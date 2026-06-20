YKS'ye geç kalanlar demir korkuluklardan atlayıp sınava girmeye çalıştı - Son Dakika
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YKS'ye geç kalanlar demir korkuluklardan atlayıp sınava girmeye çalıştı

YKS\'ye geç kalanlar demir korkuluklardan atlayıp sınava girmeye çalıştı
20.06.2026 11:40  Güncelleme: 11:44
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İstanbul'da YKS'nin ilk oturumu öncesinde sınav merkezine geç kalan bazı adaylar, kapıların kapanmasının ardından panik yaşadı. Küçükçekmece'deki bir okulda demir korkulukları aşarak içeri girmeye çalışan öğrenciler, sınav kuralları gereği sınava alınmayarak okuldan çıkarıldı.

İstanbul'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek üniversite adayları sabahın erken saatlerinde okullara akın etti. Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi'nde sınava geç kalan adaylar ise içeri alınmayınca duvar üzerindeki demir korkuluklara çıkarak içeri girmek istedi. Sınava alınmayan adaylar, okuldan dışarı çıkarıldı.

YKS'ye geç kalanlar demir korkuluklardan atlayıp sınava girmeye çalıştı

DEMİR PARMAKLIKLARDAN ATLADILAR

YKS'nin ilk oturumu öncesinde sınav merkezlerine son dakikada ulaşan bazı öğrenciler, kapıların kapanmasıyla büyük panik yaşadı. Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi'ne gelen bazı öğrenciler, demir bariyerlerden atlayarak okul bahçesine girdi. 

YKS'ye geç kalanlar demir korkuluklardan atlayıp sınava girmeye çalıştı

SINAVA ALINMADILAR

Öğrencilerin içeri girdiğini gören güvenlik görevlileri ise sınav kuralları gereği belirtilen saatten sonra gelen adayları sınava almadı. Görevliler, öğrencilere çıkış kapısına kadar eşlik etti. Öğrencilerin güvenlik görevlileri tarafından okuldan çıkarıldığı anlar kameraya yansıdı. 

YKS'ye geç kalanlar demir korkuluklardan atlayıp sınava girmeye çalıştı
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Küçükçekmece, İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Eğitim, YKS, Son Dakika

Son Dakika Eğitim YKS'ye geç kalanlar demir korkuluklardan atlayıp sınava girmeye çalıştı - Son Dakika

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