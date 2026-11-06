Özgür Özgülgün, Tavşanlı'da yaklaşık 500 öğrenciye çevre bilinci anlattı - Son Dakika
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Özgür Özgülgün, Tavşanlı'da yaklaşık 500 öğrenciye çevre bilinci anlattı

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Özgür Özgülgün, Tavşanlı\'da yaklaşık 500 öğrenciye çevre bilinci anlattı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 'Okul Okuryazar Buluşmaları' projesi kapsamında yazar Özgür Özgülgün, yaklaşık 500 öğrenciyle buluştu. Kültür Sarayı'ndaki söyleşide Özgülgün, 'Çöp Fabrikası' kitabını ve geri dönüşüm ile çevre bilincini anlattı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, "Okul Okuryazar Buluşmaları" projesi kapsamında oyuncu ve yazar Özgür Özgülgün, yaklaşık 500 öğrenciyle bir araya geldi.

Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje çerçevesinde düzenlenen etkinlik, Tavşanlı Belediyesi Kültür Sarayı'nda gerçekleştirildi. İlçedeki 17 ilkokuldan öğrencilerin katıldığı programda, Özgür Özgülgün'ün çocuk edebiyatı eserlerinden "Çöp Fabrikası" kitabı ele alındı. Söyleşide öğrencilere kitabının yazılış sürecini anlatan Özgülgün, geri dönüşüm, çevre bilinci ve doğanın korunması konularında bilgiler verdi. Öğrenciler de merak ettikleri soruları yazara yönelterek edebiyat ve yazarlık dünyasını yakından tanıma fırsatı buldu.

Tavşanlı ziyaretinde ilk olarak Sait Faik Abasıyanık'ın hayatını ve hikayelerini konu alan "Hayatı Hikaye Olan Adam" adlı oyunu sahnelediklerini belirten Özgülgün, ardından ilçe merkezi ve köylerdeki okullardan gelen yaklaşık 500 öğrenciyle buluştuklarını ifade etti. Program kapsamında çocuklarla hikayeler paylaştıklarını, kitaplarını imzaladıklarını ve hatıra fotoğrafları çektirdiklerini anlatan Özgülgün, öğrencilerin edebiyata ve doğaya gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tavşanlı'ya ilk kez geldiğini ve ilçede iki güzel gün geçirdiğini kaydeden Özgülgün, arkeolojiye olan ilgisi nedeniyle Tavşanlı Höyük ve Çavdarhisar'daki Aizanoi Antik Kenti'ni yakından tanıdığını belirtti. İlçenin tarihi, doğası ve insanlarıyla kendisini etkilediğini ifade eden yazar, davet ve misafirperverliklerinden dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: İHA
Özgür ÖzgülgünKültür SanatTavşanlıKütahyaEğitimSon Dakika

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