. Ama okulun bize verdiği imkanlar bu konuda çok iyi. Yani her ne kadar fedakarlık yaptıysak, öğretmenlerimiz de o kadar fedakarlık yapıyor. Hepimiz bir amaç için buraya geldik. O yüzden bu yaz kursunda da bu amacı bırakmamaya çalışıyoruz, unutmamaya çalışıyoruz, onun peşinden gitmeye çalışıyoruz. Bir şeyler kazanacağımızı bilerek aslında buraya geliyoruz" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Enes Aksoy ise "Hava sıcak ama okulumuz bizim için klimaları açıyor. Devletimiz bu konuda tabi ki yardımcı oluyor. Öğretmenlerimiz bu sıcakta ailesini bırakıp tatil yapmaktan vazgeçip geliyorlar, bizlere eğitim veriyorlar. O yüzden kendilerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Yasin Türen ise şu ifadeleri kullandı:

"Yaz tatilinde normalde herkes dışarıda gezerken biz burada derse geliyoruz. Biz de gezebilirdik fakat hedeflerimiz olduğundan dolayı, yüksek dereceler yapmak istediğimizden dolayı yazın çalışmaya geliyoruz. Okulun bize böyle bir imkan sunması aslında çok iyi. Çünkü ders görüyoruz. Bu kadar öğretmenin bulunabilmesi bile çok büyük bir nimet bizim için."

Senem Akgül de ülkeye ve millete hayırlı bir insan olmayı amaçladığını ve o yüzden sınava iyi hazırlandığını ifade ederek, "Okulumuz gerçekten çok büyük ve çok güzel imkanlar sağlıyor bize. Öğretmenlerimiz olsun, idarecilerimiz olsun hepimiz burada bir amaçla buradayız. Büyüyüp gerçekten de ülkemize ve milletimize hayırlı insan olmak bizim hepimizin amacı" dedi.