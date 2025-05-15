Öğrenciler Akkuyu Nükleer Santrali'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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Öğrenciler Akkuyu Nükleer Santrali'ni Ziyaret Etti

Öğrenciler Akkuyu Nükleer Santrali\'ni Ziyaret Etti

OSTİM Teknik Üniversitesi öğrencileri, Akkuyu NGS sahasını gezerek nükleer enerji hakkında bilgi aldı.

15.05.2025 12:59
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RUSYA Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) sahasını Ankara'daki OSTİM Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü Elektrik Programı öğrencileri ziyaret etti.

Ankara'daki OSTİM Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü Elektrik Programı öğrencileri Akkuyu NGS sahasını ziyaret etti. Ziyaret ile öğrencilerin modern nükleer santralin nasıl çalıştığını öğrenmeleri ve nükleer enerji sektöründe hangi mesleklerin talep gördüğünü anlamaları hedeflendi.

Sahayı ziyaret etmeden önce öğrenciler ve üniversite temsilcileri, iş sağlığı ve güvenliği konusunda brifing aldı ve şirket yönetiminden Akkuyu NGS hakkında genel bilgi edindi. Ardından öğrenciler, NGS operasyon personeli için Türkiye'nin ilk eğitim merkezini ziyaret etti. Öğrenciler ayrıca interaktif ekipman maketlerinin bulunduğu salonu ziyaret etti ve santralin çeşitli sistemlerinin çalışması hakkında ayrıntılı bilgi aldılar.

AKKUYU NÜKLEER A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinin NGS projesine olan ilgisi her zaman yüksek. Diyaloğa açığız ve geleceğin teknikerleri, mühendisleri, yöneticileri olacak gençlerle bilgilerimizi paylaşmayı önemli görüyoruz. Bu tür ziyaretler, Türkiye'de nükleer endüstrinin insan kaynakları potansiyelinin geliştirilmesine önemli bir katkı sağlarken, bizim için de bilgi paylaşımı ve geleceğin mühendislerine ilham verme fırsatı sunuyor. Umarım bu gençlerden bazıları gelecekte AKKUYU NÜKLEER A.Ş. ekibinin bir parçası olur."

Ziyaret, inşa halindeki NGS'nin tüm tesislerinin panoramik manzarasına sahip seyir terasında sona erdi.

Öğrenciler, Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali sahasını ziyaret etme izlenimleri hakkında şunları söyledi:

Elektrik Programı birinci sınıf öğrencisi Kıraç Kaya: "Projenin ölçeği beni çok etkiledi: saha çok büyük ve her alanda yoğun bir çalışma var. NGS'in uzmanlarından ve yöneticilerinden aldığımız bilgiler, diploma çalışmamı hazırlarken ve daha sonra profesyonel hayatımda işime yarayacak. NGS inşaat sahasını tanıdıktan sonra, Rusya'ya okumaya gitmeyi ve ardından burada, Türkiye'nin ilk nükleer güç santralinde çalışmayı düşünürüm."

Elektrik Programı birinci sınıf öğrencisi Mert Can Dönmez: "NGS'nin çalışması hakkında bize birçok ilginç bilgi verildi ve en önemlisi uzmanlar her şeyi net ve anlaşılır bir dille anlattılar. Gelecekte bir NGS'de çalışmayı çok isterim, özellikle eğitim programı katılımcıları için çift diploma alma imkanı ilgimi çekti."

Kaynak: DHA

OSTİM Teknik Üniversitesi, Teknoloji, Eğitim, Enerji, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Öğrenciler Akkuyu Nükleer Santrali'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

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