Vakıf Üniversitelerine Şikayetler %148 Arttı

ÇÖZÜM platformu Şikayetvar, YKS sonuçlarının açıklanmasıyla başlayan tercih sürecinde vakıf üniversitelerine yönelik kendilerine iletilen verileri paylaştı. Verilere göre şikayetler son bir haftada yüzde 148 arttı. Aylık sayfa görüntülemeleri de yüzde 20 oranında yükseldi.

Üniversite adayları, tercihler öncesinde yalnızca başarı sıralamalarına değil, üniversitelerle ilgili deneyim ve şikayetlere de dikkat ediyor. Bu eğilim, Şikayetvar verilerine de yansıdı. Temmuz ayında vakıf üniversiteleriyle ilgili sayfa görüntülenmeleri, bir önceki aya göre yüzde 20 artarak 47 bin 108'den 52 bin 108'e çıktı. Aylık kullanıcı sayısıysa bir önceki ayla kıyaslandığında yüzde 24'lük artışla 14 bin 617'den 18 bin 155'e yükseldi. İlginin artmasıyla birlikte şikayetlerde de dikkat çeken bir yükseliş yaşandı.

Bir önceki haftayla kıyaslandığında şikayetler son bir haftada yüzde 148 arttı. Bir önceki aya göre temmuzdaki şikayet artış oranıysa yüzde 43'lere yükseldi. Bu veriler, öğrencilerin üniversite seçimini yaparken yalnızca tanıtım broşürlerine değil, gerçek kullanıcı deneyimlerine de önem verdiğini gösteriyor.

Şikayetvar'da vakıf üniversitelerine dair en çok merak edilen başlıklar şöyle sıralandı:

· Yıllık öğrenim ücretleri ve beklenmeyen zam oranları

· Burs kesintileri ve bursların devam koşulları

· Kayıt iptali sonrası ücret iadesi süreçleri

· Mezuniyet evraklarının teslimiyle ilgili sorunlar

· Akademik kadro kalitesi ve ders içerikleri

· Öğrenci işleriyle yaşanan iletişim problemleri