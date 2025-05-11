Uçurtma Şenliği ile Engelsiz Dostluk - Son Dakika
Üye Girişi
Eğitim

Uçurtma Şenliği ile Engelsiz Dostluk

Uçurtma Şenliği ile Engelsiz Dostluk

İzmir'de işitme engelli ve diğer öğrenciler, uçurtma şenliğinde bir araya gelerek iletişim kurdular.

11.05.2025 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde Attaroğlu İlkokulu ve Tülay Aktaş İşitme Engelliler Ortaokulu öğrencileri 'Sanatın Işığında Sesin Yanı Başımda' proje kapsamında uçurtma şenliğinde bir araya geldi. Tülay Aktaş İşitme Engelliler Ortaokulu Özel Eğitim Öğretmeni Gamze Özmen, "İşitme engelli öğrencilerimiz işiten çocuklarla iletişim kurmakta çekiniyorlardı, anlaşılamayacaklarını düşünüyorlardı. Ancak bu tarz etkinlikler sayesinde çocukların iletişim becerilerini de geliştirdi. Artık anlaşılabildiklerini anladılar" dedi.

Attaroğlu İlkokulu ve Tülay Aktaş İşitme Engelliler Ortaokulu öğrencilerinin İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destekleri ile 'Sanatın Işığında Sesin Yanı Başımda' proje kapsamında her hafta bir gün yaptıkları etkinliklerden biri de uçurtma şenliği oldu. Bornova ilçesi Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'ndaki etkinlikte işitme engelinin dostluklara ve sanata engel olmadığına farkındalık yaratmanın amaçlandığı bildirildi. Etkinlikte her iki okuldan toplam 100 öğrenci, uçurtma uçurdu. Etkinlikle tek engelleri işitmek olan çocukların, konuşabilen çocuklarla birlikte iletişim kurmayı deneyimlemelerinin hedeflendiği belirtildi.

Etkinlikler sayesinde çocukların kaynaştıklarını belirten Attaroğlu İlkokulu Sınıf Öğretmeni Özlem Sergin, "Arlarında çok güçlü bir dostluk gelişti. O dostluğun sonucunda da böyle bir uçurtma şenliği düzenlemek ve bir arada olmalarını istedik. Öğrencilerimiz çok mutlu oluyorlar ve haftada bir günlük buluşmaları dört gözle bekliyorlar. Yan yana geldiklerinde gözleri parlıyor" diye konuştu.

'İLETİŞİM BECERİLERİNİ GELİŞTİRDİ'

Tülay Aktaş İşitme Engelliler Ortaokulu Özel Eğitim Öğretmeni Gamze Özmen, "İşitme engelli öğrencilerimiz işiten çocuklarla iletişim kurmakta her zaman çekiniyorlardı, anlaşılamayacaklarını düşünüyorlardı. Ancak bu tarz etkinlikler sayesinde çocukların iletişim becerilerini de geliştirdi. Artık rahatlıkla işiten bireylerle iletişim kurabiliyorlar. Çünkü anlaşılabildiklerini anladılar" ifadelerini kullandı.

'ARTIK İŞARET DİLİ ÖĞRENDİM VE ÇOK YAKIN ARKADAŞ OLDUK'

Tülay Aktaş İşitme Engelliler Ortaokulu'ndan gelen misafir öğrenciler ile arkadaşlıklar kurduklarını söyleyen Attaroğlu İlkokulu'nda 3'üncü sınıf öğrencisi Selahattin Birkan Güney (8), "İlk geldiklerinde garip gelmişti ama artık işaret dili öğrendim ve çok yakın arkadaş olduk. Şimdi onlarla vakit geçirmekten bir şeyler yapmaktan çok mutlu oluyorum" dedi.

İşaret dili ile etkinlikte olmaktan mutluluk duyduğunu anlatan Tülay Aktaş İşitme Engelliler Ortaokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Ata Öztürk (8), "Burada çok eğleniyorum. Diğer okuldan gelen arkadaşlarımla çok güzel vakit geçiyoruz, Hep gelsinler istiyorum" diye konuştu.

'ETKİLEŞİMİ GÜZEL SANATLA YAPABİLECEKLERİNE KANAAT GETİRDİLER'

Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Tahir Büdün ise "Attaroğlu İlkokulu'nun sınıf öğretmenleri ve öğrencileri, her hafta bir gün Bornova'daki Tülay Aktaş İşitme Engelliler Okulu'na giderek oradaki öğrencilerle etkileşim kurdu. Bu etkileşimi de en güzel sanatla yapabileceklerine kanaat getirdiler. İşitme engelli öğrencilerimizle birlikte tüm öğrencilerimiz burada engelsiz bir dünya inşa ettiler" ifadelerini kullandı.

'GÜZEL GERİ DÖNÜŞLER ALIYORUZ'

Çok renkli ve güzel bir farkındalık etkinliği olduğunu belirten Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, "Tülay Aktaş İşitme Engelliler Ortaokulu ve kardeş ilçemiz olan Bayraklı Attaroğlu İlkokulu'ndan gelen çocuklar burada uçurtma şenliği düzenlenmişler. Çocuklarımız için etkileşim çok önemli, okullarımızdaki bu etkinlikler sayesinde de çok güzel geri dönüşler alıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Uçurtma Şenliği, Bayraklı, Eğitim, Sanat, Yaşam, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Uçurtma Şenliği ile Engelsiz Dostluk - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana’da öğretmenden otizmli çocuklara şiddet Adana'da öğretmenden otizmli çocuklara şiddet
Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu
İsrailli askerden kan donduran itiraflar İsrailli askerden kan donduran itiraflar
Zorunlu hale geliyor Taksilerde yeni dönem Zorunlu hale geliyor! Taksilerde yeni dönem
23 ile sarı kodlu uyarı Meteoroloji saat verip uyardı 23 ile sarı kodlu uyarı! Meteoroloji saat verip uyardı
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler İŞKUR merak edilen verileri paylaştı! İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler
Survivor’dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti Survivor'dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti
Tadic’in Talisca’ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi Tadic'in Talisca'ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi
Enrique Iglesias’tan Türkiye’ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim Enrique Iglesias'tan Türkiye'ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye’yi cehenneme çeviririz Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz
Serkan Kaya’dan radikal karar: İstanbul’u bırakıp çiftlik hayatına geçti Serkan Kaya'dan radikal karar: İstanbul'u bırakıp çiftlik hayatına geçti

16:18
Trump’tan Abbas ve Şara sürprizi Kızgın olduğu Netanyahu yok
Trump'tan Abbas ve Şara sürprizi! Kızgın olduğu Netanyahu yok
14:38
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek Cuma günü Meclis’e geliyor
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'e geliyor
14:33
Destici: 2 suç için idam cezası geri getirilmeli
Destici: 2 suç için idam cezası geri getirilmeli
14:28
Hasarlı binanın kontrollü olduğu söylenen yıkımı tartışma yarattı
Hasarlı binanın kontrollü olduğu söylenen yıkımı tartışma yarattı
13:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Putin’in teklifine yanıt: İstanbul’da ev sahipliğine hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in teklifine yanıt: İstanbul'da ev sahipliğine hazırız
11:02
Otizmli çocuğa eğitmenden dayak
Otizmli çocuğa eğitmenden dayak
10:54
Otomobil fiyatına kurbanlık boğa
Otomobil fiyatına kurbanlık boğa
10:41
Çöp konteynerinden insan kafatası çıktı İlk tespit korkunç
Çöp konteynerinden insan kafatası çıktı! İlk tespit korkunç
10:36
Resmi açıklama geldi Süper Lig’i sallayan isim takımdan ayrılıyor
Resmi açıklama geldi! Süper Lig'i sallayan isim takımdan ayrılıyor
10:19
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un: Ordumuza Ukraynalıları ortadan kaldırma talimatı verdim
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un: Ordumuza Ukraynalıları ortadan kaldırma talimatı verdim
10:06
MİT, sahte baz istasyonuyla dolandırıcılık yapan çeteyi çökertti
MİT, sahte baz istasyonuyla dolandırıcılık yapan çeteyi çökertti
10:00
Reyhanlı saldırısında hayatını kaybeden annenin 7 öksüz evladı yıllardır Anneler Günü’nü buruk geçiriyor
Reyhanlı saldırısında hayatını kaybeden annenin 7 öksüz evladı yıllardır Anneler Günü'nü buruk geçiriyor
09:58
İnternetten tanıştığı adama 55 milyon lira kaptıran genç kadından ölüm tehdidi iddiası
İnternetten tanıştığı adama 55 milyon lira kaptıran genç kadından ölüm tehdidi iddiası
09:56
Galatasaray, Jorge Jesus’u şampiyon yapan kaleciyi transfer ediyor
Galatasaray, Jorge Jesus'u şampiyon yapan kaleciyi transfer ediyor
09:24
Serkan Kaya’dan radikal karar: İstanbul’u bırakıp çiftlik hayatına geçti
Serkan Kaya'dan radikal karar: İstanbul'u bırakıp çiftlik hayatına geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2025 16:40:02. #7.12#
SON DAKİKA: Uçurtma Şenliği ile Engelsiz Dostluk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.