Yüksekova\'da aynı okulda KPSS\'ye giren baba ve oğul tatlı rekabet yaşadı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim oturumuna aynı okulda giren baba ile oğul, hem tatlı bir rekabet yaşadı hem de eğitime olan inançlarıyla çevrelerine örnek oldu.

Türkiye genelinde olduğu gibi Yüksekova'da da KPSS heyecanı yaşandı. Sınav için erkenden 50. Yıl İlk ve Ortaokulu'na gelen Rıdvan Akgül ile oğlu Bedran Akgül, giriş belgelerini kontrol ettikten sonra salonlara geçti. Baba ve oğul, aynı okulda sınava gireceklerini öğrendiklerinde hem şaşırdıklarını hem de büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

"Amacımız herkesin okuması ve herkesi okumaya teşvik etmektir" diyen baba Rıdvan Akgül, sınav öncesi yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Türkiye genelinde binlerce aday KPSS sınavına girecek. Ben de oğlumla bu sene bu sınava girmenin gururunu yaşıyorum. Aynı okula çıktığımız için çok mutlu olduk, ikimiz de şaşırdık. Ama sonuçta sınava gireceğiz, yarışacağız. Bir rekabet oluştu, bizim için de hoş oldu. 3 yaşında ciddi bir beyin ameliyatı geçiren bir oğlum daha var. Onun tedavi ve refakatçi süreci nedeniyle fazla çalışamadım ama gene de oğlumla birlikte bir şeyler yaptık, hayırlısı olsun."

Bedran Akgül ise babasıyla aynı gün sınava girecek olmaktan duyduğu gururu dile getirerek, "Beni bugünlere getiren, her zaman yanımda olan babama teşekkür ediyorum. Bugün sınav heyecanını birlikte yaşayacağız. Diğer adaylara da başarılar dilerim" dedi.