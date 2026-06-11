NEÜ 6. Akademi Ödülleri Sahiplerini Buldu

Başarılı akademisyenleri teşvik etmek ve ödüllendirmek amacıyla Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) tarafından geleneksel olarak düzenlenen Necmettin Erbakan Üniversitesi 6. Akademi Ödülleri Töreni'nde ödüller sahiplerini buldu.

Ahmet Keleşoğlu Yerleşkesi Nezahat Keleşoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen törende; NEÜ'nün Yıldızları, NEÜ'nün Genç Yıldızları, Proje Performans Ödülü kategorilerinde başarılı olan akademisyenlere plaket ve ödülleri verildi. Ayrıca her yıl Stanford Üniversitesi tarafından hazırlanan, "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" yıllık etki listesinde yer alan 22 akademisyene başarı beratı ve önemli bilimsel çalışmaları ile kurumlarca düzenlenen projelerde ve yarışmalarda ödül alan akademisyenlere teşekkür beratları takdim edildi.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin son yıllarda güçlü ve kararlı bir yürüyüş içerisinde olduğunu ifade ederek, "Ulusal ve uluslararası alanda sürekli yükselen bir üniversiteyiz. Center for World University Rankings tarafından açıklanan 2026 Dünya Üniversite Sıralaması'nda, 95 ülkeden 21 bini aşkın üniversite arasında ilk yüzde 7,5'lik dilimde yer alıyoruz. 2025 yılına göre 36 basamak birden yükselerek bin 588'inci sıraya ulaştık. Son beş yılda dünya sıralamasında tam 172 basamak ilerledik. Bu büyük ivme, planlı bir çalışmanın, sarsılmaz bir istikrarın ve adanmışlığın tabii bir sonucudur. Biz, adını Prof. Dr. Necmettin Erbakan'dan alan bir üniversiteyiz. Bu isim bize açık bir istikamet verir. Bilimi, teknolojiyi, yerli ve milli kalkınmayı, üretimi ve medeniyet iddiasını birlikte düşünmeyi öğretir. Merhum Erbakan Hocamızın yerli ve milli kalkınma vizyonu, bugün bizim akademik yürüyüşümüzde güçlü bir rehberdir" dedi.

Dünyanın birçok yerinde insanlığın ağır acılar çektiğini, Filistin başta olmak üzere mazlum coğrafyalarda yaşananların herkesin yüreğinde derin yaralar açtığını aktaran Prof. Dr. Zorlu, "Bizler mazlumların yanında olmayı, insan onurunu savunmayı, bilimi merhametten ayırmamayı üniversite olmanın asli bir gereği sayıyoruz. Biz çok iyi biliyoruz ki bilim, merhametten koparsa eksik kalır. Teknik güç, ahlaki sorumluluktan ayrılırsa insanlığa fayda yerine zarar getirir. Akademi, mazlumların acısına ses olmakla kendi anlamını bulur" ifadelerini kullandı

"Bu kutlu yürüyüşte en büyük güç kaynaklarımızdan biri de Necmettin Erbakan Üniversitesi Geliştirme Vakfı (NEVA)'dır" diyerek konuşmasına devam eden Prof. Dr. Zorlu, "NEVA, üniversitemizin ideallerini gerçeğe dönüştürme yolunda bizlere her zaman yol arkadaşlığı yapıyor. Bu güçlü dayanışma ruhu, bizi birbirine kalpten bağlı büyük bir yuva kılıyor. Vakfımızın kıymetli yöneticilerine ve destekçilerine şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

"Akademisyenlerimiz, üniversitemizin, şehrimizin ve ülkemizin gurur kaynağıdır"

Bir şehrin kalkınmasının, fiziki yatırımlarla beraber, o şehre ruh veren, vizyon katan üniversitelerinin akademik ve bilimsel başarısıyla mümkün olduğunu ifade eden Konya Valisi İbrahim Akın, "Bu noktada üniversitelerimiz, hem meslek edindiren eğitim kurumları hem de şehirlerin ve ülkelerin ilim sermayesini büyüten, toplumsal kalkınmanın da lokomotifi olan merkezlerdir. Nitekim Necmettin Erbakan Üniversitemiz kurulduğu günden bu yana ortaya koyduğu akademik yetkinlik ve ürettiği projelerle bu misyonu en güçlü şekilde sürdürmektedir. Konya'mız köklü tarihi mirasını bugün Necmettin Erbakan Üniversitemiz gibi dinamik ve üretken eğitim kurumlarımızın başarılarıyla taçlandırmaktadır. Ödüllerini takdim edeceğimiz akademisyenlerimiz, üniversitemizin, şehrimizin ve ülkemizin gurur kaynağıdır" diye konuştu.

"NEÜ 16 yılda çok büyük başarılar elde etti"

Programda yaptığı konuşmada Türkiye Ulusal Ajansı'nın yürüttüğü çalışmalar, gençlere ve eğitim kurumlarına sunduğu fırsatlar ile uluslararası iş birliklerine sağladığı katkılara değinen Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı da, Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin kendilerine en çok proje yazan üniversitelerden biri olduğunu, 16 yıllık bir üniversite olmasına rağmen çok büyük başarılar elde ettiğini dile getirdi.

Akademisyenlerimizin başarıları Konya'mız, ülkemiz ve bilim dünyamız adına iftihar vesilesidir

"Selçuklu Darü'l-Mülk'ü Konya'mız, medreseleriyle, alimleriyle, irfan mektepleriyle ve yetiştirdiği büyük şahsiyetlerle asırlar boyunca bütün bir medeniyet coğrafyasına ışık tuttu" sözleriyle konuşmasına başlayan Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Murat Koru da, "Necmettin Erbakan Üniversitemiz bu mirası daha da yukarıya taşıyarak şehrimizin akademik hayatına çok kıymetli katkılar sunmaktadır. Bugün burada ödüllendirilecek akademisyenlerimizin başarıları yalnızca üniversitemiz için değil, Konya'mız, ülkemiz ve bilim dünyamız adına iftihar vesilesidir" dedi.

Springer Nature Türkiye Lisanslama Müdürü Merve Okur ise, Necmettin Erbakan Üniversitesi ile 3 binin üzerinde dergi yayını yapan Springer Nature arasındaki iş birliği ile ilgili sunum gerçekleştirdi.

Programda daha sonra protokol mensupları tarafından akademisyenlere ödülleri verildi. Alanlarında başarılı olan akademisyenlere ödül ve plaketlerinin verilmesinin ardından protokol üyeleri, üniversite yönetimi ve akademisyenlerin yer aldığı hatıra fotoğrafının çekilmesiyle program sona erdi.

Programa, Konya Valisi İbrahim Akın, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, Konya Hava Savunma ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Yusuf Diker, 3. Ana Jet Üs Komutan Vekili Albay Özgür Kılınçarslan, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Murat Koru, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, Konya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Hasan Ay, Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Büyükegen, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Geliştirme Vakfı yöneticileri, akademisyenler ve davetliler katıldı. - KONYA