Özel Gereksinimli Öğrenciler Erasmus Projesinde

İZMİR'in Karşıyaka ilçesindeki Özel Yürekler Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim alan özel gereksinimli bireyler, Avrupa Birliği Eğitim, Gençlik ve Spor Programları çerçevesindeki Erasmus+ Yetişkin Eğitimi'ne katıldı. Almanya'daki bir tarım ve hayvancılık çiftliğine konuk olan öğrencilerin ilk kez yurt dışına çıktığını anlatan Kurum Müdürü Cüneyt Buharalıoğlu, "Yaygın eğitimde yetişkin grubunda ilk kez zihinsel ve bedensel engelli öğrenciler Erasmus projesiyle tanıştılar. Bizim için mükemmel bir deneyim oldu" dedi.

Karşıyaka Özel Yürekler Halk Eğitimi Merkezi'nin 2'si hafif, 2'si ise orta düzeyde zihinsel engelli 4 öğrencisi, 4 öğretmen ile birlikte 13-19 Temmuz 2025 tarihleri arasında Almanya'yı ziyaret etti. Castrop-Rauxel şehrindeki bir çiftliğe konuk olan özel öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nda ilk defa bir Erasmus Projesi kapsamında yetişkin öğrenci grup hareketliliğine katıldı. Özel gereksinimi bulunan Bora Atbaş (29), Sedat Atabay (44), Buse Uçman (24) ve Sevgi Ay'a (46) kendisiyle birlikte Karşıyaka Özel Yürekler Halk Eğitimi Merkezi'nde görev yapan özel eğitim öğretmeni Dabarnuş Solmuş, Gamze Binici ve Vildan Ağır'ın da refakat ettiğini kaydeden Kurum Müdürü Cüneyt Buharalıoğlu, güzel bir deneyim yaşadıklarını söyledi. Önümüzdeki yıl için tekrar başvuru yapacaklarını anlatan Karşıyaka Özel Yürekler Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cüneyt Buharalıoğlu, "Yaygın eğitimde yetişkin grubunda ilk kez zihinsel ve bedensel engelli öğrenciler Erasmus projesiyle tanıştılar. İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü Avrupa Birliği ile proje yapıyordu. Ancak şimdiye kadar özel eğitim öğrencileri götürülmedi. Bu öğrenciler biraz zor olduğu için onların yerine velileri götürülüyordu. 'Bu çocuklar hayatında bir daha Almanya'ya nasıl gidecek?' dedik ve onları götürdük. Valilik olurlarını, noterden muvafakatnamelerini aldık. Süreç zordu ama çok güzel geçti. Hayatlarında ilk kez yurt dışına çıktılar" dedi.

'SULAMA, BUDAMA YAPIP HAYVAN BESLEDİLER'

İlk kez ailelerinden ayrılan ve onların gözetiminde evlerinden uzaklaşan öğrencilerin özgüven kazandığını da belirten Buharalıoğlu, meyve bahçelerinde ağaçlardan elma topladıklarını ve traktör kullandıklarını söyledi. Almanya'da kaldıkları 6 gün süresince kültürel gezilere de katıldıklarını vurgulayan Buharalıoğlu, şöyle devam etti:

" Güney Amerika'da yaşayan bir deve ırkı olan alpakaları beslediler. Bu ırk Türkiye'de yok. Alpaka pozitif enerji veren bir hayvan. Hatta yurt dışında bu bir sektör olmuş. İnsanlar 1 saat boyunca bu hayvanları gezdiriyorlar. Onlarla yoga yapıyor yani alpaka ile vakit geçirerek rahatlıyorlar. Öğrencilerimiz de özel bireyler olduğu için burayı bilerek seçtik. Tarım bölümümüzde aldıkları eğitimi pekiştirmiş oldular. Alpakaların beslenme, bakım ve ahır temizliği gibi günlük bakım rutinlerini gözlemlediler. Yetenek seviyelerine uygun şekilde sulama, budama ve gübreleme ile ilgili tarımsal eğitim oturumlarına katıldılar. İnce motor, yaratıcılık ve başarı duygusunu destekleyen basit dekoratif ürünler tasarlama etkinlikleri yaptılar. Sertifikalarını alıp, kültürel gezilerini yaptılar. Bizim için mükemmel bir deneyim oldu. 6 gün kaldık. Kültürel geziler yapıp günde 20 bin adım attıkları oldu. Sevgi iyileştirir."