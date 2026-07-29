TÜRGEV\'den 186 Türkiye Derecesi

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ortaöğretim kurumlarında eğitim gören ve TÜRGEV'in (Türkiye Gençliğe ve Eğitime Hizmet Vakfı) ortaöğretim yurtları ile burs programlarından destek alan genç kızlar, 2026 YKS'de 186 Türkiye derecesi kazandı. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi olan ve TÜRGEV'in Kartal Hayriye Cemal Gülbaran Ortaöğretim Yurdu'nda kalan Hanne Hifa Akkuş, Sözel'de Türkiye 5'incisi, Eşit Ağırlık'ta Türkiye 12'ncisi olurken, GİF Silopi'de 23 öğrencinin tamamı ulusal sıralamaya girdi ve üçü ise yeniden ilk 10 bine ulaştı.

Türkiye genelinde 2 milyon 255 bin adayın katıldığı 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ortaöğretim kurumlarında eğitim gören ve TÜRGEV'in ortaöğretim yurtları ile burs programlarından destek alan 145 öğrenciden 100'ü Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlık ve Dil puan türlerinde toplam 186 Türkiye derecesi elde etti. Bunların 43'ü ilk 10 bine girdi. Başarıda öğrencilerin eğitim gördükleri okulların akademik çalışmaları, öğretmenlerinin özverili emeği ve ailelerinin desteği belirleyici olurken, TÜRGEV de barınma, rehberlik ve kişisel gelişim alanlarında sunduğu destekle öğrencilerin eğitim yolculuğuna katkı sağlamayı sürdürdü. Kartal Hayriye Cemal Gülbaran Ortaöğretim Yurdu'nda kalan Hanne Hifa Akkuş Sözel'de Türkiye 5'incisi olurken, GİF Silopi'de eğitim gören 23 öğrencinin tamamı ulusal sıralamaya girdi. Acıbadem Ortaöğretim Yurdu'nda kalan öğrencilerden sınava giren 26'sı başarı sıralamasında yer alarak yüzde 100 başarı oranına ulaştı.

Kartal'dan Türkiye 5'inciliği

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi olan ve TÜRGEV'in Kartal Hayriye Cemal Gülbaran Ortaöğretim Yurdu'nda kalan Hanne Hifa Akkuş, Sözel'de Türkiye 5'incisi, Eşit Ağırlık'ta ise Türkiye 12'ncisi olarak iki farklı puan türünde ilk 100'e giren tek öğrenci oldu. Bununla birlikte yurtta kalan 48 öğrenciden 35'i de ulusal sıralamaya girdi. Beyza Özyurt Sözel puan türünde Türkiye 31'incisi olurken, Şeydanur Gündoğdu Dil puan türünde Türkiye 32'nci sırada yer aldı.

Silopili kızların sayısı dün 3'tü, bugün 23

Silopi ise TÜRGEV'in eğitim desteğinin en yoğun şekilde yürütüldüğü örneklerden biri olarak öne çıktı. Şırnak'ın Silopi ilçesinde TÜRGEV'in Güzel İşler Fabrikası'nda (GİF) geçen yıl üniversite sınavına hazırlanan üç öğrencinin tamamı ilk 10 bine girerek dikkat çekmişti. Bu yıl merkezde sınava hazırlanan öğrenci sayısı 23'e yükseldi ve öğrencilerin tamamı Türkiye başarı sıralamalarına girdi. Öğrencilerden üçünün yeniden ilk 10 bine girmesiyle GİF Silopi, geçen yıl üç öğrenciyle yakaladığı başarıyı bu yıl daha geniş bir öğrenci grubuna taşıdı. Merkezin en yüksek derecesi Mihriban Tanrıkolu'ndan geldi. Tanrıkolu Sözel'de 1117'nci olurken, Saadet Torsun 4773'üncü, Esmanur Olcar ise 9338'inci sırada yer aldı.

Acıbadem'de yüzde 100 başarı

Acıbadem Ortaöğretim Yurdu'nda kalan öğrencilerden sınava giren 26'sı Türkiye başarı sıralamalarında yer alarak yüzde 100 başarı oranına ulaştı. Yurdun en yüksek derecesine Eşit Ağırlık puan türünde Türkiye 530'uncusu olan Esma Demir imza attı.

Üsküdar'dan 15 öğrenci listeye girdi

Üsküdar Zekiye Gönenç Ortaöğretim Yurdu'nda kayıtlı 47 öğrenciden 15'i Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlık ve Dil puan türlerinde toplam 20 Türkiye derecesi elde etti. Derecelerin dört farklı puan türüne yayılması, öğrencilerin farklı akademik alanlarda gösterdiği başarıyı ortaya koydu. Yurdun en yüksek derecesi Eşit Ağırlık puan türünde Türkiye 315'incisi olan Saliha Akar'dan gelirken, Meryem Rana Karaman Sözel puan türünde Türkiye 682'ncisi oldu.

"İnsan yetiştirmek bir istikbal meselesidir"

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Av. Hatice Akıncı Yılmaz, YKS 2026 sonuçlarını değerlendirirken şunları söyledi:

"İnsan yetiştirmek bir istikbal meselesidir. Dün bize 'Kızım okuyabilecek mi?' diye soran ailelerin, bugün çocuklarının başarısıyla gurur duyduğuna şahitlik etmek, otuz yıldır neden bu yolda yürüdüğümüzü anlatmaya yetiyor. Bu başarı; her şeyden önce Milli Eğitim Bakanlığımızın, öğrencilerimizin eğitim gördüğü okulların, fedakarca emek veren öğretmenlerimizin, ailelerimizin ve azimle çalışan gençlerimizin ortak emeğinin ürünüdür. TÜRGEV olarak biz de genç kızlarımızın eğitim yolculuğuna eşlik edebilmiş olmayı en büyük kazanımlarımızdan biri olarak görüyoruz. Zira biz başarıyı yalnızca sınav dereceleriyle ölçmüyoruz. Asıl sevincimiz; ülkemizin yarınlarını omuzlayacak, bilgisini ahlakla, başarısını sorumlulukla taşıyacak, milli ve manevi değerlerine bağlı genç kızlarımızın yetişiyor olmasıdır. Otuz yıldır duamızda da, gayemizde de, alın terimizde de hep aynı inancı taşıdık. Kim olduğunu bilen, çağın bilgisini değerleriyle buluşturabilen ve bilgisini iyilik için kullanmayı dert edinen genç kızların yetişmesini hedefledik. Hamdolsun, bugün bu anlayışla yetişen gençlerimizin başarılarına ve güzel ahlaklarına şahitlik etmenin huzurunu yaşıyoruz. Bizim için en anlamlı başarı da budur. Dereceye giren ya da girmeyen, aylarca emek veren bütün evlatlarımızı; onların heyecanını paylaşan ailelerini, fedakarca emek veren öğretmenlerini ve eğitim yolculuklarında yanlarında olan herkesi gönülden tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak ilim yolunda attıkları her adımı hayırlı, bereketli ve milletimiz için faydalı kılsın. Yolları açık, bahtları güzel olsun."