OMÜ'de 40 türden 150'ye yakın iskelet doğal ölen hayvanlardan hazırlandı - Son Dakika
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OMÜ'de 40 türden 150'ye yakın iskelet doğal ölen hayvanlardan hazırlandı

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OMÜ\'de 40 türden 150\'ye yakın iskelet doğal ölen hayvanlardan hazırlandı
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OMÜ Veteriner Fakültesi'nde doğal yollarla ölen hayvanlardan hazırlanan iskelet ve anatomik materyaller sergileniyor. Yaklaşık 20 yıllık birikimle oluşturulan koleksiyonda 40 türden 150'ye yakın iskelet bulunuyor ve öğrencilere somut ders örneği sunuluyor.

SAMSUN (İHA) – Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı bünyesinde oluşturulan koleksiyonda, doğal yollarla hayatını kaybeden hayvanlardan hazırlanan iskelet ve anatomik materyaller sergileniyor. Yaklaşık 20 yıllık birikimle oluşturulan koleksiyonda, 40 farklı türe ait 150'ye yakın iskelet bulunuyor. Koleksiyon, veteriner fakültesi öğrencilerinin teorik bilgilerini somut örnekler üzerinden pekiştirmelerine imkan sağlıyor.

OMÜ Veteriner Fakültesi akademisyenleri ve öğrencilerinin katkılarıyla yaklaşık 20 yıllık birikimle oluşturulan anatomik materyal koleksiyonunda at, inek, koyun, keçi, kedi, köpek, karaca, farklı kanatlı ve balık türlerine ait iskeletler sergileniyor. Doğal yollarla hayatını kaybeden hayvanlardan elde edilen materyaller, Veteriner Fakültesi öğrencilerinin teorik bilgilerini somut örneklerle pekiştirmelerine imkan sağlıyor.

"Yeni binada hayal gerçeğe dönüştü"

2024 yılında veteriner fakültesinin yeni binaya taşınmasının ardından sergi alanını oluşturmak için çalışmalara başladıklarını belirten OMÜ Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burcu Onuk, üniversite yönetiminin desteğiyle yaklaşık bir yıl içerisinde materyallerin sergilenmeye hazır hale getirildiğini söyledi. Sergi alanının temel amacının öğrencilerin teorik derslerde öğrendikleri bilgileri somut örnekler üzerinden pekiştirmelerini sağlamak olduğunu ifade eden Prof. Dr. Onuk, "2024 yılında yeni binamıza taşınmamızla birlikte Rektörümüz Prof. Dr. Fatma Aydın ve yönetimdeki diğer değerli hocalarımın katkılarıyla buradaki hayalimizi gerçekleştirmek için yola koyulduk. Bir yıl içerisinde bütün materyallerimizi burada sergilenmek üzere hazırlayabildik ve destekleriyle bugün burada görmüş olduğunuz sergi alanımızı açtık. Bu sergi alanımızdaki amacımız, çok farklı türdeki hayvanları bir araya getirerek bu hayvanların anatomik yapılarını öğrencilerimize sunmak ve teorik olarak anlattığımız bilgilerin pekiştirilmesini sağlamaktır. Hayalimiz gerçekleştikten sonra sergi alanımız ilimizde çok büyük ilgi gördü. O nedenle ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin ziyaretlerine de açıldık. Dönem dönem ziyaretçilerimiz geliyor ve sergi salonumuzu ziyaret ediyorlar. Sergi salonunun hazırlığı esnasında farklı kanatlı türleri, balık türleri, çift tırnaklı ve tek tırnaklı hayvanlar üzerinde oluşturulmuş materyaller hazırladık. At, inek, koyun, kedi, keçi, köpek ve karaca gibi çok farklı hayvanlara ait materyalleri burada sunuyoruz. Bu materyallerin hazırlanması sırasında bilimsel ve eğitsel amaç taşıdığımız için hiçbir canlıya zarar vermedik. Tamamen doğal yollarla hayatını kaybetmiş hayvanlardan elde edilen materyaller toplanarak koleksiyonumuz oluşturuldu. Bu sergi salonunun açılmasında destek olan tüm bağışçılarımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi.

"Kolay olmadı"

Prof. Dr. Onuk, "Bu örneklerin toplanması tabii ki kolay olmadı. Sadece doğal yollarla ölen hayvanlardan elde edilen materyaller toplandı ve bu koleksiyonlar daha sonra sergi alanında sergilenmek üzere hazırlandı. Bu şekilde bir süreç yaşandı. Burada görmüş olduklarınız, 20 yıllık bir birikimin sonucudur" diye konuştu.

Sergi alanının eğitim açısından önemli imkanlar sunduğunu belirten öğrencileri ise, derslerde öğrendikleri konuları gerçek anatomik örnekler üzerinde inceleyebilmenin kendilerine katkı sağladığını ifade etti. Öğrenciler, hayvanların iskelet ve anatomik yapılarını yakından görmenin öğrenme sürecini kolaylaştırdığını, sergi alanının oluşturulmasına kendilerinin de katkı sunduğunu dile getirdi.

Kaynak: İHA
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