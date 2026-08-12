Öğrenciler Çanakkale ve Ankara'ya Uğurlandı - Son Dakika
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Öğrenciler Çanakkale ve Ankara'ya Uğurlandı

Öğrenciler Çanakkale ve Ankara\'ya Uğurlandı
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Ağrı'da 200 öğrenci, Türk tarihini öğrenmek için Çanakkale ve Ankara'ya tarihi gezilere gitti.

Ağrı Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "1071 Ruhundan Türkiye Yüzyılı Vizyonuna" programı kapsamında 200 öğrenci, Çanakkale ve Ankara'yı kapsayan tarih ve kültür gezisi için uğurlandı.

Program kapsamında daha önce gerçekleştirilen kafilelerle 5 grup halinde toplam bin 71 öğrenci, Çanakkale ve Ankara'ya gönderildi. Son kafilede yer alan 200 öğrenci, gezi kapsamında Çanakkale ve Ankara'da Türk tarihinin önemli dönüm noktalarına ev sahipliği yapan mekanları ziyaret edecek.

Öğrenciler, Çanakkale'de Milli Mücadele'nin önemli safhalarına ilişkin mekanları, Ankara'da ise Cumhuriyet tarihinin önemli merkezlerini görerek tarihi olaylara ilişkin yerinde bilgi edinecek.

Gezilerle öğrencilerin milli tarih bilincinin güçlendirilmesi, geçmişten bugüne uzanan tarihi süreç hakkında yerinde bilgi edinmeleri ve bu kazanımları eğitim hayatlarıyla ilişkilendirmeleri amaçlanıyor.

Valilik bahçesinde düzenlenen uğurlama törenine Vali Önder Bozkurt, AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, İl Müftüsü İhsan İlhan, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Edip Erdoğan, Şube Müdürü İhsan Kösen, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Öğrenciler Çanakkale ve Ankara'ya Uğurlandı - Son Dakika

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