Sarıgöl\'de LGS Hazırlıkları Tamamlandı: 395 Öğrenci Ter Dökecek

Sarıgöl'de 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav öncesi tüm hazırlıklar tamamlandı. İlçede 3 okulda gerçekleştirilecek sınava 395 öğrenci katılacak, yaklaşık 50 öğretmen ve personel görev yapacak.

2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında Sarıgöl ilçesinde gerçekleştirilecek merkezi sınav öncesinde tüm hazırlıklar tamamlandı.

Sınavın güvenli, sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde uygulanabilmesi amacıyla Bakanlık Temsilcisi Yusuf Tavas, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, Şube Müdürü Muhittin Şen ve sınavın yapılacağı okulların yöneticilerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda sınav sürecine ilişkin alınacak tedbirler, sınav güvenliği, görevli personelin sorumlulukları ve sınav günü uygulanacak iş ve işlemler ele alındı. Katılımcılara gerekli bilgilendirmeler yapılarak kurumlar arası koordinasyonun sağlandığı belirtildi.

İlçede Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi, Şehit Esin Akay Ortaokulu ve Mustafa Metin İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirilecek sınavda 22 salonda toplam 395 öğrenci ter dökecek. Sınavın sorunsuz şekilde yürütülmesi için yaklaşık 50 öğretmen ve personel görev alacak.

Toplantıda, öğrencilerin sınav günü herhangi bir aksaklık yaşamamaları adına gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığı vurgulanırken, sınav güvenliğine yönelik tedbirlerin de eksiksiz şekilde planlandığı ifade edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, sınava katılacak tüm öğrencilere başarılar dileyerek emeklerinin karşılığını almaları temennisinde bulundu.

Sarıgöl'de LGS'ye girecek öğrenciler ve aileler büyük heyecan yaşarken, eğitim camiası da sınavın başarılı ve sorunsuz geçmesi için hazırlıklarını tamamladı. - MANİSA