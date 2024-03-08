Özel okulda öğretmene aylık 6500? maaş teklif ediliyor - Son Dakika
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Eğitim

Özel okulda öğretmene aylık 6500? maaş teklif ediliyor

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Özel bir anaokulu, öğretmenlere aylık 6500? maaş teklif ediyor. İlk 3 ay deneme süresi olan işte, hafta sonları dahil saat 12-16 arası çalışma şartı bulunuyor. Ayrıca hafta sonları 4 farklı atölye düzenleniyor. Okul, velilere göstermek için öğretmenlerin sertifika almasını zorunlu tutuyor.

08.03.2024 10:03
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Özel okullarda öğretmenlere sunulan düşük maaşlar bir öğretmenin anlatımıyla bir kez daha ortaya çıktı. İş görüşmesi sırasında kendisine her gün çalışma karşılığında 6 bin 500 TL teklif edildiğini anlatan öğretmen duruma "Çok kırgınım, üzgünüm ve öfkeliyim." ifadeleriyle tepki gösterdi.

3 AY DENEME SÜRESİ SONUNDA ASGARİ ÜCRET

Gittiği iş görüşmesiyle ilgili ayrıntıları video paylaşımıyla anlatan öğretmen kendisine 3 ay deneme süreci içinde haftanın 7 günü çalışma şartıyla 6 bin 500 TL maaş teklif edildiğini ve kabul edildiği takdirde de asgari ücretle devam edeceğini söyledi. Öğretmen, durumu şu ifadelerle paylaştı:

"Eskişehir'de özel bir anaokuluyla görüşmeye gittim. İlk 3 ay deneme süresi, saat 12 ve 16 saatleri arası hafta sonu dahil çalışma. Hafta sonu 4 farklı atölye planlamam isteniyor. Bunun karşılığında aylık 6 bin 500 TL."

"ÇOK KIRGIN VE ÖFKELİYİM"

Öğretmen, itirazı sonrası deneme süresinin 1 aya düşürüldüğünü belirterek haftanın 7 günü sürecek çalışma sonunda kabul edildiğinde ise maaşının asgari ücret düzeyinde olacağını söyledi.

Okul müdürünün, okul sitesinde velilere göstermek için sertifika almayı zorunlu tuttuğunu belirten Gazi Üniversitesi mezunu öğretmen, öğretmenlerin maruz kaldığı durum nedeniyle çok kırgın, üzgün ve öfkeli olduğunu söyledi. Mesleğin değersizleştirilmesine ve asgari ücretle çalışmak zorunda bırakılmalarına tepki gösteren öğretmen, binlerce meslektaşının yaşadığı sıkıntılara tercüman oldu.

Özel okulda öğretmene aylık 6500? maaş teklif ediliyor

Asgari Ücret, Eğitim, İş Dünyası, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Özel okulda öğretmene aylık 6500? maaş teklif ediliyor - Son Dakika

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