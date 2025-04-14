Belediyelerde söyleşiler yapan tarihçi-yazar diplomasız çıktı iddiası

Osmanlı arşivleri üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan ve belediyelerde "Tarihçi Yazar" unvanıyla söyleşiler yapan Nermin Taylan Erkutlu'nun diplomasız olduğu öne sürüldü.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MEZUNİYETİ OLMADIĞINI AÇIKLADI

Ortaokul ve liselerde düzenlenen çeşitli söyleşilere de katılan Erkutlu'nun, biyografisinde "İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu" yazdığı görüldü.Erkutlu hakkında CİMER'e yapılan başvuruların ardından İstanbul Üniversitesi, Erkutlu'nun kayıtlarında böyle bir mezuniyetin bulunmadığını duyurdu.

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Edebiyat Fakültesi Dekanlığınca verilen yanıtta, "Nermin Taylan Erkutlu adlı kişiye Fakültemiz tarafından herhangi bir diploma verilmemiştir" denildi.

ERKUTLU'DAN AÇIKLAMA

Erkutlu gündeme oturan haberin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

CİMER'in yanıtının isim değişikliği nedeniyle kaynaklandığını savunan Erkutlu, "Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en köklü üniversitelerinden birinden TARİH diploması olan bir tarihçiyim" ifadelerini kullandı.

Erkutlu'nun açıklamasının tamamı şöyle:

"Bir internet gazetesi tarafından tarafıma atılan Diplomasız Tarihçi başlığı tümüyle yalan ve iftira olup gereğinin hukuk tarafından yapılacağını buradan bildiriyorum. İsim değişikliği sebebiyle aldıkları bir cevap üzerine yapılan haber asılsızdır.

Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en köklü üniversitelerinden birinden TARİH diploması olan bir TARİHÇİYİM. Gerek haberi yapanlar gerekse bu yalan haberle ilgili yorum yapanlardan Hukuk ve Mahkeme yoluyla hesabının sorulacağını önemle bildiririm."