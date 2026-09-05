Mustafa Masatlı başkanlığında Hatay'da 2026-2027 eğitim yılı hazırlıkları görüşüldü - Son Dakika
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Mustafa Masatlı başkanlığında Hatay'da 2026-2027 eğitim yılı hazırlıkları görüşüldü

Mustafa Masatlı başkanlığında Hatay\'da 2026-2027 eğitim yılı hazırlıkları görüşüldü
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Hatay Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıklarına yönelik değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda okulların fiziki durumu, güvenli okul iklimi ve akademik başarıyı artıracak çalışmalar ele alındı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında, 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıklarının değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

İlgili kurum temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, yeni eğitim öğretim döneminde okullarda yürütülecek çalışmalar ele alındı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel yönden gelişimlerine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca güvenli okul ikliminin güçlendirilmesi, okulların fiziki durumları, yeni yapılan okul ve derslikler ile eğitim altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmalar görüşüldü.

Akademik başarıyı artırmaya yönelik çalışmaların yanı sıra öğrencilerin sosyal, bilişsel ve akademik becerilerini geliştirmeye yönelik yarışmalar, sosyal etkinlikler ve eğitim faaliyetleri de toplantının gündeminde yer aldı.

Yeni eğitim öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler, veliler ve eğitim camiası için güvenli, başarılı ve verimli şekilde geçirilmesine yönelik hazırlıklar değerlendirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Mustafa Masatlı başkanlığında Hatay'da 2026-2027 eğitim yılı hazırlıkları görüşüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mustafa Masatlı başkanlığında Hatay'da 2026-2027 eğitim yılı hazırlıkları görüşüldü - Son Dakika
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