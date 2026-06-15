Nadir Toprak Elementleri Çalıştayı Kütahya'da Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nadir Toprak Elementleri Çalıştayı Kütahya'da Gerçekleşti

Nadir Toprak Elementleri Çalıştayı Kütahya\'da Gerçekleşti
15.06.2026 10:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Bilimler Akademisi ve DPÜ iş birliğiyle nadir toprak elementleri çalıştayı düzenlendi.

Türkiye Bilimler Akademisi ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen "Türkiye'de ve Dünya'da Geçmişten Geleceğe Nadir Toprak Elementleri" başlıklı çalıştay, akademi, kamu ve sanayi temsilcilerini Kütahya'da bir araya getirdi. Çalıştayda, enerji, savunma sanayi, yüksek teknoloji üretimi ve sürdürülebilir kalkınma açısından stratejik öneme sahip nadir toprak elementleri tüm yönleriyle ele alındı.

DPÜ Rektörlük Kırmızı Salon'da gerçekleştirilen çalıştayın açılış programına Kütahya Valisi Musa Işın, DPÜ Rektörü Süleyman Kızıltoprak, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Ahmet Tekin, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Mehmet Kul, Uşak Üniversitesi Rektörü Ahmet Demir, TÜBA Başkanı Muzaffer Şeker, Eti Maden Genel Müdür Yardımcısı Derya Maraşlıoğlu, TÜBA Bilim Kurulu üyeleri, akademisyenler, kamu kurumlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Nadir toprak elementlerinin stratejik önemi vurgulandı

Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren TÜBA Nadir Toprak Elementleri Çalışma Grubu Yürütücüsü Zafer Evis, nadir toprak elementlerinin toplam 17 elementten oluştuğunu belirterek bu elementlerin tarihi süreç içerisinde nasıl sınıflandırıldığını anlattı. Evis, günümüzde yüksek teknoloji ürünlerinin üretiminde kritik rol üstlenen bu elementlerin çıkarılması, işlenmesi ve çevresel etkileri hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler verdi. Çalıştayın düzenlenmesine katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Evis, Türkiye'nin bu alandaki potansiyelinin bilimsel çalışmalarla daha da güçleneceğini ifade etti.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ise üniversitenin böylesine önemli bir bilimsel etkinliğe ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Nadir toprak elementlerinin günümüz teknolojilerinin vazgeçilmez ham maddeleri arasında yer aldığını vurgulayan Kızıltoprak, elektrikli araçlardan yenilenebilir enerji sistemlerine, savunma sanayisinden elektronik cihazlara kadar pek çok alanda kullanılan bu stratejik kaynakların bilimsel açıdan değerlendirilmesinin Türkiye'nin kalkınma hedefleri açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker konuşmasında, nadir toprak elementlerinin günümüzde ülkelerin ekonomik ve teknolojik güç yarışında belirleyici faktörlerden biri haline geldiğini belirtti. Bu elementlere sahip ülkelerin küresel ölçekte önemli avantajlar elde ettiğini ifade eden Şeker, Türkiye'nin sahip olduğu doğal kaynakların bilimsel yöntemlerle değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Şeker, çevresel hassasiyetlerin gözetilerek yürütülen çalışmaların ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, oluşturulan bilimsel çalışma gruplarının Türkiye'nin doğal kaynaklarını katma değere dönüştürmek için yoğun çaba gösterdiğini söyledi.

Vali Işın: "Kütahya, Türkiye'nin maden şehirlerinden biri"

Kütahya Valisi Musa Işın da konuşmasında Kütahya'nın sahip olduğu zengin maden rezervleriyle Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunduğunu belirtti. Nadir toprak elementlerinin gelecekte dünya siyasetini ve ekonomik dengeleri etkileyebilecek stratejik kaynaklar arasında yer aldığını ifade eden Işın, Türkiye'nin bu alandaki potansiyelinin doğru planlamalar ve bilimsel çalışmalarla değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Kütahya'nın birçok önemli mineral ve madenin çıkarıldığı bir şehir olduğuna dikkat çeken Işın, bu tür bilimsel organizasyonların hem şehrin hem de ülkenin gelişimine katkı sağlayacağını belirterek çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılış programının ardından başlayan ilk oturumda, Prof. Dr. Zafer Evis nadir toprak elementlerinin temel özellikleri ve kullanım alanlarını anlattı. Dr. Belma Soydaş Sözer, Türkiye'nin nadir toprak elementleri alanındaki Ar-Ge ekosistemini ve üretim vizyonunu değerlendirirken, Eti Maden Genel Müdür Yardımcısı Derya Maraşlıoğlu kurumun nadir toprak oksitleri üzerine yürüttüğü çalışmaları katılımcılarla paylaştı.

Dr. Orkun Hasekioğlu, TÜBİTAK tarafından yürütülen araştırma ve destek programlarını aktarırken, Prof. Dr. Abdülkerim Yörükoğlu ise Türkiye'nin mevcut durumunu ve gelecekteki üretim potansiyelini değerlendirdi.

Prof. Dr. Mustafa Kumral başkanlığında gerçekleştirilen ikinci oturumda ise Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker üniversitelerinde yürütülen çalışmaları anlattı. Prof. Dr. Hasan Göçmez nadir toprak elementlerinin teknoloji alanındaki uygulamalarını açıklarken, Sait Uysal küresel güç mücadelesinde Çin ve ABD arasındaki rekabette nadir toprak elementlerinin rolünü ele aldı. Prof. Dr. Haydar Yalçın ise konunun ekonomik ve bibliyometrik boyutlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Üretimden savunma sanayisine kadar geniş bir perspektif

Doç. Dr. Metin Özgül başkanlığında gerçekleştirilen üçüncü oturumda, Prof. Dr. Mehmet Kul hidrometalurjik üretim yöntemlerini ve bu süreçlerde karşılaşılan teknik zorlukları anlattı. Prof. Dr. Sezgin Bakırdere, nadir toprak elementlerinin zenginleştirilmesinde kullanılan katı faz ekstraksiyon tekniklerine değinirken, Dr. Öğr. Üyesi Buse Tuğba Zaman analiz süreçlerinde yüksek doğruluk ve hassasiyet sağlayan yöntemler hakkında bilgiler verdi.

Çalıştayın son gününde gerçekleştirilecek oturumlarda ise yeni nesil termoelektrik malzemeler, metal alasımlar, elektrooptik sistemler, piezoelektrik malzemeler, jeotermal kaynaklar ve atıklardan nadir toprak elementlerinin geri kazanımı gibi konular uzman isimler tarafından ele alınacak.

Türkiye'nin nadir toprak elementleri vizyonuna katkı

Toplam beş oturumda 23 bildirinin sunulacağı çalıştayın, Türkiye'nin nadir toprak elementleri alanındaki bilimsel bilgi birikiminin artırılması, üniversite-sanayi iş birliklerinin güçlendirilmesi ve yerli üretim kapasitesinin geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor. Akademisyenler, kamu kurumları ve sektör temsilcilerini aynı platformda buluşturan çalıştay, Türkiye'nin stratejik madenler alanındaki gelecek vizyonuna ışık tutan önemli organizasyonlardan biri olarak değerlendiriliyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Nadir Toprak, Türkiye, Kütahya, Enerji, Eğitim, Çevre, Dünya, Bilim, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Nadir Toprak Elementleri Çalıştayı Kütahya'da Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kraliyet yas içinde Prenses 47 yaşında öldü, gözyaşları sel oldu Kraliyet yas içinde! Prenses 47 yaşında öldü, gözyaşları sel oldu
Uzman çavuşun katlettiği 4 kişinin cansız bedeni morga kaldırıldı Uzman çavuşun katlettiği 4 kişinin cansız bedeni morga kaldırıldı
Nihat Kahveci çileden çıktı: Ne oluyor dedim, büyük hayal kırıklığı Nihat Kahveci çileden çıktı: Ne oluyor dedim, büyük hayal kırıklığı
Domuz sesine doğru ateş ettiler, gerçek ortaya çıkınca yıkıldılar Domuz sesine doğru ateş ettiler, gerçek ortaya çıkınca yıkıldılar
Yol haritası netleşti İşte Özgür Özel’in A, B ve C planları Yol haritası netleşti! İşte Özgür Özel'in A, B ve C planları
Merih Demiral’dan mağlubiyet itirafı: Hiç böyle bir sonuç beklemiyorduk Merih Demiral'dan mağlubiyet itirafı: Hiç böyle bir sonuç beklemiyorduk
İran, ABD ile varılan mutabakat zaptında nükleer silah üretmemeyi kabul etti İran, ABD ile varılan mutabakat zaptında nükleer silah üretmemeyi kabul etti
Dursun Özbek: Aziz Yıldırım ile birlikte hareket edeceğiz Dursun Özbek: Aziz Yıldırım ile birlikte hareket edeceğiz

10:19
Milli Takım için umutlar bitmedi İşte gruptan çıkmanın yolu
Milli Takım için umutlar bitmedi! İşte gruptan çıkmanın yolu
10:04
Netanyahu’nun Trump’a rest: Çekilmeyeceğiz, saldırılara devam edeceğiz
Netanyahu'nun Trump'a rest: Çekilmeyeceğiz, saldırılara devam edeceğiz
09:26
25 yeni il geliyor İki tane aynı isimde şehrimiz olabilir
25 yeni il geliyor! İki tane aynı isimde şehrimiz olabilir
09:04
TOKİ 20 bin konut satışı bugün başlıyor Merak edilen fiyat listesi belli oldu
TOKİ 20 bin konut satışı bugün başlıyor! Merak edilen fiyat listesi belli oldu
08:42
Tehlike çanları çalıyor Türkiye, son maçı beklemeden Dünya Kupası’ndan elenebilir
Tehlike çanları çalıyor! Türkiye, son maçı beklemeden Dünya Kupası'ndan elenebilir
08:40
Cumhurbaşkanlığı seçim için ilk kez gününe kadar tarih verdi
Cumhurbaşkanlığı seçim için ilk kez gününe kadar tarih verdi
07:45
Ülkeyi sarsan bungee jumping skandalında 3 tutuklama
Ülkeyi sarsan bungee jumping skandalında 3 tutuklama
07:35
ABD-İran anlaşması piyasaları sarstı Altın fırladı, petrol çakıldı
ABD-İran anlaşması piyasaları sarstı! Altın fırladı, petrol çakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 10:41:38. #7.13#
SON DAKİKA: Nadir Toprak Elementleri Çalıştayı Kütahya'da Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.