Belediyelerde söyleşiler yapan tarihçi-yazar diplomasız çıktı iddiası - Son Dakika
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Eğitim

Belediyelerde söyleşiler yapan tarihçi-yazar diplomasız çıktı iddiası

Belediyelerde söyleşiler yapan tarihçi-yazar diplomasız çıktı iddiası

Belediyelerde "Tarihçi Yazar" sıfatıyla çeşitli söyleşiler yapan Nermin Taylan Erkutlu diplomasız çıktığı öne sürüldü. Erkutlu'nun biyografisinde yer aldığı şekilde "İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü" mezunu olmadığı İstanbul Üniversitesi tarafından açıklandı. Erkutlu, sosyal medya açıklamasında iddiaları reddederek "Tarih diplomam var" dedi.

14.04.2025 11:54
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Osmanlı arşivleri üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan ve belediyelerde "Tarihçi Yazar" unvanıyla söyleşiler yapan Nermin Taylan Erkutlu'nun diplomasız olduğu öne sürüldü.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MEZUNİYETİ OLMADIĞINI AÇIKLADI

Ortaokul ve liselerde düzenlenen çeşitli söyleşilere de katılan Erkutlu'nun, biyografisinde "İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu" yazdığı görüldü.Erkutlu hakkında CİMER'e yapılan başvuruların ardından İstanbul Üniversitesi, Erkutlu'nun kayıtlarında böyle bir mezuniyetin bulunmadığını duyurdu.

Nermin Taylan Erkutlu'nun Diploması Tartışma Konusu Oldu

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Edebiyat Fakültesi Dekanlığınca verilen yanıtta, "Nermin Taylan Erkutlu adlı kişiye Fakültemiz tarafından herhangi bir diploma verilmemiştir" denildi.

Nermin Taylan Erkutlu'nun Diploması Tartışma Konusu Oldu

ERKUTLU'DAN AÇIKLAMA

Erkutlu gündeme oturan haberin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

CİMER'in yanıtının isim değişikliği nedeniyle kaynaklandığını savunan Erkutlu, "Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en köklü üniversitelerinden birinden TARİH diploması olan bir tarihçiyim" ifadelerini kullandı.

Erkutlu'nun açıklamasının tamamı şöyle:

"Bir internet gazetesi tarafından tarafıma atılan Diplomasız Tarihçi başlığı tümüyle yalan ve iftira olup gereğinin hukuk tarafından yapılacağını buradan bildiriyorum. İsim değişikliği sebebiyle aldıkları bir cevap üzerine yapılan haber asılsızdır.

Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en köklü üniversitelerinden birinden TARİH diploması olan bir TARİHÇİYİM. Gerek haberi yapanlar gerekse bu yalan haberle ilgili yorum yapanlardan Hukuk ve Mahkeme yoluyla hesabının sorulacağını önemle bildiririm."

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İstanbul Üniversitesi, Sosyal Medya, İstanbul, 3-sayfa, Eğitim, Medya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Belediyelerde söyleşiler yapan tarihçi-yazar diplomasız çıktı iddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Oa343862!:
    Bakın arkadaşlar imam hatip mezunlarida ortaokul mezunu sayılmalı, mesela Erdoğan ortaokul mezunu nedeni Fizik,matematik ,biyoloji yok eeee nasil liseyle denklik ortaokul seviyesinde işte. Eee Arapça diyorsanız onlar adam degilki zaten yok hükmünde yani. 23 68 Yanıtla
  • Onur Tecimer:
    Eminim öylesindir... Sizden çok türedi. Hiçbir eğitim almadan kendinize tarihçi diyorsunuz. Yüzsüz insanlar. 65 4 Yanıtla
  • Ankara null:
    sutcu imami bitirene aselsan havelsan garanti :)))) 22 30 Yanıtla
  • ahmet şahin:
    Bu milleti yanıltıp, hak etmeden çıkar sağlamaya doymadınız. Umarım ölümden sonrada benzeri aldatmalarla karşılaşılmaz. 20 1 Yanıtla
  • Azra5854:
    Aynen Ekrem İmamoğlu iyi bir eğitim almış olması lazım matematik süper sekiz yüz ile dokuz yüzü toplarsın ikiye bölersin yediyüz eder sizi samancılar sizi 15 3 Yanıtla
  • huseyin ergun:
    Mezun olduğun bölümün diplomasını göster de ikna olalım. Bu ülkede herkes allame i cihan olmuş. Bir biz, cahil kalmışız diplolamıza rağmen. 15 0 Yanıtla
  • 398814Erk.:
    şaka gibi yaa biz 3. üniyi okuyoruz iş yok mobilya atölyelerinde sürünüyoruz bunun diploması olmayıp tarihçi kesilmesine şaşırıyorum 82 aldım kpss den yine bişi olmadı bende mi bi YouTube veya tiktok açsamda sallasam sallasam tarihçiyim desem 5 0 Yanıtla
  • Mehmet Doğan:
    neden belediye neden bir televizyon programı degil neden akedemik bir panel degilde kendi görüşünden olan belediyelerde söyleşi . sadece naylon fatura paralar cukka 2 0 Yanıtla
  • Murat Avci:
    bence herkesin diploması sorgunmalı.. 0 0 Yanıtla
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