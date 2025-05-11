Uçurtma Şenliği ile Engelsiz Dostluk

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde Attaroğlu İlkokulu ve Tülay Aktaş İşitme Engelliler Ortaokulu öğrencileri 'Sanatın Işığında Sesin Yanı Başımda' proje kapsamında uçurtma şenliğinde bir araya geldi. Tülay Aktaş İşitme Engelliler Ortaokulu Özel Eğitim Öğretmeni Gamze Özmen, "İşitme engelli öğrencilerimiz işiten çocuklarla iletişim kurmakta çekiniyorlardı, anlaşılamayacaklarını düşünüyorlardı. Ancak bu tarz etkinlikler sayesinde çocukların iletişim becerilerini de geliştirdi. Artık anlaşılabildiklerini anladılar" dedi.

Attaroğlu İlkokulu ve Tülay Aktaş İşitme Engelliler Ortaokulu öğrencilerinin İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destekleri ile 'Sanatın Işığında Sesin Yanı Başımda' proje kapsamında her hafta bir gün yaptıkları etkinliklerden biri de uçurtma şenliği oldu. Bornova ilçesi Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'ndaki etkinlikte işitme engelinin dostluklara ve sanata engel olmadığına farkındalık yaratmanın amaçlandığı bildirildi. Etkinlikte her iki okuldan toplam 100 öğrenci, uçurtma uçurdu. Etkinlikle tek engelleri işitmek olan çocukların, konuşabilen çocuklarla birlikte iletişim kurmayı deneyimlemelerinin hedeflendiği belirtildi.

Etkinlikler sayesinde çocukların kaynaştıklarını belirten Attaroğlu İlkokulu Sınıf Öğretmeni Özlem Sergin, "Arlarında çok güçlü bir dostluk gelişti. O dostluğun sonucunda da böyle bir uçurtma şenliği düzenlemek ve bir arada olmalarını istedik. Öğrencilerimiz çok mutlu oluyorlar ve haftada bir günlük buluşmaları dört gözle bekliyorlar. Yan yana geldiklerinde gözleri parlıyor" diye konuştu.

'İLETİŞİM BECERİLERİNİ GELİŞTİRDİ'

Tülay Aktaş İşitme Engelliler Ortaokulu Özel Eğitim Öğretmeni Gamze Özmen, "İşitme engelli öğrencilerimiz işiten çocuklarla iletişim kurmakta her zaman çekiniyorlardı, anlaşılamayacaklarını düşünüyorlardı. Ancak bu tarz etkinlikler sayesinde çocukların iletişim becerilerini de geliştirdi. Artık rahatlıkla işiten bireylerle iletişim kurabiliyorlar. Çünkü anlaşılabildiklerini anladılar" ifadelerini kullandı.

'ARTIK İŞARET DİLİ ÖĞRENDİM VE ÇOK YAKIN ARKADAŞ OLDUK'

Tülay Aktaş İşitme Engelliler Ortaokulu'ndan gelen misafir öğrenciler ile arkadaşlıklar kurduklarını söyleyen Attaroğlu İlkokulu'nda 3'üncü sınıf öğrencisi Selahattin Birkan Güney (8), "İlk geldiklerinde garip gelmişti ama artık işaret dili öğrendim ve çok yakın arkadaş olduk. Şimdi onlarla vakit geçirmekten bir şeyler yapmaktan çok mutlu oluyorum" dedi.

İşaret dili ile etkinlikte olmaktan mutluluk duyduğunu anlatan Tülay Aktaş İşitme Engelliler Ortaokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Ata Öztürk (8), "Burada çok eğleniyorum. Diğer okuldan gelen arkadaşlarımla çok güzel vakit geçiyoruz, Hep gelsinler istiyorum" diye konuştu.

'ETKİLEŞİMİ GÜZEL SANATLA YAPABİLECEKLERİNE KANAAT GETİRDİLER'

Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Tahir Büdün ise "Attaroğlu İlkokulu'nun sınıf öğretmenleri ve öğrencileri, her hafta bir gün Bornova'daki Tülay Aktaş İşitme Engelliler Okulu'na giderek oradaki öğrencilerle etkileşim kurdu. Bu etkileşimi de en güzel sanatla yapabileceklerine kanaat getirdiler. İşitme engelli öğrencilerimizle birlikte tüm öğrencilerimiz burada engelsiz bir dünya inşa ettiler" ifadelerini kullandı.

'GÜZEL GERİ DÖNÜŞLER ALIYORUZ'

Çok renkli ve güzel bir farkındalık etkinliği olduğunu belirten Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, "Tülay Aktaş İşitme Engelliler Ortaokulu ve kardeş ilçemiz olan Bayraklı Attaroğlu İlkokulu'ndan gelen çocuklar burada uçurtma şenliği düzenlenmişler. Çocuklarımız için etkileşim çok önemli, okullarımızdaki bu etkinlikler sayesinde de çok güzel geri dönüşler alıyoruz" dedi.