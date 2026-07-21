Ordu'da LGS Birincilerine Tebrik - Son Dakika
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Ordu'da LGS Birincilerine Tebrik

21.07.2026 18:38
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Ordu Valisi, LGS'de tam puan alan öğrencileri kutladı ve başarılarının devamını diledi.

Ordu Valisi Muammer Erol, 2026 Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) tam puan alarak Türkiye birincileri arasına giren öğrencileri ve ailelerini makamında kabul ederek tebrik etti.

13 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen LGS'de tam puan alan öğrenciler Yağız Ali Köken, Burak Kenesarı, Kuzey Kalafat ve Arya Köşüş'ü makamında ağırlayan Vali Muammer Erol, öğrencilerin elde ettiği başarının gurur verici olduğunu söyledi. Öğrencilerin başarısında emeği bulunan öğretmenleri ve ailelerini de kutlayan Vali Erol, eğitim hayatlarında başarılarının devamını dileyerek, "Hedeflediğiniz mesleğe ulaşabilmeniz için daha çok çalışmanız gerekiyor. Eğitim hayatınızda her birinize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Erkuvum ile öğrencilerin ailelerinin katıldığı program, hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Ordu'da LGS Birincilerine Tebrik - Son Dakika

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