YKS TYT Sınavı Heyecanla Başladı

ÖLÇME Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı için İzmir'de adaylar, sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri okulların yolunu tuttu. Bazı öğrenciler, sınava son dakikada koşarak yetişti.

ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. YKS'nin bugün saat 10.15'te başlayan birinci oturumu TYT, 2 saat 45 dakika sürecek ve saat 13.00'te sona erecek. Türkiye genelinde 1 milyon 375 bin 389'u kadın, 1 milyon 185 bin 260 erkek olmak üzere 2 milyon 560 bin 649 adayın katıldığı TYT için İzmir'de de öğrenciler sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri okulların yolunu tuttu. İzmir'in Konak ilçesindeki Atatürk Lisesi'nde üniversite hayaliyle sınava giren öğrenciler, saat 10.00 itibarıyla sınıflara alındı. Bazı öğrenciler, koşarak son dakikada okul kapısından girebildi.

'HEYECANLIYIZ'

Kızı Elif Göksu Lider'i sınava getiren veli Özlem Lider (48), "Şu an gerçekten heyecanlıyız. Şimdiye kadar bir şey hissetmemiştik. Önce sağlık olsun diyorduk. Başarılar diliyorum tüm öğrencilere. Kızım diş hekimi olmak istiyor. İnşallah onun için en güzeli olur diye düşünüyoruz" diye konuştu.

'HEYECANI UNUTMUŞUZ, YENİDEN HATIRLADIK'

Oğlu Efe Ölmez'i sınava getiren veli Fatoş Ölmez (54), "Heyecanlıyız, çocuklar için endişeliyiz. Gönüllerine göre olsun, tüm öğrencilerin bahtları açık olsun. Küçük oğlumu getirdim, 12 yıl aradan sonra ikinci oğlum oldu. Heyecanı unutmuşuz, yeniden hatırladık. Oğlum bilgisayar mühendisliği bölümünü istiyor. Büyük oğlum da makine mühendisi. Sınava hazırlanma süreci zor geçti. Bu nesil ergenler biraz zor. Stresliler, sinirliler, gerginler, her şeyi biliyorlar ama temiz, güzel çocuklar. Gençliğimiz gümbür gümbür geliyor" dedi.

'KIZIM KAPIDA SON DAKİKA STRES YAŞADI'

Kızı Zeynep Hacudi'yi sınava getiren veli Nikola Hacudi (63) ise "Heyecanlı bir gün ama mutluyuz. Kızım milli sporcu. Rüzgar sörfüyle ilgileniyor. Stresi azdı, sınav için 'baba neyse olsun' diyor. Sınava hazırlanma süreci bizim için zordu, onun için pek zor değildi. Stresi yoktu ama girerken kapıda son dakika stres yaşadı. Hayırlısı neyse o olsun. Kötü bir ortamdayız. Etrafımızda savaş var. Bugün onlarca kişi hayatlarını kaybediyor. En azından huzurlu bir ülkedeyiz. Allah ülkenize belalar vermesin" diye konuştu.

AYT VE YDT SINAVI PAZAR GÜNÜ YAPILACAK

22 Haziran Pazar saat 10.15'te yapılacak ve 13.15'te ikinci oturum Alan Yeterlilik Testlerini (AYT) 1 milyon 721 bin 60 aday katılacak. Aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek ve 17.45'te tamamlanacak üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testine (YDT) ise 215 bin 448 aday katılacak.

Haber: Seza Nur ALPDÜNDAR - Kamera: Gökhan KILIÇ/ İZMİR,